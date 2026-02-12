Rappels : 12 produits vendus par Amazon Canada à retourner ou jeter immédiatement
Des produits du quotidien aux aliments : plusieurs peuvent te blesser ou te rendre malade. 🤯
Le géant du commerce électronique Amazon Canada a beau faciliter ton magasinage, certains produits vendus sur la plateforme cachent des dangers sérieux. Entre les jouets de dentition contaminés par des bactéries, les mini réfrigérateurs qui risquent de prendre feu et les défroisseurs à vapeur qui pourraient te brûler, Amazon partage une liste de rappels des autorités canadiennes concernant des articles qu'elle a distribués qui pourraient être nocifs.
À lire également : Rappel de jambon vendu chez Metro et IGA qui pourrait être contaminé
Que tu aies commandé des articles pour ton bébé, ton foyer ou ta routine de soins personnels, il est temps de vérifier tes achats récents. Santé Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments multiplient les alertes pour protéger la population contre des produits défectueux ou contaminés qui continuent de circuler dans les maisons canadiennes.
Voici 12 articles vendus par Amazon Canada, et parfois également ailleurs, que tu dois absolument retourner ou jeter immédiatement pour ta sécurité et celle de tes proches.
Pots à feu portable Eco-Feu
Le pot à feu portable Eco-Feu Vision fait l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Ce foyer portable qui devait créer une ambiance chaleureuse dans ton salon ou sur ta terrasse pourrait plutôt déclencher un véritable cauchemar. Santé Canada a émis un rappel le 2 février 2026 concernant le pot à feu portable Vision I d'Eco-Feu, vendu entre octobre 2019 et décembre 2025.
Ce foyer autonome rectangulaire, qui mesure 28 3/4" x 10 1/4" x 16 11/16" et est équipé de panneaux en verre de sécurité trempé, se décline en deux versions : acier inoxydable (code WS-00093-SS, CUP 6 28041 00093 5) et noir mat (code WS-009-BS, CUP 6 29041 00094 2). Conçu pour une utilisation intérieure comme extérieure, ce produit fonctionnant à l'alcool cache un danger mortel.
Le hic? L'étiquetage déficient ne respecte pas les normes du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation. Résultat : les utilisateurs et utilisatrices ne sont pas adéquatement avertis du risque de jet de flamme, un phénomène qui survient lorsqu'on remplit un pot à feu encore allumé. En une fraction de seconde, une explosion de combustible enflammé peut jaillir du conteneur et parcourir une distance dangereuse, atteignant les personnes à proximité avant même qu'ils aient le temps de réagir. Le pire? La flamme n'est pas toujours visible quand le pot brûle encore, ce qui rend l'accident complètement inattendu.
Tu possèdes ce foyer? Arrête de l'utiliser immédiatement. Pour plus d'infos, contacte Eco-Feu au 1 866 435-1772 (de 9h à 17h HNE) ou par courriel à INFO@ECO-FEU.COM. Revendre, donner ou redistribuer ce produit est strictement interdit au Canada.
Défroiseur à vapeur
Le défroisseur à vapeur pour vêtements VEVOR fait l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Ton appareil censé lisser tes vêtements pourrait plutôt te causer des brûlures sérieuses. Santé Canada a lancé une alerte le 20 janvier 2026 concernant le défroisseur à vapeur VEVOR, modèles FCL-H09 et ES-H10.
Le problème? Ce défroisseur a la fâcheuse habitude de fuir ou de projeter de l'eau brûlante pendant son utilisation. Les brûlures graves peuvent survenir en une fraction de seconde. Encore pire : le bouchon du réservoir d'eau peut aussi fuir ou carrément se détacher pendant que tu manies l'appareil, exposant ta peau à l'eau chaude sous pression. Ce n'est pas juste toi qui es en danger : toute personne à proximité risque de recevoir des éclaboussures.
Les brûlures à l'eau chaude ne sont pas à prendre à la légère. Elles peuvent causer des dommages permanents à la peau, nécessiter des traitements médicaux prolongés et laisser des cicatrices qui durent toute une vie.
Tu possèdes un de ces défroisseurs? Débranche-le immédiatement et range-le loin de ta routine quotidienne. Contacte VEVOR par courriel à recalling@vevor.com pour obtenir des instructions sur la procédure de remboursement.
Mini réfrigérateurs
Le mini réfrigérateur AstroAI 4 litres/6 canettes fait l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Ce petit frigo compact AstroAI 4 litres/6 canettes qui trône fièrement sur ton bureau, ta salle de bain ou dans ta chambre pourrait provoquer un incendie. Santé Canada tire la sonnette d'alarme depuis le 21 juillet 2025, puisque pas moins de 32 352 unités de ces appareils ont été vendues au Canada entre janvier 2019 et mars 2022, principalement sur Amazon.ca.
