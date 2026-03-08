16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars
Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀
Ce n'est plus un secret pour personne : le Dollarama s'est tranquillement imposé comme l'un des arrêts obligatoires pour quiconque veut magasiner intelligemment. Fini le temps où on y entrait juste pour un rouleau de papier d'emballage ou une carte de souhaits de dernière minute. Aujourd'hui, les allées regorgent de trouvailles qui feraient rougir bien des épiceries et boutiques spécialisées. Des produits d'entretien qu'on reconnaît, des snacks qu'on n'attendait pas là, de la déco digne d'un HomeSense : le tout à des prix qui font du bien au portefeuille dans un contexte économique où chaque dollar compte.
À lire également : Je suis « accro au Dollarama »: voici 17 choses que j’achète toujours (et seulement) là-bas
Ce mois-ci, les trouvailles sont particulières intéressantes. Que ce soit pour la cuisine, la déco, la beauté, ou même pour garnir ta garde-robe, tu risques de vouloir faire un arrêt au Dollo pour économiser.
Voici 16 coups de cœur du moment qui méritent franchement le détour au Dollarama.
Chandail polo de marque Gildan
Un polo Gildan offert en rouge, gris et bleu royal à petit prix au Dollarama.
Prix : 5 $
La populaire marque Gildan, dont le siège social mondial est situé à Montréal, est reconnue pour son excellent rapport qualité-prix. Toutefois, il est plutôt rare de voir un prix aussi bas, soit 5 $, pour un polo en coton. Des modèles comparables de la marque sont souvent vendus entre 12 $ et 25 $ ailleurs, selon le détaillant.
Ce modèle est actuellement offert au Dollarama en rouge, ainsi qu’en gris et en bleu royal, dans les tailles P à TG, selon les stocks en magasin. Un bon basique polyvalent à avoir en plusieurs couleurs dans sa garde-robe.
Plateau de service tournant
Plateau de service tournant en bambou 360 degrés vendu chez Dollarama.
Prix : 5 $
Ce plateau de service tournant à 360° est parfait pour présenter des fromages, comme centre de table ou même pour organiser différents items à la maison. J’ai un petit coup de cœur pour le bambou, un matériau tendance qui apporte une touche naturelle et intemporelle au décor.
Pour 5 $, c'est une vraie aubaine, tandis qu'un comparable se vend à 24 $ sur le site Internet d'Amazon Canada.
Plateau tournant en verre
Plateau tournant en verre vendu chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Si tu recherches quelque chose d’un peu plus élégant que le plateau en bambou mentionné plus haut, sache qu’un plateau tournant en verre est aussi offert chez Dollarama pour 5 $. C’est idéal pour présenter des tapas, des desserts ou des condiments dans de jolis contenants au centre de la table.
Qui a dit qu’avoir une déco soignée pour recevoir devait coûter cher?
Panier à linge à roulettes
Panier à linge avec couvercle sur roulettes de marque vendu chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Ce panier à linge à roulettes a créé le buzz sur les réseaux sociaux, et ce n'est pas pour rien. Avec sa structure en métal, son sac en tissu et ses roulettes intégrées, il donne un look minimaliste digne des boutiques d’organisation, à faible coût.
Ses dimensions (38,5 cm x 38,5 cm x 74 cm) en font un format compact idéal pour un appartement, une chambre d’ado ou un coin salle de bain, tandis que le couvercle est un vrai plus pour garder le tout discret. À 5 $, difficile de faire mieux pour ce type de produit.
Chandelles
Chandelles parfumées décoratives vendues au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Ces chandelles dans un pot en verre coloré, avec couvercle doré et petite boucle décorative, ont un look vraiment mignon. Avec des parfums comme Douce Harmonie, Rêves paisibles ou Mer tranquille, elles peuvent facilement rivaliser avec des modèles vendus plus cher dans des boutiques déco. D'ailleurs, le pot pourra être réutilisé une fois la chandelle entièrement brûlée.
Pâte nettoyante The Pink Stuff
Pot de pâte nettoyante The Pink Stuff vendu 5 $ chez Dollarama.
Prix : 5 $
Produit nettoyant ultra viral sur TikTok, la pâte The Pink Stuff est reconnue pour venir à bout des taches tenaces sur les surfaces, comme les plaques de cuisson, les éviers et la céramique. Le pot de 850 g est affiché à 13,55 $ sur Amazon Canada, et tu peux mettre la main dessus dans certains Dollarama pour 5 $.
Trousse d'extensions de cils
Trousse d’extensions de cils Lori avec colle et cils individuels vendue chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
On voit souvent des faux cils en bande au Dollarama, mais tu peux également mettre la main sur des trousses d’extensions qui comprend des cils en segments ainsi que l’essentiel pour les appliquer. Quand on sait qu’une pose en salon peut coûter plus de 120 $, cette option à 5 $ peut être intéressante pour celles et ceux qui veulent tester le look à la maison. Évidemment, il faut suivre les instructions et faire preuve de prudence avec ce type de produit.
