7 prestations et crédits d'impôt qui attendent les célibataires du Québec ce mois-ci
C'est toujours la bienvenue, quand les fins de mois sont durs. 💸
Le mois d'octobre apporte son lot de bonnes nouvelles financières pour les célibataires du Québec. Plusieurs prestations et crédits d'impôt seront versés ce mois-ci par Retraite Québec, Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC). Que tu vives seul.e ou que tu sois parent monoparental, différentes aides financières peuvent t'aider à boucler ton budget d'automne.
Petit rappel important : pour l'État, le statut de célibataire repose d'abord sur la cohabitation. Tu es considéré.e comme célibataire si tu ne vis pas sous le même toit que la personne que tu fréquentes.
Pour éviter les retards et les tracas administratifs, inscris-toi au dépôt direct. Ton argent sera déposé automatiquement dans ton compte bancaire ce mois-ci, sans paperasse ni casse-tête.
Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail
Ce mois-ci, le gouvernement du Québec verse une aide financière conçue pour encourager les personnes seules et les familles monoparentales à intégrer ou réintégrer le marché du travail.
Pour être admissible, tu dois avoir gagné au moins 2 400 $ en revenu d'emploi durant l'année 2024. Le calcul de ton aide pour 2025 se base donc sur tes revenus déclarés l'année dernière.
Montants maximaux :
- Personne seule : jusqu'à 1 152 $ par année
- Parent monoparental : jusqu'à 2 980 $ par année
Conditions d'admissibilité :
Ton revenu annuel ne doit pas dépasser 22 794,72 $ si tu vis seul.e, ou 40 168 $ si tu es un parent monoparental. Les étudiant.e.s à temps plein sans enfant à charge ne sont généralement pas admissibles.
Le soutien comprend une allocation mensuelle minimale de 248,35 $, avec un supplément pouvant atteindre 200 $ par mois pendant une période maximale de 12 mois consécutifs, sous réserve de certaines conditions.
Date de versement ce mois-ci : Au plus tard le 15 octobre 2025
Pour plus d'informations sur les Crédits d'impôt relatifs à la prime au travail, c'est par ici.
Crédit d'impôt pour solidarité
Si ton revenu est considéré comme modeste par Revenu Québec, tu as probablement reçu un avis de détermination pour le crédit d'impôt pour solidarité. Ce document t'indique le montant auquel tu as droit pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
Comment l'argent est versé :
- 240 $ ou moins : Un seul versement déjà effectué en juillet
- 241 $ à 799 $ : Des versements trimestriels (dont un ce mois-ci!)
- Plus de 800 $ : Des versements mensuels jusqu'en juin 2026
Le revenu annuel maximal admissible pour l'année d'imposition 2024 est de 63 259 $ pour une personne vivant seule.
Date de versement ce mois-ci : 3 octobre 2025
Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité, c'est par ici.
Allocation canadienne pour enfants
Si tu es parent monoparental, ce programme fédéral peut représenter un soutien financier majeur ce mois-ci. Pour en bénéficier, tu dois être la personne principalement responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans.
Montants maximaux si ton revenu familial net 2024 est inférieur à 37 487 $ :
- 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (562,33 $ par mois)
Les montants sont réduits graduellement lorsque le revenu dépasse 37 487 $.
Important pour la garde partagée : Chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, calculé selon son propre revenu familial net ajusté. L'enfant doit habiter de manière paritaire chez les deux adultes, à hauteur de 40 %/60 %.
Date de versement ce mois-ci : 20 octobre 2025
Pour plus d'informations sur l'Allocation canadienne pour enfants, c'est par ici.
Programme Allocation-logement
Avec la hausse du coût de la vie, cette aide québécoise tombe à point ce mois-ci pour les personnes dont le loyer gruge une trop grande partie du budget.
Admissibilité :
- Personnes seules de 50 ans et plus
- Parents monoparentaux avec au moins un enfant à charge
Revenus maximaux admissibles :
- 21 500 $ si tu vis seul.e et as 50 ans ou plus
- 37 200 $ si tu es parent monoparental avec un ou deux enfants
- 42 900 $ si tu as trois enfants ou plus
Montants mensuels : Entre 100 $ et 170 $ selon ta situation financière.
Date de versement ce mois-ci : Avant le 5 octobre 2025
Pour plus d'informations sur le Programme Allocation-logement, c'est par ici.
Régime de rentes du Québec
Si tu as 60 ans ou plus, le Régime de rentes du Québec (RRQ) t'assure un revenu de base ce mois-ci et pour les années à venir. Cette prestation mensuelle est calculée en fonction de tes cotisations versées au fil de ta carrière.
Rentes mensuelles maximales selon l'âge :
- 60 ans : 917,12 $
- 65 ans : 1 433 $
- 72 ans : 2 275,60 $
Une demande à 65 ans avec un revenu annuel de 71 300 $ pourrait te donner droit à une rente annuelle maximale de 17 196 $.
Bon à savoir : Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. Ton employeur arrêtera alors aussi de verser sa part.
Date de versement ce mois-ci : 31 octobre 2025
Pour plus d'informations sur le Régime de rentes du Québec, c'est par ici.
Crédit pour la TPS/TVH
La vie coûte cher, et ce crédit d’impôt fédéral est là pour donner un bon coup de main aux personnes à revenu faible ou modeste. L’objectif, c’est d’alléger un peu le poids des taxes sur tes dépenses du quotidien.
Pour être admissible ce trimestre, tu dois avoir 19 ans ou plus (ou être marié.e, en union de fait, ou parent qui vit avec son enfant), résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2024.
Voici les montants maximaux pour la période 2025-2026 :
- 533 $ pour une personne seule (133,25 $ par trimestre)
- 698 $ pour un couple (174,50 $ par trimestre)
- 184 $ de plus par enfant de moins de 19 ans (46 $ par trimestre)
Comment ça marche : le crédit diminue graduellement quand ton revenu dépasse 45 000 $ (personne seule) ou 45 521 $ (couple). La réduction est de 5 % de la portion de revenu au-dessus de ces seuils, ce qui fait que le crédit disparaît petit à petit au lieu de s’arrêter net.
Un exemple concret : une famille avec deux enfants et un revenu de 42 000 $ recevra 1 066 $ par année, soit 266,50 $ chaque trimestre (698 $ pour le couple + 368 $ pour les deux enfants).
Date du versement : 3 octobre 2025
Pour tous les détails sur le crédit TPS/TVH, consulte ce lien.
Régime canadien de soins dentaires
Une aide précieuse qui peut t'éviter de repousser tes rendez-vous chez le dentiste. Ce programme fédéral réduit les frais liés aux soins dentaires pour les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $.
Si tu es admissible, tu as probablement reçu une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et les instructions pour t'inscrire.
Le montant accordé varie selon :
- Les frais dentaires réellement payés
- Les tarifs établis par le Régime
- Ton revenu familial net ajusté
Date de versement : Le versement est effectué une fois la demande traitée, selon la date de soumission et les délais administratifs. Si tu as déjà fait ta demande, tu pourrais recevoir ton remboursement ce mois-ci.
Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.
Pour être certain.e que tu es admissible à ces aides gouvernementales ce mois-ci, vérifie sur Mon dossier pour les particuliers de l'ARC et Mon dossier pour les citoyens du côté de Revenu Québec.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
