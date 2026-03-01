Ces 5 joueurs des Canadiens de Montréal attendent un bébé en 2026

La famille du Tricolore va s'agrandir bien au-delà de la glace cette année. 🍼

Nick et Caitlin Suzuki. Droite : Noah et Alexa Dobson.

Plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal attendent un bébé en 2026 et certains deviendront papas pour la 1re fois.

@caitlinnsuzuki | Instagram, @alexadobson | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Si jouer au hockey professionnel peut être fatigant, le job de père peut l’être tout autant, surtout que c’est à longueur d’année. Voilà que plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal ont annoncé dans les dernières semaines et derniers mois qu’ils attendaient un bébé d’ici l'automne 2026.

À lire également : La compé de snow épique Red Bull Heavy Metal débarque à Montréal et c'est 100 % GRATUIT

On va se le dire, ces bonnes nouvelles promettent une belle génération de petites partisanes et de petits partisans du CH!

Parmi la liste, il y en a un seul qui est déjà père, ajoutant un deuxième être humain à sa lignée. Pour les autres, on part de zéro, alors qu’ils vivront avec leur conjointe une toute nouvelle année de recrue.

Alexandre Carrier

Alicia Lessard a annoncé attendre son tout premier enfant avec son mari, le défenseur natif de Québec.

L'annonce, faite sur Instagram le 21 février dernier, a recueilli une déferlante d'Amour de la part de la communauté et plusieurs joueurs des Canadiens de Montréal et leur douce moitié respective.

Rappelons que le couple Carrier-Lessard s'est marié en juillet 2024, alors que le Québécois jouait pour les Predators de Nashville.

Brendan Gallagher

Le numéro 11 du Canadien et sa femme, la Québécoise Emma Fortin, sont le second couple le plus récent à avoir partagé la venue d'un bébé dans les prochains mois.

Le couple a partagé la nouvelle le 15 février dernier, depuis la Grenade, avec un carrousel Instagram de clichés romantiques et la mention « soon to be four ».

Tu comprendras donc que c'est « Gally » qui est déjà père, et ce, depuis un an, et qu'il agrandira sa famille très bientôt. La petite Everly Mona Della Gallagher, née vers la fin février 2025, s'apprête donc à devenir grande sœur.

À noter que le couple, qui s'est marié en 2024, n'a pas encore révélé le sexe du bébé à venir.

Samuel Montembeault

Le gardien du CH, Samuel Montembeault, a lui aussi fait une annonce remarquée ce mois-ci.

Sa conjointe, Daryanne Ayotte, et lui ont partagé de belles photos sur Instagram pour annoncer qu'ils attendent leur premier enfant ensemble — et c'est une petite fille qui pointe le bout de son nez!

Pour l'occasion, le gardien Jakub Dobes a commenté la publication, demandant au couple, qui s'est marié à l'été 2025, s'il allait avoir besoin d'un « baby-sitter ».

Après avoir appris à arrêter des buts, Monty devra apprendre à changer des couches!

Noah Dobson

Le défenseur Noah Dobson pourra compter sur la venue d'une petite fille à l'été 2026 pour compléter son trio, déjà composé de sa femme, Alexa Dobson, et de lui-même.

Le Prince-Édouardien, qui a fêté son 26e hiver le 7 janvier dernier, et sa partenaire ont annoncé le tout lors d'une révélation de sexe le 30 janvier, dans une explosion toute rosée.

Nick Suzuki

Le capitaine du Tricolore, Nick Suzuki, n'est pas en reste. Il a annoncé en décembre dernier qu'une fille s'est fait une maison dans le ventre de sa femme, Caitlin Suzuki.

La progéniture est attendue dans sa famille d'ici ce printemps. À défaut de ne pas avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, il pourra compter sur une toute petite fille en or.

From Your Site Articles
canadiens de montréal joueurs canadiens de montréal brendan gallagher emma fortin samuel montembeault nick suzuki noah dobson bébé 2026 paternité
Montréal Sport Canada Sport Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien

On gagne quand même 640 $/semaine de moins qu'au Nunavut! 😏

Cette jolie ville de l’Ontario vaut la visite pour ses plages dignes du Sud

À toi les vacances au bord de l'eau! 🌊

La plus longue piste de karting intérieure au pays arrive à Québec dans un projet de 18M$

Cinéma 7D, allées de quilles, laser tag, arcades et plus encore!

9 activités GRATUITES à Montréal qui méritent une place sur ta bucket list en mars

Des sorties à ne pas manquer!

Rappels importants d'Amazon Canada : jette ou retourne ces 17 produits immédiatement

Plusieurs produits du quotidien peuvent te blesser ou te rendre malade. 🤯

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en mars 2026

Des sorties à zéro dollar? Oui, SVP!

Cette plage de rêve au Québec est à mettre sur ta bucket list de l'été 2026

Ton été s'annonce ✨magique✨!

Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation

Pas cher ET utile? Oui svp!

Télétravail et impôts : Voici exactement ce que tu peux (et ne peux pas) déduire en 2026

Tu ne voudrais pas passer à côté d'un crédit important! 😏

7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser

Des produits de tous les jours qui peuvent finir par te coûter cher!