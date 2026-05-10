Ce gadget de cuisine sur Amazon avec 4,4/5 étoiles a été vendu plus de 3000x en un mois

Un incontournable avec plus de de 45 000 avis!

Un centre de traitement des commandes Amazon.com.

Amazon vend un gadget de cuisine bien coté.

Jetcityimage | Dreamstime
Éditrice Junior

Couper des légumes peut vite devenir la tâche la plus longue quand vient le temps de préparer un repas, surtout les soirs de semaine ou lors de ta meal prep du dimanche, où chaque minute compte. Il y a justement une trouvaille de cuisine populaire sur Amazon Canada en ce moment et plusieurs personnes semblent l’adopter pour gagner du temps au quotidien.

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Le hachoir à légumes Fullstar fait partie des meilleurs vendeurs sur Amazon dans la catégorie maison et cuisine, avec une note moyenne de 4,4 étoiles sur plus de 45 000 évaluations. Le produit aurait aussi été acheté plus de 3 000 fois au cours du dernier mois seulement, ce qui en dit long sur l'engouement de la clientèle.

Le hachoir \u00e0 l\u00e9gumes Fullstar sur Amazon Canada. Le hachoir à légumes Fullstar 6 en 1 est populaire sur Amazon. Amazon Canada

Vendu pour 44,99 $ ou en rabais à 39,99 $, cet outil multifonction 6-en-1 sert à couper, trancher et râper plusieurs aliments comme les concombres, les tomates, les pommes de terre, les oignons et même le fromage. Il comprend différentes lames en acier inoxydable interchangeables ainsi qu’un contenant qui permet de récupérer directement les aliments pendant la préparation.

L’un des aspects qui revient souvent dans les commentaires, c’est le gain de temps qu’il procure. Plusieurs personnes mentionnent qu’il aide à accélérer considérablement la préparation des repas tout en demandant moins d’effort qu’une coupe traditionnelle au couteau.

Certaines évaluations soulignent aussi qu’il est simple à nettoyer et facile à ranger grâce à son format compact. D’autres apprécient particulièrement le fait qu’il inclut un protège-doigts et des accessoires pensés pour rendre l’utilisation plus sécuritaire.

Selon les informations affichées sur Amazon, le hachoir est fabriqué avec des matériaux sans BPA et propose six types de lames différentes pour obtenir plusieurs styles de coupe selon les recettes.

Pour les personnes qui cuisinent souvent, qui aiment préparer leurs légumes d’avance ou qui cherchent simplement à rendre les repas plus rapides à préparer, c’est le genre de gadget qui pourrait rapidement devenir un essentiel dans la cuisine.

Hachoir à légumes et mandoline Fullstar sur Amazon

Prix : En rabais à 39,99 $ plutôt que 44,99 $

C'est ici pour te le procurer

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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