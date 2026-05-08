De nouveaux cas de rage du raton laveur confirmés au Québec : voici les villes touchées

La liste des municipalités en alerte s'allonge. Est-ce près de chez toi? 😳

Un raton laveur sur une branche.

33 cas de rage du raton laveur ont été confirmés au Québec depuis le début de 2026, principalement en Montérégie et en Estrie.

Christophe Amerijckx | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

La rage du raton laveur ne ralentit pas au Québec en 2026. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a confirmé plus de 30 cas dans la province. Et les signalements continuent d'affluer, surtout en Montérégie.

À lire également : Prévisions météo du mois de juin 2026 au Québec : La chaleur va ENCORE se faire attendre

Le plus récent cas a été rapporté le 5 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le secteur de Saint-Eugène, sur la rive ouest de la rivière Richelieu. Un raton laveur trouvé mort par une citoyenne a été récupéré par les équipes du ministère, et l'analyse a confirmé la présence du virus. Quelques jours plus tôt, le 29 avril, c'est à Saint-Mathias-sur-Richelieu qu'un autre animal infecté avait été découvert. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette municipalité a été touchée au cours des dernières semaines, selon les données du ministère.


Depuis janvier 2026, les cas se concentrent principalement dans deux régions : la Montérégie, avec des détections à Saint-Alexandre, Clarenceville, Venise-en-Québec, Rougemont, Saint-Valentin et Henryville, entre autres, et l'Estrie, notamment à Farnham, Dunham et Cowansville.

En réponse à cette propagation, les autorités ont élargi la liste des municipalités visées par l'interdiction de déplacer les animaux, tels que les ratons laveurs, les mouffettes, les renards et les coyotes vivants. Cette mesure est en vigueur jusqu'au 6 juin 2026. Ce sont désormais plus de 160 municipalités en Montérégie et en Estrie qui doivent rester aux aguets.

Une opération de vaccination des animaux sauvages est aussi en cours jusqu'au 10 mai dans les régions visées.

De son côté, la population est invitée à signaler tout animal mort ou au comportement anormal (désorientation, agressivité) en composant le 1 877 346-6763. Et si ton animal de compagnie sort à l'extérieur, assure-toi que sa vaccination contre la rage est à jour.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


From Your Site Articles
rage raton laveur rage québec animaux sauvages au québec
Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Dollarama vend ces articles de cuisine populaires pour 72 % moins cher qu'Amazon

Quand tu peux en acheter six au Dollo pour moins cher que deux sur Amazon... 👀🤯

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui a de quoi faire sourire! 🤑

Action collective contre l'ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu'à 5 200 $

Des milliers de personnes sont admissibles, vérifie si t'en fais partie. 💰

16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait pour la fête des Mères

Pas besoin de se ruiner pour faire plaisir aux mamans. 🌸✨

Un nouveau mini IKEA va ouvrir ses portes ce mois-ci au Québec : Voici quoi savoir

Plus besoin de te rendre jusqu’à Montréal pour être servi en français!

L'épicerie à rabais Liquidation Marie a ouvert sa 1re adresse en Estrie et ça fait fureur

Faut être patient pour faire des économies. 😮🤯

Le site de l’ARC subira une interruption majeure pendant 3 jours : Voici pourquoi

Si tu avais prévu finaliser ta paperasse d'impôts, tu vas avoir une mauvaise surprise. 😬

La mairesse de Montréal remet en question le travail de « Monsieur nids-de-poule »

Elle l’invite à soumissionner à la Ville et suivre les règles. 🫠

Voici le salaire annuel à gagner pour t'acheter une maison à Montréal sans te ruiner en mai

Oui, le marché montréalais est dispendieux, mais à quel point? 🧐

Prévisions météo du mois de juin 2026 au Québec : La chaleur va ENCORE se faire attendre

Serre ton maillot, garde ta p'tite laine...