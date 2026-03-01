Ces 5 joueurs des Canadiens de Montréal attendent un bébé en 2026
La famille du Tricolore va s'agrandir bien au-delà de la glace cette année. 🍼
Si jouer au hockey professionnel peut être fatigant, le job de père peut l’être tout autant, surtout que c’est à longueur d’année. Voilà que plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal ont annoncé dans les dernières semaines et derniers mois qu’ils attendaient un bébé d’ici l'automne 2026.
À lire également : La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT
On va se le dire, ces bonnes nouvelles promettent une belle génération de petites partisanes et de petits partisans du CH!
Parmi la liste, il y en a un seul qui est déjà père, ajoutant un deuxième être humain à sa lignée. Pour les autres, on part de zéro, alors qu’ils vivront avec leur conjointe une toute nouvelle année de recrue.
Alexandre Carrier
Alicia Lessard a annoncé attendre son tout premier enfant avec son mari, le défenseur natif de Québec.
L'annonce, faite sur Instagram le 21 février dernier, a recueilli une déferlante d'Amour de la part de la communauté et plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal et leur douce moitié respective.
Rappelons que le couple Carrier-Lessard s'est marié en juillet 2024, alors que le Québécois jouait pour les Predators de Nashville.
Brendan Gallagher
Le numéro 11 du Canadien et sa femme, la Québécoise Emma Fortin, sont le second couple le plus récent à avoir partagé la venue d'un bébé dans les prochains mois.
Le couple a partagé la nouvelle le 15 février dernier, depuis la Grenade, avec un carrousel Instagram de clichés romantiques et la mention « soon to be four ».
Tu comprendras donc que c'est « Gally » qui est déjà père, et ce, depuis un an, et qu'il agrandira sa famille très bientôt. La petite Everly Mona Della Gallagher, née vers la fin février 2025, s'apprête donc à devenir grande sœur.
À noter que le couple, qui s'est marié en 2024, n'a pas encore révélé le sexe du bébé à venir.
Samuel Montembeault
Le gardien du CH, Samuel Montembeault, a lui aussi fait une annonce remarquée ce mois-ci.
Sa conjointe, Daryanne Ayotte, et lui ont partagé de belles photos sur Instagram pour annoncer qu'ils attendent leur premier enfant ensemble — et c'est une petite fille qui pointe le bout de son nez!
Pour l'occasion, le gardien Jakub Dobes a commenté la publication, demandant au couple, qui s'est marié à l'été 2025, s'il allait avoir besoin d'un « baby-sitter ».
Après avoir appris à arrêter des buts, Monty devra apprendre à changer des couches!
Noah Dobson
Le défenseur Noah Dobson pourra compter sur la venue d'une petite fille à l'été 2026 pour compléter son trio, déjà composé de sa femme, Alexa Dobson, et de lui-même.
Le Prince-Édouardien, qui a fêté son 26e hiver le 7 janvier dernier, et sa partenaire ont annoncé le tout lors d'une révélation de sexe le 30 janvier, dans une explosion toute rosée.
Nick Suzuki
Le capitaine du Tricolore, Nick Suzuki, n'est pas en reste. Il a annoncé en décembre dernier qu'une fille s'est fait une maison dans le ventre de sa femme, Caitlin Suzuki.
La progéniture est attendue dans sa famille d'ici ce printemps. À défaut de ne pas avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, il pourra compter sur une toute petite fille en or.
