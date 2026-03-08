16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars

Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀

La devanture d'un Dollarama au Québec.

Dollarama offre plusieurs trouvailles vraiment intérsssantes à bas prix en mars 2026.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Dollarama s'est tranquillement imposé comme l'un des arrêts obligatoires pour quiconque veut magasiner intelligemment. Fini le temps où on y entrait juste pour un rouleau de papier d'emballage ou une carte de souhaits de dernière minute. Aujourd'hui, les allées regorgent de trouvailles qui feraient rougir bien des épiceries et boutiques spécialisées. Des produits d'entretien qu'on reconnaît, des snacks qu'on n'attendait pas là, de la déco digne d'un HomeSense : le tout à des prix qui font du bien au portefeuille dans un contexte économique où chaque dollar compte.

Ce mois-ci, les trouvailles sont particulières intéressantes. Que ce soit pour la cuisine, la déco, la beauté, ou même pour garnir ta garde-robe, tu risques de vouloir faire un arrêt au Dollo pour économiser.

Voici 16 coups de cœur du moment qui méritent franchement le détour au Dollarama.

Chandail polo de marque Gildan 

Polo rouge Gildan emball\u00e9 dans un sac transparent au Dollarama.

Un polo Gildan offert en rouge, gris et bleu royal à petit prix au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

La populaire marque Gildan, dont le siège social mondial est situé à Montréal, est reconnue pour son excellent rapport qualité-prix. Toutefois, il est plutôt rare de voir un prix aussi bas, soit 5 $, pour un polo en coton. Des modèles comparables de la marque sont souvent vendus entre 12 $ et 25 $ ailleurs, selon le détaillant.

Ce modèle est actuellement offert au Dollarama en rouge, ainsi qu’en gris et en bleu royal, dans les tailles P à TG, selon les stocks en magasin. Un bon basique polyvalent à avoir en plusieurs couleurs dans sa garde-robe.

Plateau de service tournant 

Plateau rond en bambou avec \u00e9tiquette vendu au Dollarama.

Plateau de service tournant en bambou 360 degrés vendu chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce plateau de service tournant à 360° est parfait pour présenter des fromages, comme centre de table ou même pour organiser différents items à la maison. J’ai un petit coup de cœur pour le bambou, un matériau tendance qui apporte une touche naturelle et intemporelle au décor.

Pour 5 $, c'est une vraie aubaine, tandis qu'un comparable se vend à 24 $ sur le site Internet d'Amazon Canada.

Plateau tournant en verre 

Bo\u00eete d\u2019un plateau tournant en verre \u00ab Glass Lazy Susan \u00bb de marque Rama Design au Dollarama.

Plateau tournant en verre vendu chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Si tu recherches quelque chose d’un peu plus élégant que le plateau en bambou mentionné plus haut, sache qu’un plateau tournant en verre est aussi offert chez Dollarama pour 5 $. C’est idéal pour présenter des tapas, des desserts ou des condiments dans de jolis contenants au centre de la table.

Qui a dit qu’avoir une déco soignée pour recevoir devait coûter cher?

Panier à linge à roulettes 

Panier \u00e0 linge gris fonc\u00e9 sur structure noire avec couvercle et roulettes.

Panier à linge avec couvercle sur roulettes de marque vendu chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce panier à linge à roulettes a créé le buzz sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas pour rien. Avec sa structure en métal, son sac en tissu et ses roulettes intégrées, il donne un look minimaliste digne des boutiques d’organisation, à faible coût.

Ses dimensions (38,5 cm x 38,5 cm x 74 cm) en font un format compact idéal pour un appartement, une chambre d’ado ou un coin salle de bain, tandis que le couvercle est un vrai plus pour garder le tout discret. À 5 $, difficile de faire mieux pour ce type de produit.

Chandelles 

Chandelles color\u00e9es en pot de verre avec couvercle dor\u00e9 et petite boucle d\u00e9corative au Dollarama.

Chandelles parfumées décoratives vendues au Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces chandelles dans un pot en verre coloré, avec couvercle doré et petite boucle décorative, ont un look vraiment mignon. Avec des parfums comme Douce Harmonie, Rêves paisibles ou Mer tranquille, elles peuvent facilement rivaliser avec des modèles vendus plus cher dans des boutiques déco. D'ailleurs, le pot pourra être réutilisé une fois la chandelle entièrement brûlée.

Pâte nettoyante The Pink Stuff 

Pot rose \u00ab The Pink Stuff \u2013 The Miracle Cleaning Paste \u00bb sur tablette au Dollarama.

Pot de pâte nettoyante The Pink Stuff vendu 5 $ chez Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Produit nettoyant ultra viral sur TikTok, la pâte The Pink Stuff est reconnue pour venir à bout des taches tenaces sur les surfaces, comme les plaques de cuisson, les éviers et la céramique. Le pot de 850 g est affiché à 13,55 $ sur Amazon Canada, et tu peux mettre la main dessus dans certains Dollarama pour 5 $.

Trousse d'extensions de cils 

Ensemble Lash Extensions Kit de marque Lori en bo\u00eete mauve au Dollarama.

Trousse d’extensions de cils Lori avec colle et cils individuels vendue chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

On voit souvent des faux cils en bande au Dollarama, mais tu peux également mettre la main sur des trousses d’extensions qui comprend des cils en segments ainsi que l’essentiel pour les appliquer. Quand on sait qu’une pose en salon peut coûter plus de 120 $, cette option à 5 $ peut être intéressante pour celles et ceux qui veulent tester le look à la maison. Évidemment, il faut suivre les instructions et faire preuve de prudence avec ce type de produit.