Ces mini réfrigérateurs mesurent 24 cm de diamètre x 17,5 cm de largeur x 25,4 cm de hauteur et arborent le nom AstroAI sur le devant. Ils existent en noir, blanc, bleu et rose, des couleurs attrayantes qui cachent un défaut technique sérieux.
Le coupable? L'interrupteur électrique qui peut court-circuiter sans prévenir. Ton mini frigo pourrait littéralement prendre feu pendant que tu dors ou que tu es absent.
Pour savoir si ton appareil est visé, retourne-le et cherche l'étiquette à l'arrière. Le numéro de modèle doit être « LY0204A ». Ensuite, vérifie le numéro de série à neuf chiffres qui commence par « S/N ». Si celui-ci débute par 19, 20, 21, 2201, 2202 ou 2203, bingo : ton frigo fait partie du lot problématique.
Dans ce cas, débranche-le immédiatement et contacte AstroAI au 877-278-7624 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h, heure du Pacifique) ou par courriel à recall@astroai.com. Tu recevras un remplacement gratuit. Tu peux aussi consulter leur site web www.astroai.com et cliquer sur « Recalls » pour tous les détails.
Huile et baume à barbe
L'huile et le baume à barbe Aristocrat de The Paris Apothecary font l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Ces produits de soins pour barbe fabriqués au Canada qui promettaient de te donner un look soigné contiennent plutôt une substance potentiellement cancérogène. Le 9 janvier 2026, Santé Canada a lancé un rappel pour l'huile à barbe Aristocrat (30 mL/1 oz en flacon compte-gouttes) et le baume à barbe Aristocrat (57 g/2 oz) de The Paris Apothecary, qui dépassent les limites légales de méthyleugénol.
Au total, 113 pots d'huile et 86 baumes ont été vendus entre juillet 2020 et décembre 2025.
Conformément à la Liste critique, le méthyleugénol est interdit en tant qu’ingrédient pur en raison de son pouvoir cancérogène. Il n'est toléré que lorsqu'elle apparaît naturellement dans certains extraits végétaux, et encore, avec des limites strictes qui varient selon le type de produit. Les concentrations trouvées dans ces produits Aristocrat dépassent largement ces seuils permis.
Tu utilises ces produits dans ta routine de soins? Arrête immédiatement. Contacte ensuite The Paris Apothecary par courriel à theparisapothecary@gmail.com ou passe directement au magasin (du mardi au dimanche, de 10h à 18h HNE) pour obtenir un remboursement.
Stores en toile alternée
La toile alternée Harmony de Storimage inc. fait l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Les stores de fenêtre peuvent sembler inoffensifs, mais certains modèles cachent un danger mortel pour les tout-petits. Depuis le 5 février 2026, Santé Canada rappelle les toiles alternées Harmony et Harmony assombrissantes de Storimage inc., puisqu'elles présentent un risque sérieux d'étranglement.
Pas moins de 14 400 unités de ces stores ont été écoulées partout au pays entre mai 2023 et janvier 2026.
Ces toiles sont offertes dans une multitude de styles et de couleurs : Standard (Blanc, Ivoire, Pêche, Gris, Vert, Bleu, Charcoal), Ivy (Blanc, Champignon, Gris, Noir), Dixie (Blanc), Clean Shade (Blanc, Ivoire, Gris), Roma (Blanc, Beige, Gris, Ivoire), Kate (Vert, Blanc, Beige, Gris) et Hertz (Blanc, Ivoire, Beige, Gris, Charcoal). Le problème? Leur contrôle mécanique actionné par une chaîne à bille recouverte d'un garde-chaîne en plastique transparent.
Ces cordons créent des boucles dangereuses. Un enfant curieux peut facilement les tirer et s'y emmêler, avec des conséquences tragiques. Santé Canada ne mâche pas ses mots : le risque d'étranglement est réel et peut même entraîner la mort. C'est d'ailleurs pour cette raison que les autorités recommandent maintenant les couvre-fenêtres sans corde.
Si tu possèdes ces stores, arrête de les utiliser sur-le-champ. Contacte Storimage inc. au 1-855-972-9224 ou par courriel à info@storimage.ca pour obtenir une trousse de réparation gratuite. Tu peux aussi te présenter directement en boutique au 6300 boulevard de l'Ormière, à Québec.
Stores à rouleau
Le store à rouleau et store duo d'Interiors by Better Shade font l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Encore des stores qui menacent la sécurité des enfants. Le 28 janvier 2026, Santé Canada a ajouté les stores à rouleau et stores duo d'Interiors by Better Shade à la liste grandissante des couvre-fenêtres dangereux rappelés au pays.
Fabriqués au Canada et vendus entre décembre 2022 et décembre 2025, ces stores en tissu se déclinent en différentes couleurs et styles. Bien que seulement 86 unités aient été écoulées au pays, chacune d'elles représente un danger potentiel. Leur système de traction à ourlet en plastique, combiné à une chaîne de levage à boucle continue et à un couvre-corde en plastique transparent, ne respecte tout simplement pas le Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes.
L'étranglement peut survenir en quelques instants, avec des conséquences irréversibles.
Si ces stores habillent tes fenêtres, cesse de les utiliser dès maintenant. Appelle Interiors by Better Shade au 905-227-4555 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h HNE) ou écris à service@interiorsbybettershade.com pour recevoir une trousse de réparation gratuite et des instructions détaillées. Tu peux également consulter leur site web pour en savoir plus.
Biscuits pour bébé
Les biscuits à l'arrow-root de marque Gerber font l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Si tu fais partie de ceux et celles qui achètent de la nourriture sur Amazon Canada pour économiser, surveille ton garde-manger. L'Agence canadienne d'inspection des aliments a lancé un rappel national le 27 janvier 2026 visant les biscuits à l'arrow-root de marque Gerber qui pourraient contenir des surprises désagréables.
Ces biscuits censés fondre dans la bouche vendus en format de 155 g, reconnaissables à leur code UPC 0 55000 40314 6, risquent de renfermer des morceaux de plastique et de papier souples.
Trois lots spécifiques sont dans la mire :
- 5231565504 MA 2026 NO 18 ;
- 5232565504 MA 2026 NO 19 ;
- 5233565504 MA 2026 NO 20.
Le rappel touche l'ensemble du pays. Alors si tu as acheté ces biscuits récemment, que ce soit en magasin ou sur le site d'Amazon Canada, vérifie immédiatement les codes sur l'emballage. Si c'est un lot contaminé, jette-les à la poubelle sans hésiter ou retourne-les où tu les as achetés pour obtenir un remboursement.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Gâteaux Pandoro
Le Pandoro de marque Piaceri Mediterranei fait l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Le 26 janvier 2026, l'ACIA a sonné l'alarme, puisque ces gâteaux italiens de marque Piaceri Mediterranei cachent un ingrédient non désiré dans sa pâte : des fragments de téflon. Avaler ces fragments pourrait causer des blessures à la bouche, à la gorge ou au système digestif. Sans compter le risque d'étouffement, particulièrement chez les enfants ou les personnes âgées.
Trois produits distincts font partie de ce rappel mené par le Magasin Berchicci Inc.
- Le Pandoro nature de 650 g (CUP 8 028169 207063, lot L. 211853, date SC. 12/02/2026)
- Le Pandoro con crema al cioccolato (avec garniture au chocolat) de 700 g (CUP 8 028169 207070, lot L. 214281, date SC. 18/02/2026)
- Le Pandoro al caramelle salate (avec caramel salé) de 700 g (CUP 8 028169 208725, lot L. 212134, date SC. 23/02/2026)
Classé en catégorie 3, ce rappel représente une menace considérée comme moins grave pour la santé, mais il mérite tout de même qu'on y prête attention. Pourquoi prendre le risque de gâcher un moment de plaisir gourmand avec une visite à l'urgence?
Si un de ces Pandoro trône dans ton garde-manger, ne le consomme surtout pas. Les détaillants ne doivent ni vendre, ni servir, ni distribuer ces produits. Rapporte-le pour un remboursement ou jette-le immédiatement de façon sécuritaire.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Poussettes pour bébés
La poussette pour bébé INFANS fait l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Cette poussette pour bébé INFANS au design pratique et moderne, vendue entre janvier 2024 et décembre 2025 a séduit 270 familles canadiennes. Néanmoins, Santé Canada a émis un rappel le 16 janvier 2026 puisqu'elle cache un défaut dangereux pour les tout-petits.
Elle existe en trois couleurs : rose (BC10134PI), gris (BC10134GR) et noir (BC10134BK). Malheureusement, elle ne respecte pas le Règlement sur les landaus et poussettes, une découverte faite lors du programme d'échantillonnage et d'évaluation de Santé Canada.
Le problème se situe au niveau de la barre d'appui, facilement accessible pour l'enfant installé dans la poussette. Le matériau en mousse qui la recouvre peut se dégrader et libérer de petites pièces. Un bébé curieux qui porte tout à sa bouche risque d'avaler ces morceaux et de s'étouffer : un scénario terrifiant pour n'importe quel parent.
L'étouffement représente l'une des principales causes de décès accidentels chez les jeunes enfants. Ces petits morceaux de mousse peuvent bloquer les voies respiratoires en quelques secondes, laissant peu de temps pour réagir.
