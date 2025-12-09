Grève chez Air Transat : Voici TOUS les vols annulés jusqu’à présent
Tu ne veux pas te rendre à l'aéroport pour rien! 🤯
Face à une grève imminente de ses pilotes d’aéronefs, Air Transat poursuit pour une deuxième journée consécutive l’annulation de certains vols au départ ou à destination du Québec ce mardi 9 décembre, dont une grande partie vise des destinations soleil très prisées par les Québécois et Québécoises.
À lire également : 7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal
Le week-end dernier, le syndicat des 750 pilotes du transporteur québécois, l’Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA) a confirmé un préavis de grève de 72 h, qui pourrait mener à un débrayage à partir de ce mercredi 10 décembre.
« Ce préavis nous contraint à mettre en œuvre un plan d’action incluant le déploiement de vols de rapatriement et l’ajout de capacité sur certains vols afin de ramener un maximum de voyageurs au Canada, puis l’arrêt progressif et ordonné de nos opérations », indique la compagnie aérienne québécoise, sur son site Web.
Air Transat s'affaire à faire voyager des dizaines de milliers de passagers et passagères à travers ses quelque 500 vols hebdomadaires. La plupart de ces vols sont à destination des Caraïbes, de l'Europe ou du Mexique.
Or, si tu voyages d’ici le 12 décembre inclusivement, tes plans de voyage « pourraient être impactés ».
Les vols d'Air Transat annulés en ce 9 décembre :
- TS938 YUL-CUN
- Montréal-Cancún
- TS939 CUN-YUL
- Cancún-Montréal
- TS426 YYZ-CUN
- Toronto-Cancún
- TS427 CUN-YYZ
- Cancún-Toronto
- TS498 YUL-PUJ
- Montréal-Punta Cana
- TS499 PUJ-YUL
- Punta Cana-Montréal
- TS206 YYZ-MAN
- Toronto-Manchester
- TS252 YUL-AGP
- Montréal-Malaga
- TS480 YYZ-LIS
- Toronto-Lisbonne
- TS110 YUL-CDG
- Montréal-Paris-Charles-de-Gaulles
- TS122 YYZ-LGW
- Toronto-Londres (Gatwick)
- TS150 YUL-LIM
- Montréal-Lima
Les vols d'Air Transat du 10 décembre annulés :
- TS207 MAN-YYZ
- Manchester-Toronto
- TS253 AGP-YUL
- Montréal-Malaga
- TS481 LIS-YYZ
- Lisbonne-Toronto
- TS111 CDG-YUL
- Paris-Charles-de-Gaulle-Montréal
- TS123 LGW-YYZ
- Londres (Gatwick) - Toronto
- TS151 LIM-YUL
- Lima-Montréal
Les passagers impactés ont été informés par courriel. La liste pourrait changer au cours de la journée. Pour plus d'informations sur les vols annulés, c'est par ici.
Que peut faire la clientèle touchée par un vol annulé?
En cas d’annulation de vol, l’entreprise montréalaise assure qu’elle va accompagner sa clientèle pour qu’elle puisse retourner à son point de départ.
Air Transat peut offrir un nouveau billet sur le prochain vol disponible dans un délai de 48 heures ou rembourser toute portion du voyage qui n’a pas été utilisée. Si la solution proposée ne fait pas l’affaire, les voyageurs et voyageuses peuvent demander un remboursement complet de la portion inutilisée.
Pour les personnes en formule forfait dont le séjour doit être prolongé, Transat prend en charge les frais additionnels. Toutefois, les pertes liées à des activités ou à des services achetés auprès d’un fournisseur tiers ne sont pas couvertes.
La compagnie met aussi à disposition plusieurs renseignements essentiels concernant les politiques de remboursement et de modification directement sur son site internet.
Air Transat précise accorder la priorité « aux personnes déjà en déplacement ou dont le retour est imminent ».
