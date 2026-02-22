Tu peux faire tes impôts à partir de cette semaine au Québec : Voici quoi savoir

Tu as quelques dates importantes à retenir! 👀

De l'argent canadien, une calculatrice et un document fiscal canadien. Droite : un drapeau du Canada et du Québec.

Tu peux faire tes impôts au Québec et au Canada dès ce lundi 23 février 2026.

Oasisamuel | Dreamstime, abdallahh | Flickr
Éditeur Junior, Nouvelles

Ça y est! Le moment tant attendu (et redouté) des contribuables à travers le pays commence enfin ce lundi 23 février, la soumission de tes déclarations d'impôt à Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC). De quoi as-tu besoin? Y a-t-il des dates à retenir? On t'explique tout ça.

À lire également : Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec

D’abord, mettons quelque chose au clair : faire tes impôts n’est pas un stratagème monté par les différents paliers de gouvernement pour te compliquer la vie.

Oui, ça sert à renflouer les coffres du Canada et du Québec, mais produire ta déclaration de revenus te permet aussi d’éviter des pénalités qui peuvent rapidement grimper si tu ne la fais pas à temps, en plus de profiter pleinement des crédits et prestations offerts par les gouvernements provincial et fédéral.

Si tu ne le savais pas déjà, il existe des dates importantes à retenir quand on parle de saison des impôts.

Outre la date limite pour transmettre ta déclaration en tant que personne salariée ou en tant que travailleur autonome ou travailleuse autonome, soit respectivement le 30 avril et le 15 juin 2026, il y a d’autres « X » à inscrire à ton calendrier qui peuvent s’avérer utiles, si ça te concerne.

Par exemple, tu as jusqu’au 2 mars pour cotiser à ton Régime enregistré d’épargne retraite pour l’année 2025, ce qui peut te permettre de réduire ton revenu imposable pour cette année.

En 2025, la limite annuelle correspond à 18 % de ton revenu gagné, jusqu’à un maximum de 32 490 $. Pour 2026, ce plafond passera à 33 810 $.

Aussi, si tu n’as toujours pas reçu ton T4 au fédéral et ton Relevé 1 au Québec de la part de ton employeur, il vaut la peine de vérifier, puisque celui-ci a jusqu’au 2 mars pour te les transmettre.

Tu dois de l’argent au fisc? Les personnes salariées et les travailleurs ou travailleuses autonomes ont jusqu’au 30 avril pour payer tout solde dû.

Une aide gratuite pour faire tes impôts

Des personnes peuvent faire remplir leur déclaration de revenus gratuitement grâce au Service d’aide en impôt, un programme soutenu par des bénévoles formé.e.s et des organismes communautaires partout dans la province.

Pour être admissible, il faut avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple. À titre indicatif, le revenu annuel maximal suggéré est de 40 000 $ pour une personne seule, 55 000 $ pour un couple ou un.e adulte avec un enfant, avec 5 000 $ de plus par personne à charge supplémentaire.

Les revenus d’emploi, les pensions et les bourses sont généralement acceptés, mais les personnes travailleuses autonomes, celles qui déclarent des revenus de location ou qui ont vendu une propriété pourraient ne pas être admissibles.

Le programme permet d’éviter des frais professionnels parfois élevés et donne aussi accès à d’autres ressources offertes par les organismes participants.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
impôts au québec canada impôts au canada impôts 2025 agence du revenu du canada arc mon dossier revenu québec
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Hausse de loyer en 2026 : La date limite que ton proprio doit respecter et le pourcentage

Tu n'as pas à dire oui automatiquement, mais il y a des conséquences. 👀

Cet accessoire de cuisine à 32 % de rabais s’est vendu 8000 fois en un mois sur Amazon

4,5/5 après plus de 17 700 avis de la clientèle, ça veut tout dire. 🤩

Tigre Géant offre des rabais sur ses «dupes» beauté de marques et certains sont moins de 2$

À toi les économies!

Ce village au Québec te donne l’impression d’être ailleurs avec ses immenses dunes uniques

Tu peux même voir des baleines!

Hydro-Québec embauche pour des emplois d'été un peu partout et paye jusqu'à 32,39 $/h

C'est déjà le temps de postuler pour la saison estivale!

Ce road trip en Ontario te mène vers une baie turquoise bordée d’îles et de beaux villages

Ton été s'annonce magique!

7 crédits et prestations que les célibataires québécois peuvent recevoir en mars 2026

Des centaines, voire des milliers de dollars pourraient t'attendre! 💰

Une agente de bord avec 17 ans d’expérience nous confie les choses à ne PAS faire en avion

Si tu prends l’avion bientôt, lis ça avant d’embarquer!

30 salles en 90 minutes : Montréal accueille un nouveau concept de jeu d'évasion épique

Attention aux fans d'escape rooms, un nouveau défi arrive! 🔥👀