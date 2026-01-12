Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en 2026
Les prix de l’immobilier continuent de grimper dans la capitale.
Le marché immobilier de Québec ne ralentit pas et les prix continuent de grimper en 2026. Si tu rêves de devenir propriétaire dans la capitale cette année, tu te demandes probablement quel salaire il te faut pour concrétiser ce projet et emménager au royaume du maire Bruno Marchand. On a fait les calculs pour toi.
Selon les prévisions de Royal LePage, le prix de l’agrégat d’une propriété devrait augmenter de 12,0 % au quatrième trimestre de 2026 comparativement au même trimestre de 2025 et s’établir à 501 984 $.
Durant la même période, le prix médian d’une maison unifamiliale détachée devrait, quant à lui, augmenter de 14,0 % et atteindre 536 598 $, tandis que le prix médian d’un appartement en copropriété devrait connaître une hausse de 5,0 % et s’établir à 356 160 $.
« Le marché immobilier de Québec continuera de se distinguer par sa robustesse en 2026, affirme Francis Turmel, courtier immobilier résidentiel et commercial de l’Équipe Francis Turmel, Royal LePage Blanc et Noir, par communiqué. Avec un inventaire toujours historiquement bas face à une demande soutenue, la pression sur les prix restera très élevée.
Selon lui, « il est clair que la région de Québec demeurera l’une des plus dynamiques de la province ».
On a sorti la calculatrice pour toi en se basant sur les règles hypothécaires canadiennes. Le fédéral recommande que les frais de logement ne dépassent pas 35 % du revenu brut. Voici donc le salaire annuel qu’il faut viser pour devenir propriétaire dans la Vieille Capitale.
Pour une maison unifamiliale de 536 598 $
Acheter une maison dans la Vieille Capitale représente un investissement plus important. Voici le portrait financier complet.
Mise de fonds minimale :
Le calcul de la mise de fonds se fait par paliers :
- 5 % sur les premiers 500 000 $ du prix d'achat
- 10 % sur la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $
- 20 % sur le montant dépassant 1,5 million $
Pour une maison à 536 598 $ :
- 5 % de 500 000 dollars = 25 000 dollars
- 10 % de 36 598 dollars = 3 659,80 dollars
- Mise de fonds totale : environ 28 660 dollars
Montant à hypothéquer :
536 598 $ - 28 660 $ = 507 938 $
Paiement hypothécaire mensuel :
Avec un taux d'intérêt de 5 % amorti sur 25 ans :
- environ 2 960 $ par mois
Salaire annuel requis :
En appliquant la règle des 35 % :
- Tu dois gagner environ 101 600 $ par année
Pour un condo à 356 160 $
Tu vises un condo dans la capitale? Voici ce que ça implique financièrement.
Mise de fonds minimale :
Pour une propriété de moins de 500 000 $, tu dois verser au minimum 5 % du prix d'achat en mise de fonds.
- 5 % de 356 160 $ = 17 808 $
Montant à hypothéquer :
- 356 160 $ - 17 808 $ = 338 352 $
Paiement hypothécaire mensuel :
En supposant un taux d'intérêt de 5 % sur 25 ans :
- Environ 1 975 $ par mois
Salaire annuel requis :
Pour respecter la règle des 35 % maximum de ton revenu brut consacré au logement :
- Tu dois gagner environ 67 700 $ par année
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