Rince-bouche de la marque Hello 

Bouteilles de rince-bouche Hello (charbon actif et menthe verte) sur une tablette de Dollarama.

Rince-bouches naturels Hello au charbon actif et à la menthe vendus chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les produits Hello, reconnus pour leurs formules plus naturelles, se vendent généralement beaucoup plus cher ailleurs. À titre comparatif, ce rince-bouche se détaille actuellement 7,97 $ chez Walmart et 10,99 $ chez Pharmaprix pour un format similaire. Le voir à 5 $ chez Dollarama peut donc représenter une petite économie pour celles et ceux qui utilisent déjà cette marque, ou aimeraient l'essayer sans débourser une grosse somme.

Bocal en verre de 2,2 L

Grand bocal en verre textur\u00e9 avec couvercle en bois vendu au Dollarama.

Bocal en verre de 2,2 litres avec couvercle en bois vendu chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Il n'est pas inhabituel de voir de beaux bocaux de verre au magasin du dollar, mais celui-ci attire l'attention pour son volume : 2,2 litres (73,4 oz). Le couvercle effet bois lui donne un look minimaliste, et des contenants similaires peuvent facilement coûter entre 12 $ et 20 $ ailleurs. C'est idéal pour conserver des pâtes, du riz, du café ou des biscuits avec élégance.

Tapis d'entrée décoratif 

Tapis rectangulaire jaune moutarde \u00e0 motif g\u00e9om\u00e9trique blanc.

Tapis décoratif jaune et blanc à motif géométrique vendu chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Avec son motif géométrique et sa teinte jaune moutarde, ce tapis ajoute une touche chaleureuse à une entrée, une cuisine ou même un balcon. À ce prix-là, c’est un bon achat pour rafraîchir un espace sans trop investir.

Grosses chandelles à mèches en bois 

Chandelle Watson\u2019s Vanilla Sky dans un pot de verre textur\u00e9 avec deux m\u00e8ches en bois. Droite : les chandelles sur les tablettes du Dollarama.

Chandelles parfumées à double mèche en bois vendues chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces grosses chandelles de 400 g au design nervuré avec couvercle effet bois ont un style très « boutique déco ». Avec leurs étiquettes minimalistes, leurs parfums variés, et leurs deux mèches en bois, un détail qu’on retrouve souvent dans des modèles plus haut de gamme, elles vont créer une ambiance chaleureuse et plus luxueuse à mini-prix.

Sacs en fausse fourrure 

Petit sac \u00e0 main en fausse fourrure offert en noir et en cr\u00e8me chez Dollarama.

Sacs en fausse fourrure offerts pour 5 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les sacs de style sherpa du Dollo ont volé la vedette sur les réseaux sociaux l’an dernier. Nouvelle année, nouvelles tendances : ce sont maintenant les petits sacs en fausse fourrure qui nous font craquer. Ils sont offerts en noir et en crème, deux couleurs faciles à agencer avec une foule de tenues.

Avec leur texture toute douce et leur format compact, ils sont parfaits pour transporter l’essentiel lors d’une sortie ou pour ajouter une touche chic à un look.

Tasses hyper cute 

Les tasses color\u00e9es aux motifs floraux et fruit\u00e9s sur les tablettes du Dollarama.

Tasses blanches avec motifs variés et poignées colorées vendues au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

On devrait m'empêcher d'aller dans cette section du Dollarama, parce que je ne peux pas résister aux 1001 tasses hyper mignonnes qui apparaissent sur les tablettes chaque saison. Actuellement, tu peux mettre la main sur des tasses à motifs floraux ou fruités, avec des poignées en forme de perles colorées. À mi-chemin entre le cottagecore et le rétro, elles sont parfaites, surtout pour le prix.

Panier métallique flexible et pliable 

Panier d\u00e9coratif pliable en m\u00e9tal couleur cuivre/rose dor\u00e9.

Paniers décoratifs pliables en métal rose doré et or vendus chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces paniers décoratifs pour créer un effet plus moderne ont rapidement attiré mon attention offrant plusieurs possibilités. Tu peux opter pour le rose gold ou le doré pour ajouter une touche chic à une table ou un comptoir.

Plateau décoratif 

Plateau ovale avec base imitation bois et structure noire vendu au Dollarama.

Plateau de service ovale avec base effet bois et rebord métallique vendu chez Dollarama pour 5 $.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 5 $

Encore une fois, on retrouve un item déco qui coûterait beaucoup plus dans les boutiques de décoration à coût dérisoire. Ce plateau décoratif avec rebord métallique noir et base effet bois est idéal pour organiser des chandelles, des huiles ou même des produits de salle de bain avec élégance.

Bonbons Skittles gummies épicés 

Les bonbons Skittles gummies \u00e9pic\u00e9s dans leur emballage au Dollarama.

Les bonbons Skittles gummies épicés se vendent pour 2,50 $ au Dollarama.

@iza.bee | Narcity Québec

Prix : 2,50 $

Est-ce une nouveauté ou un produit qui existait déjà dans les dépanneurs? Je ne pourrais dire, mais c'était la première fois que j'en voyais dans les rayons du Dollarama. Cette version « Chaleur Sucrée » mélange des saveurs sucrées avec une touche épicée, et c'est délicieux. À 2,50 $, c’est un petit snack original à essayer si tu aimes les friandises qui sortent un peu de l’ordinaire.


À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