Tu utilises cette poussette pour tes promenades quotidiennes? Arrête immédiatement. Contacte INFANS par courriel à support@infansbaby.com ou visite leur site web pour obtenir plus d'informations. L'entreprise fournira une trousse de réparation dès qu'elle sera disponible.
En attendant, ne prête pas ta poussette à quelqu'un d'autre, ne la vends pas et ne la donne pas. La loi canadienne l'interdit formellement.
Jouets de dentition IcyBite
Les jouets de dentition Nûby Clés IcyBite font l'objet d'un rappel de Santé Canada.
Le 21 janvier 2026, Santé Canada a lancé un rappel visant un lot précis de jouets de dentition Nûby Clés IcyBite™, vendus entre juin 2025 et janvier 2026. Ces petits jouets colorés destinés à soulager les gencives douloureuses des bébés pourraient plutôt leur causer une infection.
Pas moins de 15 363 unités ont été distribuées au pays avant que le programme de contrôle et d'évaluation de Santé Canada ne découvre le pot aux roses : le liquide de remplissage à l'intérieur de ces hochets est contaminé par deux bactéries, Fictibactillius arsenicus et Metabacillus idriensis. Ça peut devenir problématique si le jouet se perfore et que ton enfant ingère le liquide infecté.
Pour identifier le jouet rappelé, cherche le numéro d'article 530455, le code CUP 067988 53045 5 et surtout le numéro de lot en relief ED04Z au dos de l'emballage. Ce même numéro de lot apparaît également gravé sur l'anneau du jouet lui-même.
Ton bébé possède ce jouet? Retire-le immédiatement de sa bouche et inscris-toi sur la page web d'EI Brand Management Inc. pour recevoir un jouet de dentition de remplacement gratuit. Tu peux aussi consulter le site web de l'entreprise pour plus de détails.
Halawa avec pistache
Le halawa avec pistache de marque Al Kanater pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Un dessert moyen-oriental populaire vendu sur Amazon Canada vient de rejoindre la liste des rappels nationaux. Le 7 février 2026, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a émis une alerte concernant le Halawa avec pistache de marque Al Kanater, soupçonné d'être contaminé par la bactérie Salmonella.
Le produit en question se vendait en format de 450 g au prix de 19,99 $ et porte le code UPC 6 92551 00006 8. Seul le lot H51203, identifiable par la mention « Meilleur avant 2027 MR 12 », est touché par ce rappel qui s'étend d'un océan à l'autre.
La Salmonella est particulièrement sournoise : elle ne laisse aucune trace visible dans les aliments qu'elle infecte. Pourtant, ses effets peuvent être dévastateurs. Fièvre, maux de tête violents, vomissements, nausées, douleurs abdominales et diarrhée figurent au menu des symptômes désagréables. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire bat de l'aile risquent de développer des complications graves.
Tu as acheté ce halawa récemment? Surtout, ne le mange pas. Direction poubelle ou retour via les indications sur la plateforme de vente en ligne pour un remboursement. Et si jamais tu en as déjà consommé et que tu ressens des symptômes inquiétants, consulte rapidement un professionnel de la santé.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Pacanes en demies
Les Pacanes en demies de marque Les Aliments Johnvince font l'objet d'un rappel de l'ACIA.
Agence canadienne d'inspection des aliments
Ces noix qui auraient dû agrémenter tes desserts ou tes salades pourraient plutôt te causer de sérieux problèmes de santé. L'ACIA a lancé un rappel le 5 février 2026 visant les pacanes en demies de marque Les Aliments Johnvince, distribuées au Québec.
Ces pacanes de 230 g, reconnaissables à leur code UPC 0 55144 52282 6, sont pointées du doigt en raison d'une contamination possible par Salmonella. Le lot visé porte le numéro 5 839 2 et la date « Meilleur avant : 2027-mars-30 ».
Comme mentionné ci-haut, impossible de détecter visuellement la présence de cette bactérie qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé des groupes plus vulnérables.
Si ces pacanes traînent dans ton garde-manger, ne prends aucun risque. Jette-les immédiatement ou retourne-les. Et si tu en as déjà grignoté et que tu ne te sens pas bien, consulte un professionnel sans tarder et signale ton cas.
C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Cet aspirateur sans fil est en hausse de vente de 2650% sur Amazon et il est en rabais ›
- 12 trouvailles à moins de 25 $ sur Amazon pour réorganiser ton chez-toi ›
- Cet accessoire de cuisine s’est vendu 8 000 fois en un mois sur Amazon — voici pourquoi ›
- Amazon vend plus de 200 de ces oreillers par jour au Canada et ils sont à 32 % de rabais ›
- Cette idée-cadeau sur Amazon a été vendue plus de 13 000 fois ce mois-ci - Il y en a à 13 $ ›