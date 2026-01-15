Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026

Question de panifier ton projet d’achat d’une première maison!

Des maisons à Montréal.

Il faut un salaire dans les six chiffres pour se payer une maison à Montréal, en janvier 2026.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026, c’est un objectif qui demande une bonne planification financière. Avec les récentes fluctuations du marché immobilier et la réalité économique actuelle, il est essentiel de connaitre le salaire annuel pour concrétiser ce projet. Voici un portrait détaillé basé sur les données les plus récentes du marché montréalais.

À lire également : Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW (PHOTOS)

Les statistiques de décembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) révèlent des tendances intéressantes pour quiconque envisage d’acheter en 2026 dans la métropole francophone d’Amérique.

Le marché immobilier montréalais affiche un portrait contrasté. Les ventes de maisons unifamiliales ont reculé de 6 % par rapport à décembre 2024, tandis que celles des copropriétés ont chuté plus fortement, avec une baisse de 15 %.

Du côté des prix, la tendance est toutefois à la hausse. En décembre 2025, le prix médian des maisons unifamiliales atteint 797 000 $, une augmentation de 5 % sur un an. Pour les copropriétés, le prix médian s’établit à 470 000 $, ce qui représente une légère hausse de 1 % comparativement à l’année précédente.

« Dans la région métropolitaine de Montréal, la vigueur des ventes s’est maintenue malgré une légère augmentation des inscriptions du côté de la copropriété », note Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l’APCIQ.

Si tu planifies ton achat pour 2026, il faut d’abord comprendre une règle de base : le gouvernement du Canada suggère de ne pas dépasser 35 % de ton revenu brut pour toutes tes dépenses de logement. Cela comprend ton paiement hypothécaire mensuel, les taxes municipales et scolaires, ainsi que le chauffage.

En matière de mise de fonds, les règles fédérales imposent un minimum de 5 % sur la première tranche de 500 000 $, 10 % entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.

Pour une propriété unifamiliale à 797 000 $

Mise de fonds minimale à prévoir

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur le montant excédentaire de 297 000 $ = 29 700 $
    • Total de la mise de fonds : 54 700 $

Montant du prêt hypothécaire

  • 797 000 $ - 54 700 $ = 742 300 $

Paiement mensuel de l’hypothèque (taux d’intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)

  • Environ 4 340 $ par mois

Revenu annuel brut requis (en respectant le ratio de 35 %)

  • Environ 148 800 $ par année

Pour un condo de 470 000 $

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 470 000 $ = 23 500 $

Montant du prêt hypothécaire

  • 470 000 $ - 23 500 $ = 446 500 $

Paiement mensuel de l'hypothèque (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)

  • Environ 2 610 $ par mois

Revenu annuel brut requis (en respectant le ratio de 35 %)

  • Environ 89 630 $ par année

Important à noter : ces calculs se concentrent uniquement sur le versement hypothécaire. En réalité, il faudra ajouter à ton budget divers frais à payer, comme les taxes municipales et scolaires, les frais de chauffage, l'assurance habitation, et pour les condos, les frais de copropriété.

Pour un projet d'achat en 2026, ces chiffres te donnent une bonne base de planification financière. Si ton salaire actuel ne correspond pas encore à ces seuils, tu peux envisager d'économiser davantage pour une mise de fonds plus importante, ce qui réduira tes paiements mensuels et le revenu nécessaire.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
marché immobilier à montréalsalaire au québecmaisons à vendre à montréalassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québecapciq
MontréalCanadaMarché immobilierMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jusqu'à 25 cm de neige sur le Québec jeudi : chaos anticipé sur les routes

L'heure de pointe de jeudi matin s'annonce difficile. ❄️🫠

François Legault, premier ministre du Québec, démissionne

« Je vois bien qu'actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent du changement et d'abord un changement de premier ministre », a-t-il mentionné.

Occupation Double sera de retour pour une 20e saison et ça vient avec une grosse surprise

OD 2026 : ÇA PARTTTT! 🔥🔥🔥

15 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'à dimanche

Ne manque pas ces aubaines!

Les 10 destinations voyage les moins chères pour les Canadiens en 2026 sont dévoilées

À ce prix-là, difficile de résister à l’appel de l’aventure et à l’envie de partir explorer le monde! 🌍 ✈️

Vérifie ton billet du Lotto-Max : Le gros lot de 14 M$ a été gagné au Québec

Qui sait, peut-être es-tu plus riche qu'hier! 🤑

Cette maison farmhouse dans les Laurentides est à vendre pour 799 900 $ et ça fait rêver

350 000 pi² de nature, aucun voisin immédiat...Le vrai luxe, c’est la paix. 🌿

Tu peux avoir du popcorn du Cineplex GRATUIT pendant 4 jours - Voici comment en profiter

On ne dit pas non quand c’est gratuit!

Non-respect de contrat : Voici les 3 pires compagnies de télécoms au Canada en 2025

Tu devrais vérifier tes factures à deux fois!😬

9 activités entre 0 $ et 20 $ à Montréal pour sortir sans exploser ton budget ce week-end

Entre les lieux iconiques et plus nichés, tu ne peux pas t'ennuyer!