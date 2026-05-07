Le site de l’ARC subira une interruption majeure pendant 3 jours : Voici pourquoi
Si tu avais prévu finaliser ta paperasse d'impôts, tu vas avoir une mauvaise surprise. 😬
Si tu comptais accéder au site Inter de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au cours des prochains jours, que ce soit pour terminer ta paperasse fiscale, payer un solde dû, ou vérifier tes prestations gouvernementales, tu vas devoir patienter. L'ARC procédera à un entretien majeur de ses systèmes du vendredi 8 mai au lundi 11 mai, rendant la quasi-totalité de ses services en ligne inaccessibles pendant près de 60 heures.
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L'interruption débutera à 22 h (heure de l'Est) le vendredi 8 mai 2026 et se terminera à 6 h (heure de l'Est) le lundi 11 mai 2026, a prévenu l'ARC sur ses réseaux sociaux officiels.
Quels services de l'ARC seront touchés par l'interruption de service?
Les services suivants seront complètement hors ligne pendant toute la durée de l'entretien :
- Compte de l'ARC — incluant les sections Mon dossier (particuliers), Mon dossier d'entreprise et Représenter un client
- Services web d'informations fiscales
- Service de validation de l'identité
- Se connecter à l'ARC
- Inscription en direct des entreprises
En clair : si tu veux consulter tes avis de cotisation, vérifier le statut de ton remboursement d'impôt, savoir si le gouvernement te doit de l'argent, mettre à jour tes coordonnées bancaires pour le dépôt direct ou accéder à n'importe quelle autre fonction de Mon dossier, il faudra attendre le lundi matin.
Même si la panne elle-même ne retardera pas les versements de tes prestations ou de tes remboursements d'impôts, il peut être utile de régler toute démarche avant que les systèmes tombent en maintenance. D'ailleurs, si tu as un solde dû qui doit être acquitté, sache que des pénalités s'appliquent et augmentent avec le temps qui passe.
Une bonne raison de mettre ses informations à jour dès maintenant
Cette interruption de service tombe à un moment particulièrement important. Le gouvernement Carney a en effet annoncé la mise en place d'une toute nouvelle prestation fédérale : l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE). Cette aide, qui bonifie le crédit de la TPS de 25 % de manière permanente, s'adresse aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste, soit environ 12,6 millions de Canadiens et Canadiennes.
Aucune demande n'est nécessaire pour recevoir cette nouvelle allocation : elle sera versée automatiquement, à condition d'avoir produit sa déclaration de revenus. Mais encore faut-il que l'ARC dispose de tes bonnes coordonnées bancaires. Un dépôt direct non à jour, c'est un chèque qui traîne, ou pire, de l'argent qui ne se rend jamais à destination.
C'est d'autant plus vrai que plusieurs autres prestations et crédits sont versés chaque mois : l'Allocation canadienne pour enfants, la Sécurité de la vieillesse, la Prestation canadienne pour personnes handicapées, le crédit pour la solidarité, et bien d'autres encore. Tous ces montants transitent par le même système, et tous dépendent d'un dossier à jour dans Mon dossier de l'ARC.
Bref, si tu n'as pas encore vérifié tes informations bancaires et ton adresse dans Mon dossier, c'est le bon moment de le faire avant que les systèmes passent en mode maintenance ce vendredi soir.
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