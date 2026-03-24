Dollarama vend des sous-vêtements menstruels à 5 $ qui coûtent autour de 17 $ chez Walmart
PARDON? Des culottes menstruelles d’une marque connue à 2,50 $ chacune?
Que ce soit pour décorer son espace, dénicher des trouvailles excitantes ou faire l'épicerie à petit prix, le Dollarama n’est plus seulement le royaume des achats impulsifs. Le détaillant canadien surprend de plus en plus avec des produits de marques connues à prix mini. Et si tu es du genre à chercher des options à la fois économiques et plus écolos pour ton cycle menstruel, celle-ci pourrait vraiment t’intéresser. Dollarama vend maintenant des sous-vêtements menstruels à seulement 5 $ pour deux culottes — oui, oui, d’une marque bien connue.
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Et comme tu t’en doutes, le même produit coûte pas mal plus cher chez les compétiteurs populaires, comme Walmart!
Les sous-vêtements menstruels Hanes sont vendus au Dollarama.Claudia Chrétien | Narcity Québec
Ces essentiels de la marque bien connue Hanes, repérés dans un Dollarama de Lanaudière, offrent une protection discrète idéale pour les règles légères ou les petites fuites du quotidien. Leur tissu extensible et leur coupe taille haute assurent un bon maintien, tout en restant confortables du matin au soir.
Disponibles du S au XXL, ils s’adaptent à une variété de morphologies, ce qui les rend encore plus accessibles.
Les sous-vêtements menstruels Hanes sont vendus chez Walmart.Site web Walmart
On retrouve quelques modèles de sous-vêtements menstruels Hanes chez Walmart. Les paquets contiennent deux pièces, avec des tailles et couleurs similaires à celles du Dollo, mais le modèle n’est pas identique, puisqu’il s’agit de taille basse.
Le prix est plus élevé, autour de 16,97 $, et la disponibilité n’y est pas nécessairement plus constante.
Les sous-vêtements menstruels Hanes sont vendus sur Amazon Canada.Amazon Canada
Sur Amazon Canada, des paquets de trois sous-vêtements identiques à ceux du magasin à petits prix sont proposés, avec la même coupe taille haute et les mêmes couleurs discrètes. La seule différence est le prix, qui atteint 23,19 $ pour trois pièces. Plusieurs autres modèles sont également offerts sur la plateforme.
Les sous-vêtements menstruels peuvent rapidement coûter très cher. Certaines municipalités au Québec offrent un remboursement partiel pour ce type de produit, ce qui peut aider à réduire la facture, même si celle-ci peut rester salée. Cette information souligne à quel point trouver des options abordables, comme celles du Dollo, peut vraiment faire une différence pour le budget.
Comme toujours avec le magasin du Dollar, il faut être rapide : l’inventaire varie d’une succursale à l’autre et certains articles partent vite.
Si tu tombes sur ces culottes, c’est le moment de les prendre, surtout si tu veux tester le confort sans trop dépenser. Leur design simple les rend discrètes sous un pantalon ou une jupe. Entre le confort, la taille haute et le prix mini, ces sous-vêtements menstruels sont définitivement une petite trouvaille à essayer.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.