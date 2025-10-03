Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci
Un soutien financier qui est le bienvenu! 🤑
Ce mois-ci, des milliers de personnes âgées et de retraité.e.s québécois.e.s toucheront leur pension mensuelle de la Sécurité de la vieillesse (SV) versée par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Avec l'augmentation constante du coût de la vie, cette aide gouvernementale représente un appui financier précieux pour les personnes dont le budget est plus restreint.
Dans la majorité des cas, l'inscription à ce programme se fait automatiquement. Le gouvernement fédéral se base directement sur ta déclaration de revenus pour établir ton admissibilité.
Toutefois, si l'inscription automatique ne fonctionne pas pour une quelconque raison, il est possible de soumettre une demande par toi-même pour bénéficier de cette prestation.
Qui peut recevoir la pension de la SV?
Partout au Canada, incluant au Québec, des milliers d'aîné.e.s sont admissibles à cette pension fédérale. L'admissibilité dépend principalement de trois critères : ton statut légal, ton lieu de résidence et ton âge.
Pour les personnes résidant au Canada, il faut détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, en plus d'avoir vécu au pays durant un minimum de 10 années après avoir atteint l'âge de 18 ans.
Les critères sont plus exigeants pour celles et ceux qui habitent à l'étranger : une période de résidence d'au moins 20 ans au Canada après la majorité est requise pour être admissible.
Combien peux-tu recevoir?
Les montants de la pension sont révisés à chaque trimestre afin de refléter l'évolution du coût de la vie. Pour la période actuelle (octobre à décembre 2025), une augmentation de 0,7 % a été appliquée.
Voici les montants maximaux auxquels tu peux avoir droit mensuellement :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 740,09 $ si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ si ton revenu de 2024 se situe sous les 154 196 $
Comment présenter une demande manuelle?
En principe, Service Canada procède à l'inscription automatique dès que tu atteins l'âge de 64 ans. Une lettre de confirmation t'est alors envoyée pour t'aviser que tout est mis en place pour que tes versements débutent à 65 ans.
Cependant, il arrive que le processus automatique ne se déclenche pas. Si aucune lettre d'inscription ne t'est parvenue dans les 30 jours suivant ton 64e anniversaire, il est préférable d'agir proactivement.
Plusieurs options s'offrent à toi : soumettre ta demande en ligne via ton compte Mon dossier Service Canada (la méthode la plus rapide), télécharger et compléter le formulaire papier pour l'envoyer par courrier, ou te rendre en personne dans un Centre Service Canada de ta région.
Conseil pratique : présente ta demande environ six mois avant ton 65e anniversaire. Ce délai permet au gouvernement de traiter ton dossier en temps opportun et t'évite de manquer des versements.
À quelle date le paiement sera-t-il effectué?
Les bénéficiaires de la pension de la SV reçoivent un versement mensuel, généralement dès le mois suivant leur 65e anniversaire. Pour le présent mois, le dépôt est programmé pour le 29 octobre.
Voici le calendrier des prochains versements d'ici la fin de l'année :
- 26 novembre
- 22 décembre
À noter qu'à partir de 65 ans, si tu n'as pas besoin de ta pension immédiatement, tu peux en reporter le début jusqu'à l'âge de 70 ans. En échange de cette patience, ton versement mensuel augmentera progressivement.
Le Supplément de revenu garanti : un soutien additionnel important
Les personnes ayant un revenu modeste peuvent être admissibles au Supplément de revenu garanti (SRG) en complément de leur pension de la SV. Cette prestation mensuelle non imposable offre un soutien financier supplémentaire aux aîné.e.s à faible revenu.
L'admissibilité requiert que tu reçoives déjà la pension de la SV et que ton revenu (excluant la SV et le SRG) se situe sous un certain plafond. En 2025, une personne seule, veuve ou divorcée peut toucher jusqu'à 1 086,88 $ mensuellement si son revenu annuel ne dépasse pas 22 176 $.
Si tu vis avec un.e conjoint.e ou un.e partenaire de fait qui reçoit également la SV complète, le montant maximal du SRG s'élève à 653,49 $ pour chacun.e, à condition que votre revenu combiné soit inférieur à 29 232 $.
Point positif : dans la plupart des situations, aucune demande distincte n'est nécessaire si tu produis ta déclaration de revenus annuellement. Service Canada évalue automatiquement ton admissibilité et ajuste tes versements en conséquence.
Les facteurs qui influencent tes montants
Plusieurs éléments peuvent modifier le montant que tu reçois mensuellement. Le revenu constitue le facteur le plus déterminant : plus tes revenus sont élevés, plus ta pension de la SV diminue. Si ton revenu excède 148 451 $ (ou 154 196 $ pour les 75 ans et plus), tu ne recevras aucune prestation.
Le mécanisme de récupération entre également en jeu. Lorsque ton revenu net franchit un certain seuil (90 997 $ en 2025), tu dois rembourser une portion ou l'intégralité de ta pension de la SV. Ce remboursement, appelé impôt de récupération de la SV, est géré directement via ta déclaration de revenus.
La durée de résidence au Canada après l'âge de 18 ans influence également le calcul. Pour obtenir le montant maximal, une période de résidence d'au moins 40 ans est nécessaire. Si tu as résidé moins longtemps au pays, ton montant sera ajusté proportionnellement.
Exemple concret : une résidence de 30 ans au Canada après ta majorité te permettra de recevoir 30/40e du montant maximal, soit 75 % de la prestation complète.
Pour consulter tous les détails concernant la pension de la Sécurité de la vieillesse, visite cette page.
