Cet incontournable de l'hiver vendu + de 10 000x en un mois sur Amazon est à 25% de rabais

Quand l’hiver s’installe pour de bon et que le chauffage roule à plein temps, l’air devient vite sec dans la maison. Ce n’est donc pas étonnant qu'un incontournable de la saison soit populaire sur Amazon Canada en plein mois durant les mois les plus froids de l'année. L'humidificateur Homvana, qui a été acheté par plus de 10 000 personnes au cours du dernier mois est présentement offert avec un rabais de 25 % sur la plateforme, et on comprend pourquoi.
Très recherché pendant la saison froide, ce type d’appareil répond à un besoin bien réel chez plusieurs Canadien.ne.s. Selon la pharmacie Jean Coutu, l’air sec peut contribuer à la sécheresse et à l’irritation des yeux, du nez et de la gorge, aux saignements de nez, à la congestion nasale et à la sécheresse de la peau. Il peut aussi aggraver certains problèmes comme le rhume, la grippe, l’asthme, les allergies ou la sinusite.
L'humidificateur Homvana à vendre sur le site d'Amazon Canada. Amazon Canada
En ce moment, l’humidificateur Homvana est affiché à 44,99 $, alors que le prix conseillé sur Amazon est de 59,98 $. Avec son réservoir de 3,6 L, il peut fonctionner jusqu’à 34 heures sans remplissage, ce qui en fait une option pratique pour la chambre à coucher, autant pour les adultes que pour les enfants ou les bébés.
Pensé pour un usage nocturne, l’appareil mise sur un mode sommeil ultra silencieux, avec un niveau sonore annoncé sous les 16 dB et un affichage qui peut être complètement désactivé. Un détail apprécié quand on cherche à améliorer son sommeil sans être dérangé par la lumière ou le bruit.
En plus de l’humidification à brume froide, le modèle intègre aussi une fonction d’aromathérapie grâce à un tampon prévu pour les huiles essentielles, ainsi qu’une lumière d’ambiance douce. Le remplissage par le haut et l’ouverture large facilitent le nettoyage et évitent les dégâts d’eau, ce qui le rend simple à utiliser au quotidien.
Si l’air sec te cause de l’inconfort chaque hiver et que tu cherches une solution facile à intégrer à ta routine, ce genre d’humidificateur peut clairement faire une différence, autant pour le confort que pour la qualité de l’air à la maison.
