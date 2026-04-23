Impôts : Voici les pénalités qui te guettent si tu ne paies pas à temps au Québec
Il ne te reste que quelques jours! 😬
Si tu n’as pas encore produit ta déclaration de revenus, il te reste très peu de temps pour agir. La date limite pour soumettre tes impôts, autant à Revenu Québec qu’à l’Agence du revenu du Canada (ARC), est fixée au 30 avril à 23 h 59. C’est aussi ce jour-là que tout solde dû doit être réglé, sinon des pénalités t'attendent.
À lire également : Voici combien de temps tu dois vraiment garder tes déclarations d’impôt au Québec
Dépasser cette échéance, même de quelques jours, peut avoir des conséquences financières bien réelles. Et si tu t’y prends en retard pour une deuxième ou troisième fois, la facture grimpe encore plus vite.
Que ce soit du côté provincial ou fédéral, les règles sont identiques. Si tu envoies ta déclaration après la date limite et que tu avais un solde à payer, tu écoperas d’une pénalité de 5 % sur le montant dû au 30 avril.
À ça s'ajoute 1 % supplémentaire pour chaque mois complet de retard, jusqu'à un maximum de 12 mois. Autrement dit, plus tu attends, plus ça coûte, et ce, en dehors des intérêts qui s'accumulent en parallèle.
Au fédéral, si tu as déjà produit ta déclaration en retard lors d'une des années fiscales 2022, 2023 ou 2024, l'ARC n'a aucune clémence supplémentaire à t'offrir. La pénalité pour 2025 sera alors de 10 % du solde impayé, à laquelle s'ajoutent 2 % par mois de retard pendant un maximum de 20 mois.
Des intérêts seront aussi appliqués sur les sommes dues qui n'ont pas été payées avant le 30 avril. Les taux en vigueur sont affichés sur le site internet du gouvernement du Canada.
Si tu es travailleur.euse autonome, la date limite pour transmettre ta déclaration est repoussée au 15 juin. Cela dit, cette extension ne s'applique qu'à la production des impôts. Tes impôts doivent tout de même être payés au 30 avril, tant du côté de Québec qu'Ottawa.
Des prestations menacées si tu ne produis pas
Les conséquences d'un retard ne se limitent pas aux pénalités directes. Si tu ne transmets pas tes déclarations de revenus, tu pourrais te voir couper l'accès à des prestations et des crédits auxquels tu as normalement droit.
Le gouvernement a besoin de tes revenus déclarés pour calculer tes droits et déterminer les montants qui te reviennent.
Parmi les programmes qui dépendent directement de ta déclaration :
- Crédit d'impôt pour solidarité (provincial)
- Crédit pour la TPS/TVH (fédéral)
- Allocation canadienne pour les travailleurs
- Allocation canadienne pour enfants
- Supplément de revenu garanti
En clair, même si tu ne dois rien au fisc, produire ta déclaration reste dans ton intérêt — tu pourrais avoir des remboursements ou des versements qui t'attendent.
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