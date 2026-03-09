Déclaration d’impôts : Voici comment et quand la modifier si tu as fait une erreur
Tu ne voudrais pas payer des intérêts pour une petite erreur d'inattention! 🫣
Remplir sa déclaration d’impôts peut parfois être stressant, et même les personnes les plus organisées peuvent commettre une erreur. Un feuillet oublié, une dépense non réclamée ou une information mal inscrite peuvent changer le résultat final, voire te coûter cher. Heureusement, il existe des façons de corriger le tir, même au-delà de la date limite de transmission.
D’abord, mettons une chose au clair : dans bien des cas, les autorités fiscales, telles que l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec, disposent déjà de plusieurs informations concernant tes revenus.
Ces feuillets sont généralement transmis à la fois aux contribuables et aux autorités fiscales, explique Vincent Fortier, fiscaliste et directeur principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton.
Autrement dit, si un revenu est oublié dans une déclaration, il y a de fortes chances que le fisc s’en aperçoive.
C’est notamment le cas lorsqu’une personne a occupé plusieurs emplois dans la même année et oublie d’inscrire un T4 (fédéral) ou un Relevé 1 (provincial) provenant d’un ancien employeur.
« Si vous faites une erreur de ce genre-là, l’agence va vous dire : “Nous, on voit que vous avez déclaré 60 000 $ de revenus d’emploi, mais ce qu’on a de notre côté, c’est qu’il y a probablement un autre T4 d’un montant de 5 000 $ qui doit être ajouté” », cite en exemple l’expert en fiscalité.
Il n’est d’ailleurs pas rare que des personnes ayant occupé plusieurs emplois dans une même année oublient celui qu’elles ont eu au tout début, parfois seulement pendant quelques semaines en janvier.
D’autres erreurs possibles
Les erreurs ne se limitent pas aux relevés de salaires. Dans certaines situations, les revenus peuvent aussi apparaître sur d’autres types de documents fiscaux. Par exemple, les pigistes, les travailleurs et travailleuses autonomes ou les personnes qui reçoivent des commissions peuvent recevoir un feuillet T4A pour déclarer ces montants.
Ces documents sont également transmis aux autorités fiscales, ce qui rend les oublis plus faciles à repérer.
Il arrive aussi qu’une personne réalise, après une discussion avec des ami.e.s, qu’elle a oublié certains feuillets pour dons, des frais médicaux ou d’autres dépenses plus particulières.
Dans ce cas, il est possible de soumettre une modification à sa déclaration afin de demander une déduction ou un crédit d’impôt, par exemple pour des frais de garde, ou encore pour ajouter un feuillet fiscal manquant, comme un reçu de cotisation à un REER.
En revanche, une modification de déclaration ne permet pas de demander des prestations ou certains crédits, de changer des choix fiscaux déjà faits, d’attribuer un remboursement à un autre compte ou de mettre à jour des renseignements personnels, comme une adresse, l’état civil ou les informations de dépôt direct.
Que faire si tu réalises que tu as fait une erreur?
Malgré toutes les précautions possibles, il peut arriver qu’une erreur se glisse dans une déclaration déjà envoyée.
Dans ce cas, la solution consiste généralement à produire une déclaration de revenus modifiée, qu’elle soit soumise avant la date limite du 30 avril ou après. Dans les faits, tu peux modifier une déclaration vieille d’un maximum de dix ans.
« Si vous avez oublié des dépenses, vous allez resoumettre votre déclaration en ajoutant ces dépenses » ou d’autres revenus, explique Vincent Fortier.
« Une déclaration de revenus qui est soumise, disons au 30 avril, va être imposée rapidement selon le processus habituel., alors qu’une déclaration de revenus qui est resoumise de manière modifiée va être prise, si on veut, sous la responsabilité d’un agent qui va regarder les différences », note-t-il.
En plus d’une cotisation retardée, les autorités fiscales pourraient aussi demander des documents supplémentaires afin de vérifier les changements apportés.
Modifier une déclaration avec l’Agence du revenu du Canada
Sur le site Web de l’ARC, il est recommandé d’attendre de recevoir ton avis de cotisation avant de demander une modification à ta déclaration.
Contrairement à une déclaration soumise normalement, une déclaration modifiée peut toutefois prendre plus de temps à être traitée.
Pour apporter des changements à ta déclaration :
- Connecte-toi à ton compte de l’ARC;
- Choisis ton compte « Particulier »;
- Choisis « Déclarations de revenus »;
- Trouve et choisis « Modifier ma déclaration »;
- Sélectionne l’année d’imposition que tu souhaites modifier et suis les étapes;
- Sauvegarde le tout.
Modifier une déclaration avec Revenu Québec
Au provincial, le processus est pratiquement similaire qu’au fédéral. Pour modifier une déclaration avec Revenu Québec, il faut utiliser le service en ligne dans « Mon dossier pour les citoyens », corriger la déclaration avec le logiciel d’impôt utilisé à l’origine ou remplir le formulaire Demande de redressement d’une déclaration de revenus (TP-1.R) et l’envoyer par la poste avec les documents nécessaires.
Mieux vaut vérifier avant d’envoyer
Même si une erreur peut être corrigée, il est toujours préférable de prendre le temps de bien vérifier sa déclaration avant de la soumettre.
Un oubli peut s’avérer très coûteux si l’ARC ou Revenu Québec communique avec toi quelques années plus tard pour réclamer un montant impayé, auquel pourraient s’ajouter des intérêts.
Rassembler tous ses feuillets, ses reçus et comparer les résultats avec ceux de l’année précédente peut aider à repérer un oubli. Car, comme le rappelle Vincent Fortier, « c’est le genre d’affaires que vous n’oublierez plus ».
Pour savoir comment modifier ta déclaration de revenus au fédéral, c’est par ici.
Pour savoir comment modifier ta déclaration de revenus au provincial, c’est par ici.
