Sommaire

7 vols de Montréal vers le Sud entre 216 $ et 598 $ pour une pause de la neige avant Noël

Un petit voyage dans le Sud pour moins cher qu’un week-end à Toronto, ça se prend bien! 🌴☀️

Une plage en Barbade. Droite : Un laguna à Tulum.

Tu peux t'envoler pour six différents pays pour moins de 600 $ d'ici la mi-décembre, comme la Barbade et le Mexique.

Barbados Tourism Marketing Inc. - Visit Barbados, @iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

T’as déjà besoin d’une pause de neige, de slush et de manteaux d’hiver? Sache que tu n'es pas seul.e! L'hiver a fait une arrivée plutôt remarquée cette année, et ça donne franchement le goût de se diriger vers l'aéroport de Montréal et de sauter dans le premier avion vers le Sud. Actuellement, il y a plusieurs vols qui te permettent de le faire pour vraiment pas cher. Une petite pause sous le soleil avant Noël, ça se prend bien.

À lire également : 6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal

On a donc repéré sept destinations soleil où tu peux t'envoler en payant seulement entre 216 $ et 598 $ par billet aller-retour : parfait pour une mini-évasion sans vider ton compte de banque.

Petite note importante : ces prix sont pour des billets de base en classe économique, donc souvent sans bagages enregistrés. Mais, si tu voyages léger et que tu es flexible au niveau des dates, ça peut valoir le coup. Honnêtement, pour une semaine de plage avant les fêtes de famille, qui a besoin de plus qu'un carry-on et des sandales?

D'ailleurs, aucun de ces vols n'a plus qu'une escale. Tu pourrais donc trouver des deals encore plus bas en fouillant le Web si tu as l'énergie et le courage de passer 20 à 22 heures en déplacement. On t’a évité ce stress avec les options ci-bas.

Voici sept destinations paradisiaques où tu peux aller oublier que l'hiver existe :

Fort Lauderdale | Floride (États-Unis)

Capture d'\u00e9cran du vol vers Fort Lauderdale, du 7 au 15 d\u00e9cembre, pour 216\u202f$.

Tu peux t'envoler pour Fort Lauderdale sans escale pour seulement 216 $ en décembre 2025.

Google Flights

Moins de 220 $ pour un vol aller-retour sans escale vers les palmiers, c’est presque une blague! Avec ce prix, il te reste en masse de budget pour le bagage de cabine, puisqu’il n’est pas inclus. Néanmoins, les collations, la bière, le vin et un repas sont bel et bien gratuits, en plus du Wi-Fi. À chacun ses priorités.

Avec des températures autour de 25 °C et peu de pluie, décembre est un moment parfait pour profiter de la Floride, loin du froid hivernal.

Fort Lauderdale est à environ 45 minutes de Miami. Donc, le dimanche 7 décembre, tu pourrais quitter ton domicile tôt et avoir les fesses dans le sable autour de 13 h. Ça donne vraiment le goût!

Orlando | Floride (États-Unis)

Capture d'\u00e9cran du vol vers Orlando en Floride, du 22 au 30 novembre, pour 243 $.

Tu peux t'envoler pour Orlando sans escale pour seulement 243 $ en novembre 2025.

Google Flights

MICKEY MOUSE : ON ARRIVE! Ok, il n’y a pas que le Walt Disney World Resort et les Universal Studios à Orlando… même si c’est complètement magique pendant la période de Noël avec les parades thématiques et les décorations féériques. Orlando, c’est aussi des palmiers, des outlets à perte de vue et des vibes estivales en plein mois de décembre.
À toi de voir le voyage qui te convient. D’ailleurs, pour 243 $, ton bagage de cabine est bel et bien compris.

Bridgetown | Barbade 

Capture d'\u00e9cran du vol vers Bridgetown, du 6 au 13 d\u00e9cembre, pour 598\u202f$.

Tu peux t'envoler pour Bridgetown avec un vol direct au retour pour seulement 598 $ en décembre 2025.

Google Flights

J’ai récemment visité la Barbade, et c’est une destination de rêve, particulièrement pour les foodies, puisqu’elle est surnommée la capitale culinaire des Caraïbes avec raison.

La Barbade possède une fusion exceptionnelle d’influences africaines, britanniques et créoles qui a créé une cuisine distinctive. Des plats comme le cou-cou servi avec du flying fish sont devenus emblématiques. Bref, les traditions culinaires sont bien ancrées dans la vie quotidienne, et le rhum barbadien (notamment Mount Gay, le plus ancien rhum du monde encore en production) est au cœur de tout. Voyager vers le Sud en s’assurant une cuisine décadente, on adore.

Le vol du 6 décembre t’y amène pour un peu moins de 600 $, avec un retour direct le 13. Des plages de sable blanc, de l’eau turquoise et de bons cocktails t’attendent. D’ailleurs, si tu t’y rends, tu dois absolument inclure un rum tour à ton agenda, ou même un cours de cuisine avec l’un de leurs chefs réputés internationalement. À noter que le bagage enregistré coûte 70 $.

San José | Costa Rica 

Capture d'\u00e9cran du vol vers San Jos\u00e9, du 7 au 13 d\u00e9cembre, pour 414\u202f$.

Tu peux t'envoler pour San José avec un vol direct à l’aller pour seulement 414 $ en décembre 2025.

Google Flights

Un vol direct pour San José à 414 $, c’est assez rare, voilà pourquoi le retour sera plus long. Néanmoins, l’escale est de nuit, alors avec les sous que tu économises, tu as le temps d’aller dormir dans un hôtel ou un Airbnb, et de revenir à temps pour ton vol. C’est l’occasion parfaite de découvrir la pura vida au Costa Rica, l’un de mes coups de cœur en Amérique centrale. De la tyrolienne dans une forêt tropicale, des randonnées sublimes, des volcans et des plages avec des couchers de soleil à couper le souffle : tu ne voudras plus repartir.

Même avec une longue escale au retour, ça reste un super bon plan pour une destination aussi dépaysante. Le bagage de cabine n’est pas inclus sur le premier vol, et le premier bagage enregistré coûte 35 $. Pour le retour, le bagage de cabine est gratuit, mais celui en soute coûte 57 $. À toi d’évaluer ce qui vaut le coup selon tes besoins.


Nassau | Bahamas 

Capture d'\u00e9cran du vol vers Nassau, du 22 novembre au 2 d\u00e9cembre, pour 388\u202f$.

Tu peux t'envoler pour Nassau avec une escale pour seulement 388 $ en novembre 2025.

Google Flights

Les Bahamas, c’est un classique pour une raison : c’est ridiculement beau et relativement proche. Moins de sept heures de voyagement pour accéder à des plages turquoises à 388 $ (bagage de cabine inclus), c’est difficile à ignorer. Nassau en décembre, c’est soleil, chaleur et ambiance festive sans la cohue des Fêtes.

Tu pourrais partir le 22 novembre, te poser sous les palmiers et passer dix jours à te faire griller la couenne, nager dans des cénotes, découvrir des spots de snorkeling incroyables ou juste ne rien faire du tout.

San Juan | Puerto Rico 

Capture d'\u00e9cran du vol vers San Juan, du 27 novembre au 3 d\u00e9cembre, pour 384\u202f$.

Tu peux t'envoler pour San Juan avec une escale pour seulement 384 $ en novembre 2025.

Google Flights

Un vol aller-retour pour 384 $ vers une île tropicale avec un carry-on inclu? Oui, ça existe. En plus, San Juan offre le parfait mélange entre plages dorées et vieille ville colorée avec une vibe historique bien vivante.

Tu pourrais décoller le 27 novembre au matin et marcher dans les rues pavées de Viejo San Juan avant le coucher du soleil. Les températures tournent autour de 28 °C en décembre.

Cancun | Mexique

Capture d'\u00e9cran du vol vers Canc\u00fan, du 22 novembre au 2 d\u00e9cembre, pour 506\u202f$.

Tu peux t'envoler pour Cancún pour seulement 506 $ en novembre 2025.

Google Flights

Ce vol à 506 $ (plus 70 $ pour le premier bagage enregistré) te permet de partir le 22 novembre, de faire une escale rapide à Toronto à l’aller, puis de revenir direct le 6 décembre. Oui, Cancún est touristique, mais c’est aussi un classique pour une raison : plages parfaites, bouffe mexicaine décadente et ultra fraîche, et accès facile aux cénotes et ruines mayas.

D’ailleurs, oublie les tout-inclus super chers : tu peux facilement prendre un autobus ADO vers Tulum ou Playa del Carmen pour seulement quelques dollars, et trouver des Airbnb assez abordables. Fais-moi confiance : je l’ai fait souvent, et ça vaut vraiment le coup — et le coût!

Le tout avec des températures autour de 30 °C. On est loin des bottes d’hiver.

Bon voyage!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

