14 secrets bien gardés à moins de 5 $ à acheter au Dollarama selon les « accros du Dollo »
Oui, il y a des items qui valent VRAIMENT le détour à ce prix-là! 👀🔥
On a souvent le réflexe d’entrer chez Dollarama pour une petite course rapide, comme une carte de fête ou une collation, puis de ressortir avec bien plus que prévu. Et honnêtement, ce n’est pas un hasard. Dans des allées bien garnies, on peut dénicher de vraies trouvailles, si on sait quoi surveiller (et éviter).
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Sur les réseaux sociaux, des groupes d’« accros » à l’enseigne verte et jaune rassemblent des milliers de personnes qui échangent leurs meilleures pépites. On y retrouve autant la clientèle fidèle que du personnel en magasin, qui partagent des produits à petit prix dont la qualité surprend souvent. Ce ne sont pas juste des achats pratiques, mais de véritables découvertes qui peuvent remplacer des articles beaucoup plus chers ailleurs.
À force de voir revenir certains items encore et encore dans ces discussions, une chose devient claire : il existe bel et bien des essentiels, parfois sous-estimés, qui valent la peine d’être ajoutés à ton panier. Que ce soit pour économiser au quotidien ou découvrir une vraie pépite à bas prix, ça vaut le coup de garder l’œil ouvert. Il faut, néanmoins, noter que l’inventaire peut varier d’une succursale Dollarama à l’autre. Donc, tu pourrais aussi faire des trouvailles uniques à ta région.
Voici donc quelques secrets bien gardés à surveiller lors de ta prochaine virée dans cette bannière qui cache parfois des articles de qualité supérieure à ce qu'on pourrait penser.
Mousseur à lait
Mousseur à lait à batterie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Ce petit outil pourrait bien changer ta routine café sans te coûter une fortune. Il fonctionne avec deux piles AA (non incluses) et fonctionne étonnamment bien pour le prix. Plusieurs adeptes de l’enseigne affirment que ce mousseur à lait offre une onctuosité digne de versions beaucoup plus chères. À 4 $, ça revient à près de 7 $ de moins que l’option la plus abordable repérée sur Amazon Canada à 10,99 $.
Lingettes démaquillantes
Paquet de 3 lingettes démaquillantes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Ces lingettes démaquillantes réutilisables rappellent fortement les populaires Erase Your Face (à 27,99 $ pour quatre sur Amazon Canada), mais à une fraction du prix. Après les avoir testées, on peut confirmer que la texture est presque identique. Ultra douces, elles s’utilisent simplement avec de l’eau chaude pour éliminer le maquillage, les impuretés et l’excès de sébum, sans avoir recours à du savon ni à des produits chimiques. À la fois efficaces et agréables à utiliser, elles représentent aussi une option plus écologique et économique. Le lot de trois est offert en plusieurs motifs et couleurs, ce qui permet de s’adapter à différents styles et préférences.
Mini aspirateur portatif
Mini aspirateur portatif en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Compact et pratique, ce mini aspirateur rechargeable se glisse facilement dans un tiroir ou dans l’auto. Malgré son format réduit, il tient étonnamment bien la charge pour son prix. C’est surtout pour les petits dégâts du quotidien qu’il se démarque, et beaucoup l’utilisent pour garder leur voiture propre sans sortir le gros équipement de nettoyage.
Huile à lèvres
Huile à lèvres Beauty Impressions en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Un soin pour les lèvres signé Beauty Impressions se démarque par sa formule apaisante à base d’aloe vera. Il s’applique facilement et laisse une sensation légère, sans effet collant. Pour l’avoir essayé, la texture est plaisante. Il arrive parfois que l’huile sorte moins bien, puisque les petites billes peuvent rester coincées, mais il suffit de secouer légèrement le tube pour que tout revienne à la normale. Les avis « d'accros » sont unanimes : c'est un must à mettre dans le panier.
Baumes à lèvres
Paquet de huit baumes à lèvres Beauty Impressions en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Cet emballage de huit baumes à lèvres de la marque Beauty Impressions propose des saveurs inspirées des desserts, avec de la vitamine E et du beurre de karité. Chaque couleur correspond à une fragrance différente, comme biscuit, suçon et guimauve. Les commentaires à propos de ce produit mentionnent que les odeurs sont agréables, sans être trop envahissantes, et qu’elles donnent envie d’en réappliquer au fil de la journée.
