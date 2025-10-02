Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci

C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸

De l'argent canadien et un calendrier.

Plusieurs prestations et crédits d'impôt seront versés aux Québécois célibataires, en octobre 2025.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois d'octobre apporte son lot de bonnes nouvelles financières pour les célibataires du Québec. Plusieurs prestations et crédits d'impôt seront versés ce mois-ci par Retraite Québec, Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC). Que tu vives seul.e ou que tu sois parent monoparental, différentes aides financières peuvent t'aider à boucler ton budget d'automne.

À lire également : 7 crédits et prestations qui seront versés aux Québécois en octobre 2025

Petit rappel important : pour l'État, le statut de célibataire repose d'abord sur la cohabitation. Tu es considéré.e comme célibataire si tu ne vis pas sous le même toit que la personne que tu fréquentes.

Pour éviter les retards et les tracas administratifs, inscris-toi au dépôt direct. Ton argent sera déposé automatiquement dans ton compte bancaire ce mois-ci, sans paperasse ni casse-tête.

Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail

Ce mois-ci, le gouvernement du Québec verse une aide financière conçue pour encourager les personnes seules et les familles monoparentales à intégrer ou réintégrer le marché du travail.

Pour être admissible, tu dois avoir gagné au moins 2 400 $ en revenu d'emploi durant l'année 2024. Le calcul de ton aide pour 2025 se base donc sur tes revenus déclarés l'année dernière.

Montants maximaux :

  • Personne seule : jusqu'à 1 152 $ par année
  • Parent monoparental : jusqu'à 2 980 $ par année

Conditions d'admissibilité :

Ton revenu annuel ne doit pas dépasser 22 794,72 $ si tu vis seul.e, ou 40 168 $ si tu es un parent monoparental. Les étudiant.e.s à temps plein sans enfant à charge ne sont généralement pas admissibles.

Le soutien comprend une allocation mensuelle minimale de 248,35 $, avec un supplément pouvant atteindre 200 $ par mois pendant une période maximale de 12 mois consécutifs, sous réserve de certaines conditions.

Date de versement ce mois-ci : Au plus tard le 15 octobre 2025

Pour plus d'informations sur les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, c'est par ici.

Crédit d'impôt pour solidarité

Si ton revenu est considéré comme modeste par Revenu Québec, tu as probablement reçu un avis de détermination pour le crédit d'impôt pour solidarité. Ce document t'indique le montant auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.

Comment l'argent est versé :

  • 240 $ ou moins : Un seul versement déjà effectué en juillet
  • 241 $ à 799 $ : Des versements trimestriels (dont un ce mois-ci!)
  • Plus de 800 $ : Des versements mensuels jusqu'en juin 2026

Le revenu annuel maximal admissible pour l'année d'imposition 2024 est de 63 259 $ pour une personne vivant seule.

Date de versement ce mois-ci : 3 octobre 2025

Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.

Allocation canadienne pour enfants

Si tu es parent monoparental, ce programme fédéral peut représenter un soutien financier majeur ce mois-ci. Pour en bénéficier, tu dois être la personne principalement responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.

Montants maximaux si ton revenu familial net 2024 est inférieur à 37 487 $ :

  • 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (562,33 $ par mois)

Les montants sont réduits graduellement lorsque le revenu dépasse 37 487 $.

Important pour la garde partagée : Chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, calculé selon son propre revenu familial net ajusté. L'enfant doit habiter de manière paritaire chez les deux adultes, à hauteur de 40 %/60 %.

Date de versement ce mois-ci : 20 octobre 2025

Pour plus d'informations sur l'Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.

Programme Allocation-logement

Avec la hausse du coût de la vie, cette aide québécoise tombe à point ce mois-ci pour les personnes dont le loyer gruge une trop grande partie du budget.

Admissibilité :

  • Personnes seules de 50 ans et plus
  • Parents monoparentaux avec au moins un enfant à charge

Revenus maximaux admissibles :

  • 21 500 $ si tu vis seul.e et as 50 ans ou plus
  • 37 200 $ si tu es parent monoparental avec un ou deux enfants
  • 42 900 $ si tu as trois enfants ou plus

Montants mensuels : Entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière.

