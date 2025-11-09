Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici LA compagnie aérienne canadienne qui propose la meilleure classe économique au monde

Abordable ET confortable? Oui, SVP! ✈️

Un avion.

Une seule compagnie aérienne s'est classée parmi les meilleures au monde pour sa classe économique.

Sborisov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Quand vient le temps de planifier un voyage à l’étranger, plusieurs personnes choisissent leur lieu de séjour selon les transporteurs qui s’y rendent. Ce n’est un secret pour personne : certaines compagnies aériennes laissent à désirer, surtout en classe économique. Or, un transporteur canadien s’est tout de même hissé parmi les meilleurs au monde... et ce n’est pas Air Canada.

À lire également : Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

Le 5 novembre dernier, le USA TODAY a publié son top 10 les compagnies aériennes offrant la meilleure classe économique au monde. Pour une deuxième année de suite, Porter Airline trône au sommet.

Porter, qui compte une flotte de moins de 80 appareils et dont le siège social est à Toronto, en Ontario, a battu de grandes entreprises, comme Air France et Turkish Airlines.

Le média américain va jusqu’à dire qu’il s’agit « un peu d’un joyau caché de l’aviation nord-américaine ».

« La compagnie offre des vols régionaux entre diverses destinations au Canada et aux États-Unis, « avec des sièges confortables, des collations et un choix de boissons comprenant du vin et de la bière locaux », peut-on lire.

À noter que les compagnies du classement ont d’abord été sélectionnées par un comité d’expert.e.s, puis élues par les lecteurs et lectrices de USA TODAY.

Porter Airlines est d’ailleurs la seule entreprise aérienne canadienne à s’être glissé dans le palmarès.

Voici le top 10 des transporteurs aériens offrant la meilleure classe économique au monde, selon le USA TODAY :

  1. Porter Airlines
  2. Southwest Airlines
  3. JetBlue
  4. Air New Zealand
  5. Cathay Pacific
  6. Turkish Airlines
  7. Delta Air Lines
  8. American Airlines
  9. Singapore Airlines
  10. Air France

*Ceci est une adaptation de l’article « A small Canadian airline ranks as the world's best economy class and it beat major carriers », publié sur Narcity Canada.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

