De nouveaux cas de rage du raton laveur confirmés au Québec : voici les villes touchées
La liste des municipalités en alerte s'allonge. Est-ce près de chez toi? 😳
La rage du raton laveur ne ralentit pas au Québec en 2026. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a confirmé plus de 30 cas dans la province. Et les signalements continuent d'affluer, surtout en Montérégie.
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Le plus récent cas a été rapporté le 5 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le secteur de Saint-Eugène, sur la rive ouest de la rivière Richelieu. Un raton laveur trouvé mort par une citoyenne a été récupéré par les équipes du ministère, et l'analyse a confirmé la présence du virus. Quelques jours plus tôt, le 29 avril, c'est à Saint-Mathias-sur-Richelieu qu'un autre animal infecté avait été découvert. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette municipalité a été touchée au cours des dernières semaines, selon les données du ministère.
Depuis janvier 2026, les cas se concentrent principalement dans deux régions : la Montérégie, avec des détections à Saint-Alexandre, Clarenceville, Venise-en-Québec, Rougemont, Saint-Valentin et Henryville, entre autres, et l'Estrie, notamment à Farnham, Dunham et Cowansville.
En réponse à cette propagation, les autorités ont élargi la liste des municipalités visées par l'interdiction de déplacer les animaux, tels que les ratons laveurs, les mouffettes, les renards et les coyotes vivants. Cette mesure est en vigueur jusqu'au 6 juin 2026. Ce sont désormais plus de 160 municipalités en Montérégie et en Estrie qui doivent rester aux aguets.
Une opération de vaccination des animaux sauvages est aussi en cours jusqu'au 10 mai dans les régions visées.
De son côté, la population est invitée à signaler tout animal mort ou au comportement anormal (désorientation, agressivité) en composant le 1 877 346-6763. Et si ton animal de compagnie sort à l'extérieur, assure-toi que sa vaccination contre la rage est à jour.
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