Rince-bouche de la marque Hello
Rince-bouches naturels Hello au charbon actif et à la menthe vendus chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Les produits Hello, reconnus pour leurs formules plus naturelles, se vendent généralement beaucoup plus cher ailleurs. À titre comparatif, ce rince-bouche se détaille actuellement 7,97 $ chez Walmart et 10,99 $ chez Pharmaprix pour un format similaire. Le voir à 5 $ chez Dollarama peut donc représenter une petite économie pour celles et ceux qui utilisent déjà cette marque, ou aimeraient l'essayer sans débourser une grosse somme.
Bocal en verre de 2,2 L
Bocal en verre de 2,2 litres avec couvercle en bois vendu chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Il n'est pas inhabituel de voir de beaux bocaux de verre au magasin du dollar, mais celui-ci attire l'attention pour son volume : 2,2 litres (73,4 oz). Le couvercle effet bois lui donne un look minimaliste, et des contenants similaires peuvent facilement coûter entre 12 $ et 20 $ ailleurs. C'est idéal pour conserver des pâtes, du riz, du café ou des biscuits avec élégance.
Tapis d'entrée décoratif
Tapis décoratif jaune et blanc à motif géométrique vendu chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Avec son motif géométrique et sa teinte jaune moutarde, ce tapis ajoute une touche chaleureuse à une entrée, une cuisine ou même un balcon. À ce prix-là, c’est un bon achat pour rafraîchir un espace sans trop investir.
Grosses chandelles à mèches en bois
Chandelles parfumées à double mèche en bois vendues chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Ces grosses chandelles de 400 g au design nervuré avec couvercle effet bois ont un style très « boutique déco ». Avec leurs étiquettes minimalistes, leurs parfums variés, et leurs deux mèches en bois, un détail qu’on retrouve souvent dans des modèles plus haut de gamme, elles vont créer une ambiance chaleureuse et plus luxueuse à mini-prix.
Sacs en fausse fourrure
Sacs en fausse fourrure offerts pour 5 $ au Dollarama.
Prix : 5 $
Les sacs de style sherpa du Dollo ont volé la vedette sur les réseaux sociaux l’an dernier. Nouvelle année, nouvelles tendances : ce sont maintenant les petits sacs en fausse fourrure qui nous font craquer. Ils sont offerts en noir et en crème, deux couleurs faciles à agencer avec une foule de tenues.
Avec leur texture toute douce et leur format compact, ils sont parfaits pour transporter l’essentiel lors d’une sortie ou pour ajouter une touche chic à un look.
Tasses hyper cute
Tasses blanches avec motifs variés et poignées colorées vendues au Dollarama.
Prix : 3,50 $
On devrait m'empêcher d'aller dans cette section du Dollarama, parce que je ne peux pas résister aux 1001 tasses hyper mignonnes qui apparaissent sur les tablettes chaque saison. Actuellement, tu peux mettre la main sur des tasses à motifs floraux ou fruités, avec des poignées en forme de perles colorées. À mi-chemin entre le cottagecore et le rétro, elles sont parfaites, surtout pour le prix.
Panier métallique flexible et pliable
Paniers décoratifs pliables en métal rose doré et or vendus chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Ces paniers décoratifs pour créer un effet plus moderne ont rapidement attiré mon attention offrant plusieurs possibilités. Tu peux opter pour le rose gold ou le doré pour ajouter une touche chic à une table ou un comptoir.
Plateau décoratif
Plateau de service ovale avec base effet bois et rebord métallique vendu chez Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Encore une fois, on retrouve un item déco qui coûterait beaucoup plus dans les boutiques de décoration à coût dérisoire. Ce plateau décoratif avec rebord métallique noir et base effet bois est idéal pour organiser des chandelles, des huiles ou même des produits de salle de bain avec élégance.
Bonbons Skittles gummies épicés
Les bonbons Skittles gummies épicés se vendent pour 2,50 $ au Dollarama.
Prix : 2,50 $
Est-ce une nouveauté ou un produit qui existait déjà dans les dépanneurs? Je ne pourrais dire, mais c'était la première fois que j'en voyais dans les rayons du Dollarama. Cette version « Chaleur Sucrée » mélange des saveurs sucrées avec une touche épicée, et c'est délicieux. À 2,50 $, c’est un petit snack original à essayer si tu aimes les friandises qui sortent un peu de l’ordinaire.
À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart ›
- 12 produits ménagers du Dollarama qui sont moins chers qu'au Walmart ›
- Un masque capillaire de qualité professionnelle à 58 $ se retrouve à 5 $ chez Dollarama ›
- Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon ›