14 secrets bien gardés à moins de 5 $ à acheter au Dollarama selon les « accros du Dollo »

Oui, il y a des items qui valent VRAIMENT le détour à ce prix-là! 👀🔥

Devanture du Dollarama. Droite : mini aspirateur portatif sur les étagères du Dollarama.

Il y a plusieurs trouvailles au Dollarama qui valent vraiment le détour.

Google Maps, Claudia Chrétien | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

On a souvent le réflexe d’entrer chez Dollarama pour une petite course rapide, comme une carte de fête ou une collation, puis de ressortir avec bien plus que prévu. Et honnêtement, ce n’est pas un hasard. Dans des allées bien garnies, on peut dénicher de vraies trouvailles, si on sait quoi surveiller (et éviter).

À lire également : Cette déco ultra populaire à 27 $ sur Amazon est vendue seulement 5 $ chez Dollarama

Sur les réseaux sociaux, des groupes d’« accros » à l’enseigne verte et jaune rassemblent des milliers de personnes qui échangent leurs meilleures pépites. On y retrouve autant la clientèle fidèle que du personnel en magasin, qui partagent des produits à petit prix dont la qualité surprend souvent. Ce ne sont pas juste des achats pratiques, mais de véritables découvertes qui peuvent remplacer des articles beaucoup plus chers ailleurs.

À force de voir revenir certains items encore et encore dans ces discussions, une chose devient claire : il existe bel et bien des essentiels, parfois sous-estimés, qui valent la peine d’être ajoutés à ton panier. Que ce soit pour économiser au quotidien ou découvrir une vraie pépite à bas prix, ça vaut le coup de garder l’œil ouvert. Il faut, néanmoins, noter que l’inventaire peut varier d’une succursale Dollarama à l’autre. Donc, tu pourrais aussi faire des trouvailles uniques à ta région.

Voici donc quelques secrets bien gardés à surveiller lors de ta prochaine virée dans cette bannière qui cache parfois des articles de qualité supérieure à ce qu'on pourrait penser.

Mousseur à lait

Mousseur \u00e0 lait \u00e0 batterie sur les tablettes du Dollarama.

Mousseur à lait à batterie en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4 $

Ce petit outil pourrait bien changer ta routine café sans te coûter une fortune. Il fonctionne avec deux piles AA (non incluses) et fonctionne étonnamment bien pour le prix. Plusieurs adeptes de l’enseigne affirment que ce mousseur à lait offre une onctuosité digne de versions beaucoup plus chères. À 4 $, ça revient à près de 7 $ de moins que l’option la plus abordable repérée sur Amazon Canada à 10,99 $.

Lingettes démaquillantes

Lingettes d\u00e9maquillante en paquet de 3 sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Paquet de 3 lingettes démaquillantes en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Ces lingettes démaquillantes réutilisables rappellent fortement les populaires Erase Your Face (à 27,99 $ pour quatre sur Amazon Canada), mais à une fraction du prix. Après les avoir testées, on peut confirmer que la texture est presque identique. Ultra douces, elles s’utilisent simplement avec de l’eau chaude pour éliminer le maquillage, les impuretés et l’excès de sébum, sans avoir recours à du savon ni à des produits chimiques. À la fois efficaces et agréables à utiliser, elles représentent aussi une option plus écologique et économique. Le lot de trois est offert en plusieurs motifs et couleurs, ce qui permet de s’adapter à différents styles et préférences.

Mini aspirateur portatif

Mini aspirateur portatif sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Mini aspirateur portatif en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Compact et pratique, ce mini aspirateur rechargeable se glisse facilement dans un tiroir ou dans l’auto. Malgré son format réduit, il tient étonnamment bien la charge pour son prix. C’est surtout pour les petits dégâts du quotidien qu’il se démarque, et beaucoup l’utilisent pour garder leur voiture propre sans sortir le gros équipement de nettoyage.

Huile à lèvres

Huile \u00e0 l\u00e8vres Beauty Impressions sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Huile à lèvres Beauty Impressions en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Un soin pour les lèvres signé Beauty Impressions se démarque par sa formule apaisante à base d’aloe vera. Il s’applique facilement et laisse une sensation légère, sans effet collant. Pour l’avoir essayé, la texture est plaisante. Il arrive parfois que l’huile sorte moins bien, puisque les petites billes peuvent rester coincées, mais il suffit de secouer légèrement le tube pour que tout revienne à la normale. Les avis « d'accros » sont unanimes : c'est un must à mettre dans le panier.

Baumes à lèvres 

Paquet de 8 baumes \u00e0 l\u00e8vres Beauty Impressions sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Paquet de huit baumes à lèvres Beauty Impressions en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Cet emballage de huit baumes à lèvres de la marque Beauty Impressions propose des saveurs inspirées des desserts, avec de la vitamine E et du beurre de karité. Chaque couleur correspond à une fragrance différente, comme biscuit, suçon et guimauve. Les commentaires à propos de ce produit mentionnent que les odeurs sont agréables, sans être trop envahissantes, et qu’elles donnent envie d’en réappliquer au fil de la journée.

Ombre à paupière scintillante liquide 

Ombre \u00e0 paupi\u00e8re scintillante liquide Covergirl sur les tablettes du Dollarama.

Ombre à paupière scintillante liquide Covergirl en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3 $

Avec ses reflets scintillants, cette ombre à paupières liquide de la marque Covergirl se démarque dès l’application. Deux teintes ont été repérées, l’une tirant vers le rose gold et l’autre vers un mélange or et bronze. Certains accros du Dollo qui l’ont essayé mentionnent que l’application est facile et que la texture n’est pas trop épaisse et sèche sans laisser d’effet collant, ce qui simplifie son utilisation.

Serviettes nettoyantes 

Serviettes nettoyantes sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Serviettes nettoyantes vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,25 $

Que ce soit pour enlever le maquillage en fin de journée ou simplement rafraîchir le visage, ces lingettes nettoyantes répondent aux attentes, surtout à ce prix. Le format de 25 unités pour 1,25 $ en fait une option vraiment accessible. Selon plusieurs accros, elles sont devenues un incontournable dans une routine journalière.

Bulbes de fleurs

Bulbe de fleur sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Bulbe de fleur en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,75 $

Le jardin peut rapidement se transformer grâce à ces bulbes qui proposent une belle variété de couleurs et de types de fleurs. Chaque paquet contient entre un et huit bulbes selon la variété choisie, comme le dahlia, le glaïeul, le lys ou encore l’anémone. Selon les avis, il s’agit d’une option accessible pour enrichir un aménagement extérieur et y ajouter une touche de couleur au fil des saisons.

Ensemble de culture

Ensemble de culture sur les tablettes du Dollarama.

Ensemble de culture en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,25 $

Cultiver quelque chose à la maison devient simple avec cet ensemble qui regroupe tout le nécessaire en un seul achat. On y retrouve un pot, des graines de qualité, un disque de substrat ainsi que des instructions pour démarrer facilement. Que ce soit des fleurs comme le tournesol, la marguerite ou la lavande, ou encore des légumes comme le concombre, le piment fort et la tomate, sans oublier des fines herbes comme le basilic et le persil, plusieurs options sont proposées pour varier les cultures.

De mon côté, j’ai tenté de faire pousser une pivoine : la fleur n’a pas encore éclos, mais la pousse s’est faite assez rapidement, ce qui est encourageant pour la suite.

Le tout est offert à 3,25 $, ce qui en fait une façon simple de se lancer sans devoir acheter chaque élément séparément.

Filets de canard  pour chien

Filets de canard pour chien sur les tablettes du Dollarama.

Filets de canard pour chien en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3 $

Au niveau des gâteries pour chien, ces filets de canard séché attirent l’attention pour leur rapport qualité-prix. Le format de 100 g est offert à 3 $. Une option similaire sur Amazon Canada est vendue à 8,99 $, soit environ 4,50 $ pour 100 g, ce qui représente une économie d’environ 1,50 $ pour la même quantité au Dollo.

Canard en plastique

Canard en plastique sur les tablettes du Dollarama.

Canard en plastique en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,75 $

Pour les personnes qui aiment les collectionner, ces petits canards en plastique se déclinent en une foule de modèles dans les allées. Il suffit de garder l’œil ouvert pour en repérer de nouveaux, puisque la sélection change régulièrement, ce qui rend la chasse encore plus amusante quand on passe en magasin.

Croustilles

Croustilles originales sur les tablettes du Dollarama.

Croustilles originales qui rappellent la marque populaire en vente chez Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Côté collations, ces chips saveur originale de la gamme Gourmet rappellent étonnamment celles de Miss Vickie’s Croustilles recette originale. Leur texture plus épaisse et leur côté très croustillant font toute la différence, un peu comme les variétés cuites à la marmite qu’on retrouve dans la marque connue. Les personnes qui les ont testées disent justement qu’elles offrent une expérience similaire, mais pour une fraction du prix.

Mini gâteaux avec garniture au cacao

Mini g\u00e2teaux avec garniture au cacao sur les tablettes du Dollarama.

Mini gâteaux avec garniture au cacao en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,75 $

Ce sac de dix mini gâteaux avec garniture au cacao peut sembler assez simple à première vue. La texture est parfois jugée un peu sèche telle quelle. Cela dit, une astuce partagée consiste à les tremper dans du café et à les superposer avec de la crème fouettée pour créer un dessert style tiramisu. Une façon facile de les transformer en quelque chose de vraiment gourmand et délicieux.

Fruits lyophilisés

Fruits lyophilis\u00e9s sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Fruits lyophilisés en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 1,25 $

Croustillants et faciles à grignoter, ces fruits lyophilisés se déclinent en plusieurs variétés, comme la pomme, la mangue, la pêche, la fraise et la banane, pour une fraction du coût en épicerie. Une option simple pour une petite collation légère qui sort de l’ordinaire. Les versions aux fraises et aux pommes sont particulièrement populaires auprès des personnes habituées. De mon côté, après les avoir tous goûtés, les fraises restent clairement mes préférées.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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