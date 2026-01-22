Le salaire minimum augmente en mai 2026 au Québec et voici de combien
C'est une hausse supérieure à celle de l'an dernier. 💰
Bonne nouvelle pour des centaines de milliers de Québécois.e.s, puisque le gouvernement du Québec a annoncé que le salaire minimum augmentera à nouveau en mai prochain. On va se le dire, que tu gagnes 20 000 $, 50 000 $ ou 90 000 $ par année, recevoir une petite hausse salariale fait toujours plaisir.
Dès le 1er mai, le salaire minimum passera de 16,10 $ à 16,60 $ l’heure. Cette hausse de 50 cents correspond à une augmentation de 3,11 %, soit un gain plus important que celui de 35 cents accordé en 2025, souligne Québec par communiqué, ce jeudi 22 janvier.
Au total, près de 258 900 travailleuses et travailleurs au Québec profiteront de cette bonification salariale. Pour une personne qui travaille à temps plein, cela peut représenter jusqu’à 687 $ de plus par année en revenu disponible.
« Dans le contexte économique actuel, il est important que le salaire minimum évolue de manière équilibrée. Cette hausse protège le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs, tout en permettant à nos entreprises de demeurer compétitives », soutient par communiqué le ministre du Travail, Jean Boulet.
Depuis mai 2018, le salaire minimum québécois a fait un bond impressionnant : il est passé de 12 $ à 16,60 $ l'heure, soit une augmentation totale de 4,60 $ et une hausse de 38,33 %.
Pour les employé.e.s rémunéré.e.s au pourboire, la hausse sera de 40 cents de l'heure (3,10 %), faisant passer leur taux de 12,90 $ à 13,30 $. Les travailleurs et travailleuses agricoles affecté.e.s à la cueillette verront aussi leurs taux ajustés : 4,93 $ du kilogramme pour les framboises et 1,32 $ du kilogramme pour les fraises.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
