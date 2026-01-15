Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026
Question de panifier ton projet d’achat d’une première maison!
Acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026, c’est un objectif qui demande une bonne planification financière. Avec les récentes fluctuations du marché immobilier et la réalité économique actuelle, il est essentiel de connaitre le salaire annuel pour concrétiser ce projet. Voici un portrait détaillé basé sur les données les plus récentes du marché montréalais.
À lire également : Le condo à vendre le plus cher à Montréal est dans un gratte-ciel et la vue est WOW (PHOTOS)
Les statistiques de décembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) révèlent des tendances intéressantes pour quiconque envisage d’acheter en 2026 dans la métropole francophone d’Amérique.
Le marché immobilier montréalais affiche un portrait contrasté. Les ventes de maisons unifamiliales ont reculé de 6 % par rapport à décembre 2024, tandis que celles des copropriétés ont chuté plus fortement, avec une baisse de 15 %.
Du côté des prix, la tendance est toutefois à la hausse. En décembre 2025, le prix médian des maisons unifamiliales atteint 797 000 $, une augmentation de 5 % sur un an. Pour les copropriétés, le prix médian s’établit à 470 000 $, ce qui représente une légère hausse de 1 % comparativement à l’année précédente.
« Dans la région métropolitaine de Montréal, la vigueur des ventes s’est maintenue malgré une légère augmentation des inscriptions du côté de la copropriété », note Camille Laberge, directrice adjointe et économiste principale à l’APCIQ.
Si tu planifies ton achat pour 2026, il faut d’abord comprendre une règle de base : le gouvernement du Canada suggère de ne pas dépasser 35 % de ton revenu brut pour toutes tes dépenses de logement. Cela comprend ton paiement hypothécaire mensuel, les taxes municipales et scolaires, ainsi que le chauffage.
En matière de mise de fonds, les règles fédérales imposent un minimum de 5 % sur la première tranche de 500 000 $, 10 % entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.
Pour une propriété unifamiliale à 797 000 $
Mise de fonds minimale à prévoir
- 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur le montant excédentaire de 297 000 $ = 29 700 $
- Total de la mise de fonds : 54 700 $
Montant du prêt hypothécaire
- 797 000 $ - 54 700 $ = 742 300 $
Paiement mensuel de l’hypothèque (taux d’intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
- Environ 4 340 $ par mois
Revenu annuel brut requis (en respectant le ratio de 35 %)
- Environ 148 800 $ par année
Pour un condo de 470 000 $
Mise de fonds minimale
- 5 % de 470 000 $ = 23 500 $
Montant du prêt hypothécaire
- 470 000 $ - 23 500 $ = 446 500 $
Paiement mensuel de l'hypothèque (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
- Environ 2 610 $ par mois
Revenu annuel brut requis (en respectant le ratio de 35 %)
- Environ 89 630 $ par année
Important à noter : ces calculs se concentrent uniquement sur le versement hypothécaire. En réalité, il faudra ajouter à ton budget divers frais à payer, comme les taxes municipales et scolaires, les frais de chauffage, l'assurance habitation, et pour les condos, les frais de copropriété.
Pour un projet d'achat en 2026, ces chiffres te donnent une bonne base de planification financière. Si ton salaire actuel ne correspond pas encore à ces seuils, tu peux envisager d'économiser davantage pour une mise de fonds plus importante, ce qui réduira tes paiements mensuels et le revenu nécessaire.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici combien paient les 15 emplois les plus populaires au Canada en 2026 ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2026: Voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Augmentations de salaire au Québec: les prévisions de 2026 sont sorties et c'est déprimant ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026 ›