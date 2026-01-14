Cette maison farmhouse dans les Laurentides est à vendre pour 799 900 $ et ça fait rêver
350 000 pi² de nature, aucun voisin immédiat...Le vrai luxe, c’est la paix. 🌿
Si tu rêves de fuir le chaos de la ville pour te retrouver en pleine nature, arrête de « scroller » sur Centris : une maison à vendre de style farmhouse moderne, dans les Laurentides, pourrait bien être le coup de cœur de ta vie à seulement une heure de route de Montréal. Entièrement rénovée depuis 2022, cette fermette offre un mélange parfait entre le charme rustique et le confort moderne, le tout pour moins de 800 000 $.
Située sur le chemin des Hauteurs, à Sainte-Adèle, cette propriété inspire le calme, la lumière et une modernité chaleureuse grâce à son extérieur épuré, marqué par un revêtement blanc et des accents noirs.
L'extérieur de la maison au style farmhouse moderne.Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
À l'intérieur, on découvre un espace de vie spectaculaire, avec des plafonds cathédrale ornés de poutres en bois massif. On sent que cette maison est pensée pour vivre avec la nature : les immenses fenêtres laissent entrer le paysage pendant le petit café du matin et la forêt (oui, une forêt, pas des voisins immédiats, le rêve) devient presque une extension de l’intérieur.
La cuisine, inondée de lumière, offre une architecture chaleureuse et structurée.Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Le grand foyer en pierre naturelle devient instantanément le point focal de la pièce principale, créant une ambiance chaleureuse parfaite pour les soirées d'hiver dans les Laurentides.
Le salon avec son foyer en pierre et ses poutres apparentes.Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Cette demeure s’inscrit dans un style champêtre haut de gamme, où le cachet traditionnel rencontre une finition luxueuse et intemporelle.
Le salon, la cuisine et la salle à manger sont une grande aire ouverte. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
La cuisine propose une architecture chaleureuse et structurée, mise en valeur par des éléments qui renforcent le sentiment de fusion avec la nature. Les poutres apparentes en bois massif, le plancher de bois franc, l’îlot central en bois sculpté ainsi que le dosseret en pierre naturelle contribuent à créer une atmosphère à la fois authentique et accueillante.
Les armoires blanches aux moulures classiques apportent élégance à l’ensemble, alors que les vastes fenêtres panoramiques offrent une vue imprenable sur les montagnes environnantes et laissent entrer une lumière naturelle spectaculaire.
La cuisine spacieuse et son ilot qui fait face aux grandes fenêtres. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Adjacente à la cuisine, la salle à manger prolonge ce vibe très convivial. Le plancher de bois franc et les encadrements en bois massif confèrent à l’espace un cachet rustique intéressant.
Cet espace, à la fois fonctionnel (clin d'oeil à l'espace cellier) et accueillant, complète parfaitement la cuisine et renforce le caractère authentique de la propriété.
La salle à manger ornée d'encadrements en bois massif. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Si tu n'as pas déjà un coup de coeur, la salle de bain principale entièrement rénovée et digne de Pinterest va te charmer. C'est un véritable havre de paix avec sa double vanité, ses miroirs arqués en bois et sa baignoire autoportante parfaite pour relaxer après une journée de plein air (ou à s'occuper de la fermette?).
Bien sûr, on conserve une vue sur la nature environnante.
La salle de bain principale et lumineuse entièrement rénovée avec sa baignoire autoportante.Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
La douche, habillée de carreaux de pierre aux teintes naturelles, crée une ambiance qui rappelle un spa, accentuée par la robinetterie noire au style moderne.
Baignée de lumière naturelle grâce à une fenêtre donnant sur la verdure, cette salle de bain invite à la détente et complète parfaitement le caractère hyper zen de la propriété.
La douche habillée de carreaux de pierre aux teintes naturelles, avec sa robinetterie moderne. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
La maison, sur deux niveaux, comprend un total de neuf pièces, dont deux chambres confortables et deux salles de bain et une salle familiale.
La chambre principale. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Chaque espace a été conçu pour maximiser le confort et la qualité de vie, que ce soit pour une résidence principale ou un pied-à-terre en pleine nature. Cette configuration polyvalente permet de répondre autant aux besoins d’un couple qu’à ceux d’une petite famille ou de fans de tranquillité recherchant de l’espace sans compromis.
Une deuxième chambre, sur le même niveau. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Mais le vrai wow qui donne envie d'y déménager, c'est son terrain de 350 000 pieds carrés traversé par la rivière Doncaster. Imagine-toi en train de pêcher ou simplement méditer au bord de l'eau, à quelques minutes de marche de ta maison.
Le terrain est également prêt pour accueillir une fermette : que tu rêves d'élever des poules, des chèvres ou simplement de créer un grand jardin, tout le nécessaire est déjà en place. Le sentier accessible en VTT, à pied ou à cheval te permet d'explorer la nature environnante sans même prendre ta voiture.
Le terrain est prêt pour accueillir une fermette. Laurence et Olivier, Courtiers immobiliers | RE/MAX CRYSTAL
Si tout ça te parle, sache qu'une visite libre est prévue le dimanche 18 janvier de 14 h à 16 h.
Maison - Fermette à vendre à Sainte-Adèle
Prix : 799 900 $
Adresse : 5600, ch. des Hauteurs, Sainte-Adèle, QC
Visite libre : Dimanche 18 janvier 2029, 14 h à 16 h