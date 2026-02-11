On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada

Le Québec est loin d'être la province la plus généreuse... 😬

Un drapeau du Québec et du Canada.

On a comparé le salaire minimum au Québec, qui sera augmenté en mai prochain, à celui du reste du Canada.

Le gouvernement a confirmé en janvier dernier que le salaire minimum au Québec allait, comme chaque année, augmenter pour atteindre 16,60 $ de l'heure. Comparativement à d'autres provinces, les Québécois et Québécoises sont gâté.e.s. Or, il y en a des plus généreuses.

On a fouillé parmi les taux horaires à travers le pays, toute province et tout territoire confondus, et la situation est clairement favorable à certaines régions.

Il faut dire d'emblée que la Belle Province est le seul endroit au Canada qui offre deux salaires minimums différents : l'un avec et l'autre sans pourboire. Jusqu'au 30 avril prochain, ils sont respectivement établis à 16,10 $ et 12,90 $.

C'est moindre que le salaire de base pour les organismes sous réglementations fédérales, qui est passé à 17,75 $ en avril 2025.

Dans le reste du Canada

En chiffres, c’est le Nunavut qui propose le salaire minimum le plus élevé au pays, avec un taux horaire de 19,75 $ en vigueur depuis septembre dernier. Le Yukon suit avec 17,94 $ de l’heure, tandis que la Colombie-Britannique complète le trio de tête à 17,85 $.

À l’autre bout du classement, l’Alberta se démarque à l’inverse avec le salaire minimum le plus bas au Canada. Le taux général y est fixé à 15,00 $ depuis plusieurs années, alors que les personnes étudiantes sont rémunérées à 13,00 $ de l’heure.

La Saskatchewan n’est pas très loin derrière, ayant porté son salaire minimum à 15,35 $ en octobre 2025.

En Alberta, une exception s’applique toutefois aux étudiants et étudiantes de moins de 18 ans, qui gagnent 13 $ de l’heure pour les 28 premières heures de leur semaine, avant de passer à 15 $ pour les heures suivantes.

En Ontario, le salaire minimum est passé à 17,60 $ en octobre 2025. Du côté de la communauté étudiante, le taux horaire est fixé à 16,20 $.

La Nouvelle-Écosse a déjà revu son salaire minimum à la hausse le 1er avril, le faisant passer de 15,20 $ à 15,70 $. D’autres augmentations sont prévues, soit à 16,75 $ en avril 2026, puis à 17,00 $ en octobre de la même année. Le gouvernement prévoit ensuite un retour à une indexation basée sur l’inflation.

Au Manitoba, le salaire minimum a atteint 16,00 $ en octobre. À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de base est de 16,50 $, et une nouvelle hausse à 17,00 $ est prévue en avril 2026.

À Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, les salaires minimums sont respectivement établis à 16,00 $ et 15,65 $ depuis avril dernier.

Voici le classement des provinces et territoires selon leur salaire minimum actuel, avec l’équivalent annuel basé sur une semaine de 37,5 heures :

  • Nunavut : 19,75 $ de l’heure, soit 38 512,50 $ par année
  • Yukon : 17,94 $ de l’heure, soit 34 983 $ par année
    • À noter : le taux passera à 18,51 $ en avril 2026.
  • Colombie-Britannique : 17,85 $ de l’heure, soit 34 807,50 $ par année
  • Ontario : 17,60 $ de l’heure, soit 34 320 $ par année
  • Territoires du Nord-Ouest : 16,95 $ de l’heure, soit 33 052,50 $ par année
  • Île-du-Prince-Édouard : 16,50 $ de l’heure, soit 32 175 $ par année
    • Le taux passera à 17,00 $ en avril 2026.
  • Nouvelle-Écosse : 16,50 $ de l’heure, soit 32 175 $ par année
    • Le taux passera à 16,75 $ en avril 2026, puis à 17,00 $ en octobre.
  • Québec : 16,10 $ de l’heure, soit 31 395 $ par année
    • Le taux passera à 16,60 $ en mai 2026.
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 16,00 $ de l’heure, soit 31 200 $ par année
  • Manitoba : 16,00 $ de l’heure, soit 31 200 $ par année
  • Nouveau-Brunswick : 15,65 $ de l’heure, soit 30 517,50 $ par année
  • Saskatchewan : 15,35 $ de l’heure, soit 29 932,50 $ par année
  • Alberta : 15,00 $ de l’heure, soit 29 250 $ par année
