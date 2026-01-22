Météo au Québec : Il fera -40 par endroits ce week-end et tu voudras rester au chaud

Le Québec sera l'un des endroits les plus « frettes » au monde! 🥶

Vue sur Montréal en plein froid glacial.

Il fera -40 par endroits ce week-end au Québec, en raison de vortex polaire qui couvrira tout le territoire.

Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu avais prévu une ou des activités à l’extérieur ce week-end, tu voudras peut-être revoir tes plans ou t’habiller plus chaudement qu’à l’habitude. Les prévisions météo au Québec s’annoncent parmi les plus froides jamais observées pour un mois de janvier. Avec des températures ressenties de -40 par endroits, des records pourraient être battus.

Environnement Canada a émis des avertissements de froid extrême pour diverses régions du Québec, surtout dans le nord et l’est de la province, où un vortex polaire devrait s’installer d’ici le week-end.

De son côté, MétéoMédia prévoit des maximums qui oscilleront entre -22 °C et -27 °C sur une grande partie du Québec. Le facteur vent et l’humidité pourraient faire en sorte que le temps ressenti atteigne -40, voire davantage.

Ce week-end pourrait aussi faire tomber plusieurs records, note MétéoMédia. Les températures maximales prévues samedi et dimanche, soit les 24 et 25 janvier, pourraient devenir les plus basses jamais observées à ces dates à Montréal, Ottawa et Sherbrooke.

Au moment d’écrire ces lignes, une température ressentie de -38 est prévue à Montréal et de -36 pour la ville de Québec.

Dimanche n’offrira pratiquement aucun répit, avec des températures maximales en après-midi autour de -20 °C, mais un ressenti plutôt près de -27 °C, et des refroidissements éoliens nocturnes qui redescendront jusqu’à -32 °C.

Environnement Canada rappelle que le froid extrême « affecte tout le monde » et que personne n’est à l’abri d’engelures, qui « peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien ».

« Si vous travaillez à l’extérieur, prenez régulièrement des pauses pour vous réchauffer », dit l’organisme fédéral.

Pour te donner une idée du frette qui attend le Québec, il pourrait faire plus froid qu'au Groenland, à Longyearbyen - ville norvégienne la plus au nord au monde et en Antarctique, où le mercure frôle généralement les -30 °C à ce temps-ci de l’année.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

