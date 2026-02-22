Tu peux faire tes impôts à partir de cette semaine au Québec : Voici quoi savoir
Tu as quelques dates importantes à retenir! 👀
Ça y est! Le moment tant attendu (et redouté) des contribuables à travers le pays commence enfin ce lundi 23 février, la soumission de tes déclarations d'impôt à Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC). De quoi as-tu besoin? Y a-t-il des dates à retenir? On t'explique tout ça.
À lire également : Impôts : Voici tout ce que tu dois savoir pour tes déclarations de revenus au Québec
D’abord, mettons quelque chose au clair : faire tes impôts n’est pas un stratagème monté par les différents paliers de gouvernement pour te compliquer la vie.
Oui, ça sert à renflouer les coffres du Canada et du Québec, mais produire ta déclaration de revenus te permet aussi d’éviter des pénalités qui peuvent rapidement grimper si tu ne la fais pas à temps, en plus de profiter pleinement des crédits et prestations offerts par les gouvernements provincial et fédéral.
Si tu ne le savais pas déjà, il existe des dates importantes à retenir quand on parle de saison des impôts.
Outre la date limite pour transmettre ta déclaration en tant que personne salariée ou en tant que travailleur autonome ou travailleuse autonome, soit respectivement le 30 avril et le 15 juin 2026, il y a d’autres « X » à inscrire à ton calendrier qui peuvent s’avérer utiles, si ça te concerne.
Par exemple, tu as jusqu’au 2 mars pour cotiser à ton Régime enregistré d’épargne retraite pour l’année 2025, ce qui peut te permettre de réduire ton revenu imposable pour cette année.
En 2025, la limite annuelle correspond à 18 % de ton revenu gagné, jusqu’à un maximum de 32 490 $. Pour 2026, ce plafond passera à 33 810 $.
Aussi, si tu n’as toujours pas reçu ton T4 au fédéral et ton Relevé 1 au Québec de la part de ton employeur, il vaut la peine de vérifier, puisque celui-ci a jusqu’au 2 mars pour te les transmettre.
Tu dois de l’argent au fisc? Les personnes salariées et les travailleurs ou travailleuses autonomes ont jusqu’au 30 avril pour payer tout solde dû.
Une aide gratuite pour faire tes impôts
Des personnes peuvent faire remplir leur déclaration de revenus gratuitement grâce au Service d’aide en impôt, un programme soutenu par des bénévoles formé.e.s et des organismes communautaires partout dans la province.
Pour être admissible, il faut avoir un revenu modeste et une situation fiscale simple. À titre indicatif, le revenu annuel maximal suggéré est de 40 000 $ pour une personne seule, 55 000 $ pour un couple ou un.e adulte avec un enfant, avec 5 000 $ de plus par personne à charge supplémentaire.
Les revenus d’emploi, les pensions et les bourses sont généralement acceptés, mais les personnes travailleuses autonomes, celles qui déclarent des revenus de location ou qui ont vendu une propriété pourraient ne pas être admissibles.
Le programme permet d’éviter des frais professionnels parfois élevés et donne aussi accès à d’autres ressources offertes par les organismes participants.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Canada en 2026 ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- Impôts : Comment réclamer le crédit pour frais de scolarité au Québec et récupérer un max ›
- Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées ›
- Hausses d’impôts en 2026 : Voici pourquoi les Québécois vont en payer plus cette année ›
- Voici quand tu recevras ton remboursement d’impôt en 2026 selon le gouvernement ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›