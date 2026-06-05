Des chandails de la Victoire de Montréal vendus sur Shein et la LPHF réagit

Le site de fast fashion n'en est pas à sa première polémique du genre...

Le site Web de Shein avec les nombreux items à l'image de la Victoire de Montréal. Droite : Ann-Marie Desbiens.

Des chandails de la Victoire de Montréal sont vendus sur Shein et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a réagi à la situation.

Capture d'écran de Shein, @victoire_lphf | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

L'un des géants mondiaux de la fast fashion, Shein, reconnu pour ses vêtements à bas prix, s'est mis à vendre de la marchandise à l'effigie de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), dont des t-shirts de la Victoire de Montréal.

À lire également : Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

En naviguant sur la plateforme chinoise, il est facile de tomber sur des produits à l'image des championnes de la Coupe Walter, notamment des t-shirts à col rond arborant en grand le logo de l'équipe.

On constate toutefois rapidement que ce chandail, offert en rabais à 6,98 $ plutôt qu'à 18,18 $, ne fait pas partie de la collection officielle de l'équipe montréalaise, qui comprend plus d'une centaine d'articles, dont plusieurs chandails et t-shirts.

À titre comparatif, les t-shirts vendus sur la boutique officielle de la LPHF se détaillent généralement entre 35 $ et 55 $.

Une mod\u00e8le de Shein g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l'intelligence artificielle. Droite : les produits plagi\u00e9s sur le site Web de Shein. Les produits vendus sur Shein à l'effigie de la Victoire de Montréal sont des adaptations du logo e l'équipe de hockey. Captures d'écran | Shein

Il faut dire que ce n'est pas Shein directement qui s'est approprié l'imgae de la Victoire et des autres équipes de la LPHF, mais des revendeurs et revendeuses, via la plateforme Marketplace de l'entreprise.

La LPHF réagit

Par courriel, la LPHF a tenu a préciser à Narcity Québec que les produits qui se trouvaient actuellement sur le site de mode éphémère n'étaient pas de la marchandise officielle de la ligue et que des mesures sont prises pour contrer les activités non autorisées du genre.

« Les personnes qui souhaitent démontrer leur soutien envers leur équipe et la ligue en achetant des articles de la LPHF devraient se méfier des vendeurs tiers non autorisé », soutent la responsable des comunication de la LPHF, Madeleine Davidson.

Narcity Québec a tenté de joindre Shein, qui n'a pas donné suite à nos demandes de commentaire concernant une autorisation accordée ou non par la Victoire de Montréal ou la LPHF pour l'utilisation des logos et de noms de joueuses.

Pas la première fois, ni la dernière

Depuis l'arrivée du géant chinois, il n'est pas rare de tomber sur des histoires de designs volés ou plagiés par Shein.

C'est notamment le cas d'Indigenous Nation Apparel Company, une entreprise du Manitoba, qui a découvert que la quasi-totalité de ses produits, mettant de l'avant l'art autochtone, étaient en vente sur la plateforme, comme l'a rapporté Radio-Canada.

En novembre dernier, Narcity Québec s'était entretenu avec Gabrielle Bernier, l'artiste derrière Cosmic Child Jewelry, une marque québécoise de bijoux faits à la main dans le Grand Montréal. Elle s'était rendu compte que Shein et AliExpress, une autre plateforme chinoise du genre, avaient copié ses produits pour les revendres à petits prix.

En juin 2025, Le Devoir a révélé que plusieurs entreprises québécoises, dont Souris Mini, Hoaka Swimwear de l'entrepreneure et influenceuse Élisabeth Rioux et Pony, déploraient le plagiat de Shein à l'égard de leurs produits, qui vendaient des copies pratiquement identiques de leur marchandise, mais à moindre prix.

De plus en plus populaire

En avril dernier, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a dévoilé une étude de marché dans laquelle 30 % des personnes sondées ont affirmé avoir acheté sur Temu dans les six derniers mois précédents, 19 % du côté de Shein.

Ces données démontrent que ces plateformes étrangères à bas prix « prennent une place durable dans les habitudes d’achat de la population québécoise », note par communiqué le CQCD.

« Pour les entreprises de détail d’ici, il ne s’agit plus d’un phénomène marginal, mais bien d’une pression concurrentielle qui s’installe et qui soulève des enjeux importants d’équité de marché », note-t-on.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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