Date de versement ce mois-ci : Avant le 5 octobre 2025

Pour plus d'informations sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.

Régime de rentes du Québec

Si tu as 60 ans ou plus, le Régime de rentes du Québec (RRQ) t'assure un revenu de base ce mois-ci et pour les années à venir. Cette prestation mensuelle est calculée en fonction de tes cotisations versées au fil de ta carrière.

Rentes mensuelles maximales selon l'âge :

  • 60 ans : 917,12 $
  • 65 ans : 1 433 $
  • 72 ans : 2 275,60 $

Une demande à 65 ans avec un revenu annuel de 71 300 $ pourrait te donner droit à une rente annuelle maximale de 17 196 $.

Bon à savoir : Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. Ton employeur arrêtera alors aussi de verser sa part.

Date de versement ce mois-ci : 31 octobre 2025

Pour plus d'informations sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.

Crédit pour la TPS/TVH

La vie coûte cher, et ce crédit d’impôt fédéral est là pour donner un bon coup de main aux personnes à revenu faible ou modeste. L’objectif, c’est d’alléger un peu le poids des taxes sur tes dépenses du quotidien.

Pour être admissible ce trimestre, tu dois avoir 19 ans ou plus (ou être marié.e, en union de fait, ou parent qui vit avec son enfant), résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2024.

Voici les montants maximaux pour la période 2025-2026 :

  • 533 $ pour une personne seule (133,25 $ par trimestre)
  • 698 $ pour un couple (174,50 $ par trimestre)
  • 184 $ de plus par enfant de moins de 19 ans (46 $ par trimestre)

Comment ça marche : le crédit diminue graduellement quand ton revenu dépasse 45 000 $ (personne seule) ou 45 521 $ (couple). La réduction est de 5 % de la portion de revenu au-dessus de ces seuils, ce qui fait que le crédit disparaît petit à petit au lieu de s’arrêter net.

Un exemple concret : une famille avec deux enfants et un revenu de 42 000 $ recevra 1 066 $ par année, soit 266,50 $ chaque trimestre (698 $ pour le couple + 368 $ pour les deux enfants).

Date du versement : 3 octobre 2025

Pour tous les détails sur le crédit TPS/TVH, consulte ce lien.

Régime canadien de soins dentaires

Une aide précieuse qui peut t'éviter de repousser tes rendez-vous chez le dentiste. Ce programme fédéral réduit les frais liés aux soins dentaires pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.

Si tu es admissible, tu as probablement reçu une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et les instructions pour t'inscrire.

Le montant accordé varie selon :

  • Les frais dentaires réellement payés
  • Les tarifs établis par le Régime
  • Ton revenu familial net ajusté

Date de versement : Le versement est effectué une fois la demande traitée, selon la date de soumission et les délais administratifs. Si tu as déjà fait ta demande, tu pourrais recevoir ton remboursement ce mois-ci.

Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.

Pour être certain.e que tu es admissible à ces aides gouvernementales ce mois-ci, vérifie sur Mon dossier pour les particuliers de l'ARC et Mon dossier pour les citoyens du côté de Revenu Québec.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour enfantscrédit d'impôtprestations et créditsrevenu québecagence du revenu du canadaretraite québecaide socialaide financièreAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

6 prestations et crédits d'impôt que les célibataires peuvent recevoir en août au Québec

Il y a des avantages au célibat. 💸

6 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en septembre 2025

Il y a plusieurs avantages à être célibataire! 💸

7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en août 2025

De quoi faire du bien au budget pendant les vacances d'été!

8 prestations et crédits que les célibataires peuvent recevoir en juillet au Québec

De quoi faire du bien au budget, surtout si tu as des enfants.

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne

Un road trip de rêve t’attend! 😍

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

Il y aura même une maison hantée! 🍿

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Le passage à la frontière pourrait se compliquer.