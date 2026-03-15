11 aliments du Dollarama qui sont bons et coûtent moins cher​ que les marques connues

Payer le plein prix pour des aliments? «Not in this economy!»

La bannière verte et jaune d'un Dollarama.

11 aliments du Dollarama qui coûtent moins cher que les marques connues.

Jeff Whyte | Dreamstime
Rédactrice pigiste

Savais-tu que tu pouvais faire des trouvailles d'aliments chez Dollarama qui compétitionnent avec les marques plus connues vendues en épicerie?

Avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, trouver des façons de réduire sa facture d’épicerie est devenu une priorité pour bien des gens. Même si on prend l'habitude de comparer les prix des bannières et de repérer les spéciaux, obtenir des aliments à « bons prix », c'est du sport. Si tu es en train de lire cet article, tu as probablement déjà un intérêt pour les aubaines et les trouvailles. Des bannières comme Maxi, Super C et même Amazon offrent souvent des rabais avantageux, mais as-tu déjà pensé à considérer Dollarama pour y faire l'achat de tes essentiels d'épicerie ou tes collations préférées?

À lire également : 12 aliments incontournables au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi

Derrière ses prix mini et ses marques maison, tu pourrais faire de véritables petites trouvailles qui peuvent rivaliser avec des marques bien connues. Que ce soit pour des collations, des ingrédients de base ou des petits treats, plusieurs aliments offerts en magasin valent franchement le détour. Dans certains cas, on a même une sensation de victoire à la caisse tellement le prix est bas pour ce qu’on obtient.

Payer le plein prix pour des aliments in this economy? Non merci. Voici onze aliments du Dollarama qui coûtent moins cher… et qui pourraient bien te convaincre de leur donner une chance.

Mini bonbons haricots 

Paquet de mini bonbons haricots.

Chez Dollarama, tu peux te procurer un sac de bonbons de type Jelly Belly pour une fraction du prix.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 1 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue: 2,78 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Si tu fais partie des gens incapables de s’arrêter à une poignée de Jelly Bellys, cette version du Dollarama pourrait te plaire. À 1 $ pour 100 g, ces friandises coûtent moins cher que la marque connue vendue au Walmart en plus grand format, ce qui est habituellement plus économique. Disons que ton bol de bonbons risque de se remplir beaucoup plus facilement.

Biscuits à saveur de chocolat et vanille

Paquet de biscuits de type Oreos en vente chez Dollarama.

Chez Dollarama, tu peux te procurer des dupes d'oreos pour une fraction du prix.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,50 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,20 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Qui peut résister à un biscuit Oreo? La version du Dollarama coûte environ 0,50 $ par 100 g, alors que la marque originale tourne autour de 1,20 $ pour cette quantité au Maxi. Autrement dit, tu peux tremper deux fois plus de biscuits dans ton verre de lait pour le même prix. Le goût est un peu différent du « vrai » Oreo, alors que la saveur vanillée de la crème au centre est plus goûteuse.

Biscuits Speculoos

Paquet de biscuits de Speculoos en vente chez Dollarama.

Ces biscuits Speculoos sont en vente à un prix compétitif chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 1 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,80 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Ces petits biscuits caramélisés qui accompagnent si bien le café ont aussi leur version plus économique. Au Dollarama, ils sont vendus 1 $ par 100 g, contre 1,80 $ pour la marque populaire chez Maxi. Le goût est excellent, alors que le goût du gingembre est un peu plus prononcé que celui de la marque connue. Si c'est une saveur que tu aimes, tu vas clairement aimer ces dupes. L'achat parfait à faire pour tester la fameuse tendance du cheesecake sans cuisson.

Bâtonnets au chocolat au lait

Biscuits de type Poki en vente chez Dollarama.

Cette collation chocolatée est en vente à très bon prix chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 2,68 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 4,98 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Les minces bâtonnets biscuités trempés dans le chocolat sont parfaits à avoir dans son sac pour grignoter on the go. Chez Dollarama, tu peux avoir deux boîtes pour 1,50 $ et le goût est subtil, doux et juste assez sucré! À la vitesse à laquelle tu vas les manger, tu ne remarqueras même pas la différence.

Gaufrettes au chocolat

Paquet de gaufrettes au chocolat.