Ombre à paupière scintillante liquide
Ombre à paupière scintillante liquide Covergirl en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Avec ses reflets scintillants, cette ombre à paupières liquide de la marque Covergirl se démarque dès l’application. Deux teintes ont été repérées, l’une tirant vers le rose gold et l’autre vers un mélange or et bronze. Certains accros du Dollo qui l’ont essayé mentionnent que l’application est facile et que la texture n’est pas trop épaisse et sèche sans laisser d’effet collant, ce qui simplifie son utilisation.
Serviettes nettoyantes
Serviettes nettoyantes vendues au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Que ce soit pour enlever le maquillage en fin de journée ou simplement rafraîchir le visage, ces lingettes nettoyantes répondent aux attentes, surtout à ce prix. Le format de 25 unités pour 1,25 $ en fait une option vraiment accessible. Selon plusieurs accros, elles sont devenues un incontournable dans une routine journalière.
Bulbes de fleurs
Bulbe de fleur en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Le jardin peut rapidement se transformer grâce à ces bulbes qui proposent une belle variété de couleurs et de types de fleurs. Chaque paquet contient entre un et huit bulbes selon la variété choisie, comme le dahlia, le glaïeul, le lys ou encore l’anémone. Selon les avis, il s’agit d’une option accessible pour enrichir un aménagement extérieur et y ajouter une touche de couleur au fil des saisons.
Ensemble de culture
Ensemble de culture en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Cultiver quelque chose à la maison devient simple avec cet ensemble qui regroupe tout le nécessaire en un seul achat. On y retrouve un pot, des graines de qualité, un disque de substrat ainsi que des instructions pour démarrer facilement. Que ce soit des fleurs comme le tournesol, la marguerite ou la lavande, ou encore des légumes comme le concombre, le piment fort et la tomate, sans oublier des fines herbes comme le basilic et le persil, plusieurs options sont proposées pour varier les cultures.
De mon côté, j’ai tenté de faire pousser une pivoine : la fleur n’a pas encore éclos, mais la pousse s’est faite assez rapidement, ce qui est encourageant pour la suite.
Le tout est offert à 3,25 $, ce qui en fait une façon simple de se lancer sans devoir acheter chaque élément séparément.
Filets de canard pour chien
Filets de canard pour chien en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
Au niveau des gâteries pour chien, ces filets de canard séché attirent l’attention pour leur rapport qualité-prix. Le format de 100 g est offert à 3 $. Une option similaire sur Amazon Canada est vendue à 8,99 $, soit environ 4,50 $ pour 100 g, ce qui représente une économie d’environ 1,50 $ pour la même quantité au Dollo.
Canard en plastique
Canard en plastique en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Pour les personnes qui aiment les collectionner, ces petits canards en plastique se déclinent en une foule de modèles dans les allées. Il suffit de garder l’œil ouvert pour en repérer de nouveaux, puisque la sélection change régulièrement, ce qui rend la chasse encore plus amusante quand on passe en magasin.
Croustilles
Croustilles originales qui rappellent la marque populaire en vente chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,25 $
Côté collations, ces chips saveur originale de la gamme Gourmet rappellent étonnamment celles de Miss Vickie’s Croustilles recette originale. Leur texture plus épaisse et leur côté très croustillant font toute la différence, un peu comme les variétés cuites à la marmite qu’on retrouve dans la marque connue. Les personnes qui les ont testées disent justement qu’elles offrent une expérience similaire, mais pour une fraction du prix.
Mini gâteaux avec garniture au cacao
Mini gâteaux avec garniture au cacao en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Ce sac de dix mini gâteaux avec garniture au cacao peut sembler assez simple à première vue. La texture est parfois jugée un peu sèche telle quelle. Cela dit, une astuce partagée consiste à les tremper dans du café et à les superposer avec de la crème fouettée pour créer un dessert style tiramisu. Une façon facile de les transformer en quelque chose de vraiment gourmand et délicieux.
Fruits lyophilisés
Fruits lyophilisés en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Croustillants et faciles à grignoter, ces fruits lyophilisés se déclinent en plusieurs variétés, comme la pomme, la mangue, la pêche, la fraise et la banane, pour une fraction du coût en épicerie. Une option simple pour une petite collation légère qui sort de l’ordinaire. Les versions aux fraises et aux pommes sont particulièrement populaires auprès des personnes habituées. De mon côté, après les avoir tous goûtés, les fraises restent clairement mes préférées.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.