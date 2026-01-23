Le Canada, Québec inclus, sera l'endroit le plus froid sur la planète ce week-end
Le mercure pourrait chuter jusqu'à -50°C avec le refroidissement éolien. 🥶
Si tu avais prévu.e sortir faire des sports d’hiver en fin de semaine, tu voudras peut-être repenser tes plans. Une vague de froid extrême s’apprête à balayer le Canada, Québec inclus, et dire qu’il va faire froid serait presque un euphémisme : ça va être carrément glacial. Selon MétéoMédia, « une descente d'air arctique majeure placera le Québec et l'Ontario au centre de la zone la plus froide au monde ce week-end », rien de moins.
Bref, il va faire frette en taaaaa, comme on dit si bien dans le jargon québécois.
Environnement Canada a émis des avertissements de froid intense pour plusieurs régions du pays. La situation en Ontario et au Manitoba est particulièrement inquiétante, avec des valeurs de refroidissement éolien pouvant atteindre entre jusqu'à -50°C.
Le Québec, et le Grand Montréal, ne sont toutefois pas épargnés. Un temps extrêmement froid est attendu dès ce vendredi soir et persistera jusqu’à dimanche matin. Les conditions seront venteuses, avec des refroidissements éoliens oscillant entre -35°C et -40°C durant la nuit.
À Montréal, « la persistance de ce froid intense sur deux jours pourrait marquer l’histoire », explique MétéoMédia,. Le dernier épisode de froid d’une durée comparable remonte à 1981 dans la métropole.
Pour couronner le tout, des précipitations de neige et de pluie verglaçante sont attendues dans le sud de l’Ontario ainsi qu’au Québec dimanche soir et lundi matin.
Ces avertissements font état de conditions météorologiques extrêmes pouvant entraîner des dommages importants et avoir des répercussions sérieuses sur la santé. Des brûlures causées par le vent sont possibles, provoquant assèchement de la peau, rougeurs, démangeaisons et douleur.
Bref, si tu n’as aucune raison urgente de sortir cette fin de semaine, mieux vaut rester bien au chaud à la maison.
Hydro-Québec sur le qui-vive
Cette chute brutale des températures risque de mettre les installations d'Hydro-Québec à rude épreuve. La société d'État anticipe une consommation d'environ 40 000 mégawatts dimanche matin, ce qui pourrait constituer la plus grande demande d'électricité de l'année.
Cette demande pourrait même dépasser la capacité de production de 37 000 mégawatts, ce qui obligerait Hydro-Québec à importer de l'électricité pour répondre aux besoins des Québécois.e.s.
