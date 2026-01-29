Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec

Tes antidépresseurs = OUI! Tes Tylenol = NON!💊

Une pharmacie.

Plusieurs frais médicaux sont déductibles d'impôt au Québec et une liste complète existe.

Les frais médicaux peuvent vite faire mal au portefeuille, que ce soit pour des prescriptions d'antidépresseurs ou un examen chez l'optométriste. Or, plusieurs dépenses liées à ta santé ou à celle de tes proches peuvent être déduites dans ta déclaration d'impôt envoyé à Revenu Québec. Lesquelles, tu te demandes? Glad you asked.

D'abord, comment ça fonctionne, le remboursement de frais médicaux? Si c'est toi-même qui fais tes déclarations de revenus, la totalité des dépenses engendrées pour des soins de santés se déclarent à la ligne 381 de la déclaration de revenus du Québec.

Les frais doivent avoir été payés pour toi, ta conjointe ou ton conjoint, ou une personne à charge. Ils doivent aussi avoir été engagés au cours d’une période de 12 mois consécutifs se terminant durant l’année d’imposition visée.

Si jamais tu as des assurances qui te remboursent en partie, la part que tu as payée de ta poche peut être incluse dans les dépenses.

Les frais médicaux les plus courants que tu peux déduire

Voici les principales dépenses reconnues comme frais médicaux admissibles par Revenu Québec.

Soins médicaux et paramédicaux

Tu peux déduire les paiements faits à des professionnel.le.s de la santé, notamment :

  • les soins reçus auprès d’un dentiste, d’une infirmière ou d’un infirmier, d’une praticienne ou d’un praticien;
  • les services offerts dans un centre hospitalier public ou privé agréé;
  • les soins dentaires, médicaux et paramédicaux reconnus

Médicaments sur ordonnance

Les médicaments sont admissibles seulement s’ils :

  • nécessitent une ordonnance;
  • sont obtenus auprès d’une pharmacienne ou d’un pharmacien licencié.e.

Les médicaments en vente libre, même s’ils sont prescrits, ne peuvent pas être inclus.

Assurance médicaments et assurances collectives

Tu peux inclure :

  • la cotisation payée au régime public d’assurance médicaments du Québec;
  • les primes ou cotisations versées à un régime d’assurance collective couvrant des frais médicaux ou d’hospitalisation;
  • la part de l’employeur, si elle est considérée comme un avantage imposable.

Lunettes, lentilles et soins visuels

Les dépenses admissibles comprennent :

  • les lunettes;
  • les lentilles cornéennes;
  • certains appareils de correction visuelle.

Ces dépenses doivent être prescrites par une ou un optométriste ou une ou un ophtalmologiste. Les montures sont toutefois limitées à 200 $ par personne pour une période de 12 mois.

Autres frais médicaux souvent oubliés

Certaines dépenses moins connues peuvent aussi être déduites. C'est le cas notamment des frais de déménagement pour raisons médicales. À cet effet, tu peux inclure jusqu’à 2 000 $ en frais de déménagement si celui-ci permet à une personne ayant un handicap moteur grave ou une déficience prolongée de vivre dans un logement plus accessible.

Les frais de transport en ambulance vers ou depuis un centre hospitalier public ou privé agréé sont également admissibles, tout comme l'achat d'équipements et dispositifs médicaux prescrits, sous toute réserve.

Rémunération versée à une préposée ou un préposé

Tu peux déduire la rémunération versée à une préposée ou un préposé aux soins si la personne aidée présente une déficience grave et prolongée, et si plusieurs conditions sont respectées, notamment :

  • les soins doivent être fournis au Canada;
  • la personne n’est pas ta conjointe ou ton conjoint;
  • un reçu valide est émis.

Le montant maximal admissible est généralement de 10 000 $, ou 20 000 $ si la personne est décédée durant l’année

Les frais de séjour à temps plein dans une maison de santé peuvent aussi être inclus s’ils concernent une personne ayant une déficience grave ou une incapacité mentale attestée par une ou un médecin

Les frais médicaux qui ne sont pas admissibles

Certains frais sont explicitement exclus, notamment les soins à des fins purement esthétiques, des traitements de fertilité déjà utilisés pour un autre crédit d’impôt, des frais réclamés ailleurs dans la déclaration ainsi que la cotisation au Fonds des services de santé.

À partir de 2026, les frais médicaux liés à des traitements en médecine douce, comme l’homéopathie, l’ostéopathie, la naturopathie et la phytothérapie, ne seront plus admissibles, comme l’a annoncé en mars 2025 le gouvernement du Québec.

Seuls les services offerts par des professionnels et professionnelles de la santé membres d’un ordre reconnu au Québec donneront droit à ce crédit d’impôt, notamment ceux et celles affiliés à l’Ordre des acupuncteurs, des chiropraticiens, des diététistes-nutritionnistes, de la physiothérapie et des ergothérapeutes.

Y a-t-il un montant minimum qu'on doit dépenser?

La réponse courte est oui. Au Québec, le crédit équivaut à 20 % des frais médicaux admissibles qui excèdent 3 % du revenu familial net, sans plafond maximal, rappelle la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke.

Voici à quoi ressembleraient les remboursements si tu as dépensé 5 000 $ en frais médicaux, mais selon diverses échelles de salaires :

  • Revenu de 50 000 $
    • 50 000 $ x 3 % = 1 500 $
    • Montant utilisé pour le crédit : 5 000 $ - 1 500 $ = 3 500 $
    • Crédit d’impôt du Québec : 3 500 $ x 20 % = 700 $
  • Revenu de 75 000 $
    • 75 000 $ x 3 % = 2 250 $
    • Montant utilisé pour le crédit : 5 000 $ - 2 250 $ = 2 750 $
    • Crédit d’impôt du Québec : 2 750 $ x 20 % = 550 $
  • Revenu de 100 000 $
    • 100 000 $ x 3 % = 3 000 $
    • Montant utilisé pour le crédit : 5 000 $ - 3 000 $ = 2 000 $
    • Crédit d’impôt du Québec : 2 000 $ x 20 % = 400 $
  • Revenu de 150 000 $
    • 150 000 $ x 3 % = 4 500 $
    • Montant utilisé pour le crédit : 5 000 $ - 4 500 $ = 500 $
    • Crédit d’impôt du Québec : 500 $ x 20 % = 100 $
Pour en savoir plus sur les frais médicaux admissibles à un remboursement de la part de Revenu Québec, c'est par ici.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

