Cette jolie ville de l’Ontario vaut la visite pour ses plages dignes du Sud

À toi les vacances au bord de l'eau! 🌊

Une personne devant un café coloré. Droite : une personne dans une eau turquoise.

Road trip à partir du Québec : Cette jolie ville de l’Ontario vaut la visite pour ses plages dignes du Sud.

Éditrice Junior

Bonne nouvelle, tu n’as pas besoin de prendre l’avion ni de sortir ton passeport pour te sentir en vacances cet été. À seulement quelques heures de route du Québec, Southampton donne l’impression d’avoir découvert une destination côtière cachée. Cette ville installée sur les rives du lac Huron en Ontario combine plages de sable blanc, ambiance détendue et charme de village, le tout sans le prix d’un voyage dans le Sud.

Sur place, les journées se passent facilement à flâner dans les rues bordées de jolies boutiques, à t’arrêter pour une crème glacée à deux pas de l’eau et à marcher pieds nus sur le sable doux.

L'endroit est reconnu pour ses plages immaculées et ses couchers de soleil aux teintes rosées qui attirent autant les personnes en quête de détente que les adeptes de photos dignes d’Instagram.

Côté baignade et longues marches au bord de l’eau, tu as l’embarras du choix. Main Beach s’étend sur environ quatre kilomètres, ce qui laisse amplement d’espace pour étendre ta serviette ou simplement marcher au rythme des vagues. La plage de South Street offre aussi un accès facile au sable et à l’eau, dans un décor tout aussi invitant. Il est même possible d’emprunter le sentier qui traverse le système de dunes, à condition de respecter cet environnement naturel fragile.

Malgré sa proximité avec Toronto, Southampton donne réellement l’impression d’être loin du quotidien. Le site officiel de la ville décrit ses plages comme « préservées » et avance qu’on peut y « vivre comme dans les Hamptons sans se ruiner », une comparaison qui résume bien l’expérience : une ambiance chic et balnéaire, mais accessible pour une escapade locale.

Au-delà des plages, il y a de quoi remplir un week-end. Tu peux visiter le Bruce County Museum pour en apprendre davantage sur l’histoire de la région, te promener sur la promenade en bois, explorer des sentiers panoramiques ou planifier ta visite autour d’un festival local. Une croisière vers l’île Chantry permet aussi d’admirer son phare historique et son chalet, ajoutant une touche patrimoniale à ton séjour.

Entre deux activités, des cafés comme Dizzy Bird Coffee proposent des douceurs et des boissons glacées dans un décor accueillant, parfait pour une pause. Les rues près de l’eau regorgent aussi de petites boutiques indépendantes et de restaurants où t’arrêter pour prolonger l’expérience.

Si tu comptes déjà les jours avant le retour du soleil, Southampton pourrait bien devenir ton plan pour une virée d’une journée ou un week-end d’été, sans quitter la province et sans exploser ton budget.

Site Internet de Visit Southampton

Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario town feels like a coastal escape with white sand beaches and quaint streets », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

