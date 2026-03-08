Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 816 $ ce mois-ci avec la Sécurité de la vieillesse

Ça va fort probablement augmenter dès avril!

Un drapeau du Canada. Droite : de l'argent canadien.

Plusieurs personnes âgées du Québec recevront jusqu'à 816 $ ce mois-ci avec la Sécurité de la vieillesse

aboodi vesakaran | Unsplash, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour les personnes retraitées du Québec : le versement de mars de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'en vient dans les comptes bancaires. Si tu as 65 ans ou plus, tu pourrais toucher des centaines de piastres. Une somme qui tombe à point dans un contexte où le coût de la vie reste élevé, peu importe ton âge.

Avant que l'argent ne tombe dans ton compte-chèque, c'est le bon moment de t'assurer que tu es bien inscrit et inscrite au dépôt direct. Ça évite les mauvaises surprises et ton paiement va arriver directement là où tu en as besoin.

Les montants de la pension de la SV sont révisés chaque trimestre selon l'indice du coût de la vie. Pour mars, dernier mois du premier trimestre de 2026, une indexation de 0,3 % a été appliquée.

Voici les montants maximaux auxquels tu pourrais avoir droit :

  • 65 à 74 ans : jusqu'à 742,31 $ par mois (si ton revenu 2024 était inférieur à 148 451 $)
  • 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $ par mois (si ton revenu 2024 était inférieur à 154 196 $)

À noter aussi : le seuil de récupération fiscale a été relevé à 95 323 $ pour 2026, comparativement à 93 454 $ l'année précédente. Résultat : davantage de personnes âgées ou à la retraite pourront encaisser leur pleine prestation sans subir de réduction.

Les montants seront revus pour le deuxième trimestre, qui débute en avril.

Qui peut recevoir ce versement?

L'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse repose sur trois critères fondamentaux : ton statut légal, ta résidence et, bien sûr, ton âge.

Si tu vis au Canada, tu dois détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, et avoir habité au pays pendant au moins dix ans après l'âge de 18 ans. Tu vis maintenant à l'extérieur du Canada? La barre est plus haute : il faut avoir résidé au pays un minimum de 20 ans après ta majorité.

La bonne nouvelle, c'est que, dans la plupart des cas, aucune demande n'est nécessaire. Le gouvernement fédéral examine automatiquement tes déclarations de revenus et t'inscrit au programme si tu y es admissible.

Comment t'assurer de ne pas manquer ton paiement?

Service Canada inscrit généralement les personnes admissibles de manière automatique dès leurs 64e printemps. Une lettre de confirmation est ensuite envoyée pour indiquer que les versements débuteront le mois suivant le 65e anniversaire.

Si tu approches de cet âge et que tu n'as reçu aucune communication, contacte Service Canada sans tarder pour régulariser ta situation avant que le prochain versement ne soit traité.

Date du prochain versement : vendredi le 27 mars 2026

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les montants auxquels tu as droit, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

