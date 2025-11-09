Voici LA compagnie aérienne canadienne qui propose la meilleure classe économique au monde
Abordable ET confortable? Oui, SVP! ✈️
Quand vient le temps de planifier un voyage à l’étranger, plusieurs personnes choisissent leur lieu de séjour selon les transporteurs qui s’y rendent. Ce n’est un secret pour personne : certaines compagnies aériennes laissent à désirer, surtout en classe économique. Or, un transporteur canadien s’est tout de même hissé parmi les meilleurs au monde... et ce n’est pas Air Canada.
À lire également : Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada
Le 5 novembre dernier, le USA TODAY a publié son top 10 les compagnies aériennes offrant la meilleure classe économique au monde. Pour une deuxième année de suite, Porter Airline trône au sommet.
Porter, qui compte une flotte de moins de 80 appareils et dont le siège social est à Toronto, en Ontario, a battu de grandes entreprises, comme Air France et Turkish Airlines.
Le média américain va jusqu’à dire qu’il s’agit « un peu d’un joyau caché de l’aviation nord-américaine ».
« La compagnie offre des vols régionaux entre diverses destinations au Canada et aux États-Unis, « avec des sièges confortables, des collations et un choix de boissons comprenant du vin et de la bière locaux », peut-on lire.
À noter que les compagnies du classement ont d’abord été sélectionnées par un comité d’expert.e.s, puis élues par les lecteurs et lectrices de USA TODAY.
Porter Airlines est d’ailleurs la seule entreprise aérienne canadienne à s’être glissé dans le palmarès.
Voici le top 10 des transporteurs aériens offrant la meilleure classe économique au monde, selon le USA TODAY :
- Porter Airlines
- Southwest Airlines
- JetBlue
- Air New Zealand
- Cathay Pacific
- Turkish Airlines
- Delta Air Lines
- American Airlines
- Singapore Airlines
- Air France
