Impôts : Investir dans le REER de ton conjoint peut être à ton avantage et voici pourquoi

Il y a des avantages (fiscaux) à être en couple!

Des personnes qui font des calculs.

Investir dans le régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de ton conjoint pour être bénéfique pour tes impôts.

Seventyfourimages | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Quand on parle de régime enregistré d'épargne-retraite (REER), la plupart des gens pensent d’abord à leur nombril et leur propre retraite. Pourtant, il existe une stratégie encore mal comprise qui peut être avantageuse pour un couple lorsque vient le temps de faire tes impôts : le REER de ta tendre moitié.

C'est ce que soutient le fiscaliste Vincent Fortier, en entrevue avec Narcity Québec. Selon lui, cette option mérite qu’on s’y attarde, surtout dans un ménage où les revenus sont inégaux.

D'abord, c'est quoi un REER?

Il s’agit d’un compte qui permet de mettre de l’argent de côté tout en réduisant son revenu imposable. Les cotisations sont déductibles d’impôt l’année où elles sont versées, et les placements fructifient à l’abri de l’impôt jusqu’au moment du retrait, généralement à la retraite, lorsque le revenu est souvent plus faible. Les retraits demeurent toutefois imposables.

Le directeur principal en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton souligne qu’il peut être avantageux de cotiser au REER de ton conjoint ou de ta conjointe.

Pourquoi? Parce que c’est toi qui bénéficies de la déduction fiscale au moment de produire ta déclaration.

« Si vous contribuez au REER de votre conjoint ou de votre conjointe, vous êtes en mesure de le déduire », explique M. Fortier. En revanche, ce sera la personne titulaire du compte qui profitera des sommes au moment des retraits.

Autrement dit, la cotisation réduit ton revenu imposable aujourd’hui, ce qui peut augmenter ton remboursement d’impôt ou diminuer le montant à payer. Mais à la retraite, c’est ton conjoint ou ta conjointe qui sera imposé.e sur les retraits.

Dans un couple où les revenus sont très différents, cette stratégie peut permettre d’équilibrer la facture fiscale future tout en offrant un avantage immédiat sous forme de déduction.

Attention aux plafonds de cotisation

Il est important de comprendre que la cotisation au REER de ton conjoint ou de ta conjointe utilise tes propres droits de cotisation. Ce n’est pas une enveloppe supplémentaire.

Les cotisations au REER de l'autre personne du couple utilisent ton propre plafond de cotisation, rappelle la plateforme TurboImpôt.

Ainsi, les montants versés dans ton REER et dans celui de ton conjoint ou de ta conjointe ne peuvent pas dépasser ton maximum permis. En cas de dépassement, une pénalité de 1 % par mois peut s’appliquer sur l’excédent au-delà de la marge tolérée de 2 000 $.

En cas de séparation ou de divorce, les REER peuvent être transférés entre conjoint.es à l’abri de l’impôt si cela fait partie d’un jugement ou d’une entente écrite officielle.

Il va sans dire qu’après la séparation, il n’est plus possible de cotiser au REER de conjoint.

Nombres à retenir sur le REER

Pour l’année d’imposition 2025, la date limite pour cotiser à ton REER ou au REER de ton conjoint ou de ta conjointe est le 2 mars 2026.

Pour l'année d'imposition 2025, le plafond annuel de cotisation correspond à 18 % du revenu gagné, jusqu’à concurrence d’un maximum de 32 490 $, en plus des droits inutilisés des années précédentes.

Une cotisation excédentaire maximale de 2 000 $ est permise sans pénalité. Au-delà de ce montant, une pénalité de 1 % par mois peut s’appliquer sur l’excédent.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

