Cette montre intelligente populaire notée 4,9/5 étoiles sur Amazon est en rabais à 39 $
Ça vaut le coup d'œil!
Quand un produit affiche presque la note parfaite sur Amazon Canada, ça pique forcément la curiosité. Avec une impressionnante moyenne de 4,9 étoiles basée sur des dizaines d’avis, cette montre intelligente Konitee semble faire l’unanimité auprès des personnes qui l’ont adoptée récemment. Ce n’est donc pas surprenant qu’elle se soit hissée parmi les montres intelligentes les mieux évaluées du moment sur la plateforme.
Au moment d'écrire ces lignes, celle-ci est d'ailleurs affichée à moins de 40 $, alors si tu étais justement sur le marché pour te procurer une nouvelle montre à petit prix, cette trouvaille pourrait mettre fin à tes recherches.
La montre intelligente Konitee en rabais sur Amazon. Amazon Canada
Bien que ce ne soit pas l'un des fameux modèles Apple, elle offre tout de même plusieurs fonctions intéressantes. Une fois connectée à ton téléphone, la montre permet de répondre et de passer des appels directement depuis ton poignet, grâce à un micro et un haut-parleur intégrés. Elle affiche aussi les notifications de plusieurs applications populaires, ce qui évite de sortir constamment ton cellulaire quand tu es en déplacement, au travail ou à l’entraînement.
La montre Konitee mise aussi sur un suivi santé complet, avec la surveillance de la fréquence cardiaque et du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), en plus du suivi des pas, des calories et des activités quotidiennes. Certaines fonctionnalités, comme le suivi du stress, les exercices de respiration et le suivi du cycle menstruel viennent ajouter une dimension bien-être qui risque d'être appréciée par plusieurs utilisateur.rice.s.
Du côté de l’activité physique, elle propose plus de 100 modes sportifs, incluant la marche, la course, le yoga, la natation et plusieurs autres disciplines. Sa certification IP68 permet de l’utiliser sans souci sous la pluie ou lors d’entraînements plus intenses, un point souvent mentionné positivement dans les avis.
La montre offre la possibilité de personnaliser l’affichage grâce à différents cadrans. L’autonomie est aussi un élément qui semble séduire, avec une batterie pouvant durer plusieurs jours en utilisation régulière, ce qui limite les recharges fréquentes.
Présentement offerte à 38,33 $ en noire ou entre 44,98 $ et 399,99 $ dans d'autres couleurs sur Amazon Canada, la montre combine donc une note presque parfaite et une offre intéressante.