Le paquet de gaufrettes au chocolat est vendu à bas prix chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,63 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,33 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Les gaufrettes au chocolat ont ce petit côté nostalgique qu’on adore. Pour 1,25 $, la version Dollarama se compare clairement à la version originale, vendue au Maxi! Le goût de la gaufrette de la version du Dollarama ressemble un peu à celui d'un cône à crème glacée, c'est donc très léger et peu sucré en bouche. Les versions originales (comme la marque Voortman), ont un goût plus prononcé. Un dessert léger pour une somme dérisoire.

Craquelins originaux cuits

Bo\u00eete de craquelins sal\u00e9s.

Les craquelins salés sont vendus à prix compétitif chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,63 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 2,38 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Pour les plateaux de fromages improvisés ou les petites fringales salées, difficile de se passer de ces craquelins de type Ritz. Au Dollarama, tu peux te procurer une boîte pour 1,25 $ et le goût est très similaire aux originaux. Ceux-ci sont un peu moins salés, c'est donc un plus si tu aimes les manger avec des condiments, puisque leur goût est plus subtil. Tes soirées vins et fromages viennent de devenir un peu plus abordables!

Craquelins au fromage cuits au four

Bo\u00eete de craquelins fromag\u00e9s en forme d'animaux marins.

La boîte de craquelins au fromage est vendue à moins de 2 $ chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,93 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,25 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Ces petits craquelins fromagés en forme de poisson font partie des classiques pour les collations. La version « animaux marins » du Dollarama, à 1,75 $ la boîte, goûte pratiquement la même chose que les originaux. Les biscuits sont un peu moins gonflés et leurs formes sont variées et amusantes. De plus, ils viennent dans des petits sacs format collation, c'est donc vraiment pratique pour les lunchs.

Nouilles instantanées

Paquets de nouilles instantan\u00e9s \u00e0 saveur de poulet.

Les sacs de nouilles instantanées sont vendues à bas prix chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,40 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 0,59 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Quand vient le temps de manger rapido et pas trop cher, les nouilles instantanées restent une valeur sûre. À 0,34 $ chez Dollarama, c'est un no brainer à acheter pour dépanner. Le goût de poulet est juste assez présent et, une fois plongées dans l'eau chaude, ces pâtes sont vraiment réconfortantes. Ton « futur toi affamé » de fin de soirée va te remercier.

Eau de coco

Cannettes d'eau de coco.

L'eau de coco est vendue chez Dollarama à un prix compétitif.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,31 $ par 100 ml

Prix de la marque connue: 0,36 $ par 100 ml

Pourquoi ça vaut la peine : Si tu aimes boire de l’eau de coco après l’entraînement ou l'ajouter dans tes smoothies, l'option du Dollarama peut te surprendre. Elle coûte environ 0,31 $ par 100 ml, comparativement à 0,36 $ pour certaines marques populaires chez Maxi. Une petite différence qui devient vite intéressante si tu en bois souvent.

Tartinade aux noisettes

Pots de tartinade aux noisettes avec cacao.

Tu peux trouver de la tartinade choco-noisette chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 0,79 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,47 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : La tartinade choco-noisettes est un classique pour les toasts, les crêpes ou les desserts maison. La version Dollarama goûte un peu différente de celle de la marque Nutella (le goût de la noisette est moins prononcé), mais reste très agréable et vaut la peine d'être essayée. De quoi se faire des matins gourmands (ou manger le contenu du pot à la cuillère) sans trop culpabiliser.

Miel

Pots de miel.

Le miel est en vente à bon prix chez Dollarama.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix chez Dollarama : 1 $ par 100 grammes

Prix de la marque connue : 1,60 $ par 100 grammes

Pourquoi ça vaut la peine : Le miel est un incontournable pour sucrer une vinaigrette, un yogourt ou un thé. Chez Dollarama, le pot coûte environ 1 $ par 100 g, comparativement à 1,60 $ pour la marque maison du Maxi. Le goût est identique au miel que tu trouveras en épicerie, alors si tu l'achètes chez Dollarama, tu fais une bonne affaire. De quoi adoucir tes recettes… et ta facture d’épicerie.

Au final, ces trouvailles prouvent qu’il ne faut pas toujours se fier à l’étiquette ou au prix pour juger un produit. Certains aliments du Dollarama réussissent non seulement à coûter moins cher, mais aussi à tenir tête aux grandes marques côté goût. La prochaine fois que tu passeras dans une de leurs allées, garde l’œil ouvert : tu pourrais bien découvrir ta nouvelle collation préférée… pour quelques dollars à peine.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

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