Ce pantalon de sport est vendeur #1 sur Amazon : il est en rabais et on l’a testé
Un « dupe » des leggings DFYNE?
Que ce soit pour faire du yoga, aller au gym ou simplement pour être confortable, les bons leggings peuvent faire toute la différence. Cela dit, les prix des marques tendance peuvent vraiment faire mal au portefeuille, comme les pantalons évasés Origin Flares de DFYNE que tu peux voir partout sur GymTok (la communauté du gym sur TikTok), affichés à 93 $ la paire. Si tu aimes le style, mais pas l’étiquette, sache que sur Amazon, un modèle qui lui ressemble drôlement est le vendeur numéro un dans la catégorie mode, et le prix demandé représente une fraction de l’original.
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Histoire de savoir à quoi m’en tenir, j’ai mis ces pantalons au test lors de quelques séances à la salle de sport, et je dois dire que ce sont mes nouveaux favoris.
Les leggings YEOREO vs DFYNE
Les leggings Eddiy YEOREO sur Amazon. Droite : Les leggings Origin Flares de DFYNE.Amazon, DFYNE
Offerts dans une vingtaine de couleurs, les leggings Eddiy de YEOREO sont proposés de la taille « très très petite » à « très très grande », et tu peux même sélectionner la longueur de l’entrejambe avec des options de 73,7 cm à 88,9 cm, ce qui permet une belle inclusivité. Du côté des avis, ce vêtement obtient une note de 4,2 sur 5, basée sur l’opinion de plus de 1 500 internautes qui soulignent particulièrement sa douceur.
Son prix? 39,99 $ en général, mais en rabais à 35,99 $ au moment d'écrire ces lignes.
Pour ce qui est de l'aspect dupe, les leggings flare de Dfyne et ceux qu’on retrouve sur Amazon sont vraiment similaires dans leur conception. Du côté de DFYNE, le modèle est composé de 71 % nylon et 29 % élasthanne, ce qui lui donne son effet très doux et sculptant . Sur Amazon, le modèle comparable est fait de 80 % nylon et 20 % élasthanne, donc une composition presque identique, avec un tissu légèrement plus riche en nylon.
Concrètement, ça se traduit par le même type de rendu : une matière extensible, confortable et gainante, combinée à une taille haute qui galbe la silhouette, une coupe évasée, l'absence de couture à l'entrejambe et un scrunch caché qui amplifie la rondeur du postérieur. Bref, même vibe et même intention côté design et matière, avec seulement une petite variation dans les proportions du tissu.
Mon expérience
Les leggings Eddiy YEOREO sur Amazon. Amazon
J’ai opté pour le modèle mauve aubergine et, étant entre le médium et le large, j’ai pris une chance avec la plus petite taille, ce qui s’est avéré être le bon choix. La couleur est magnifique et parfaitement saturée, et dès qu’on touche le tissu, on remarque immédiatement sa légèreté, sa flexibilité et surtout sa douceur, décrite comme « buttery ».
Au moment où je les ai mis, j’ai su que j’étais vendue. Les promesses sont vraies, on ressent un bon maintien et le rendu est vraiment très flatteur. Le derrière parait plus arrondis et la taille est accentuée. Je dois dire qu'on voit un peu la cellulite à travers puisque le tissu est très fin, donc si c’est quelque chose qui te dérange, le noir est toujours plus dissimulateur.
Ainsi, niveau apparence, je lui donne un 9/10.
Cela dit, le vrai test est venu lors de l’entraînement au gym, parce que je me suis déjà fait avoir plus d’une fois. Devant le miroir, tout paraît parfait, mais une fois en mouvement, les leggings baissent, la taille roule sur elle-même ou pire : au premier squat, on se rend compte que le matériau devient transparent!
Je peux confirmer que ce dernier problème n’est pas présent avec ce modèle, mais celui que j'ai acheté est tout de même foncé, donc je ne peux pas me prononcer sur l’opacité pour les options plus pâles. Il en va de même pour la couvrance des sous-vêtements, mais le tissu laisse paraître les démarcations, alors opte pour ceux conçus pour ne pas en faire. Et que dire de l’absence de couture à l’entrejambe! Adieu les camel toes qui peuvent rendre mal à l’aise.
Pour ce qui est du confort, je n’ai que du bon à dire. Même si j’ai pris une taille plus petite, rien ne serre de manière désagréable et je n’ai pas vraiment eu besoin de l’ajuster durant mes entraînements. Je me suis donc sentie confiante et confortable, ce qui est ultimement ce que je recherche dans mes vêtements de sport.
Pour la fonctionalité et le confort je donne un 9,5/10!
Le verdict
Je pense qu’il est assez clair que je recommande à 100 % cet achat. Si tu as l’œil sur les articles DFYNE depuis un moment, ou si tu cherches simplement un nouveau legging ou même des hauts de sport, cette boutique sur Amazon vaut l’essai.
Les leggings d’entraînement pour femmes Eddiy de YEOREO sur Amazon
Prix : En rabais à 35,99 $ plutôt que 39,99 $ au moment d'écrire ces lignes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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