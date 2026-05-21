La Victoire de Montréal remporte la Coupe Walter pour la première fois de son histoire

La Victoire est championne! 🏆🥹

​Abby Roque de la Victoire de Montréal après son but. Droite : Marie-Philip Poulin soulevant la coupe Walter.

La Victoire de Montréal rejoint le cercle des championnes.

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Éditrice sénior, Nouvelles

Ça y est! La Victoire de Montréal a remporté la Coupe Walter pour la première fois de son histoire. Ce 19 mai, après une joute écrasante, l'équipe féminine de hockey est parvenue à éliminer la Charge d'Ottawa avec la marque de 4 à 0.

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Dans une atmosphère électrisante, les joueuses de la Victoire ont accompli ce que bien des fans espéraient depuis la création de la ligue : inscrire leur nom sur le précieux trophée. Trois ans seulement après la fondation de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), Montréal rejoint le cercle des championnes.

Menées 2-1 dans la série finale, les représentantes d'Ottawa n'ont pas pu renverser la vapeur. La Victoire, qui avait pris le contrôle de la série dès les premiers matchs, a su garder la tête froide dans les moments décisifs.

La soirée de mercredi a appartenu à Abby Roque. L'attaquante de la Victoire a d'abord ouvert la marque en deuxième période, avant de récidiver en infériorité numérique avec un but absolument impressionnant qui a changé le momentum du match en troisième période. Maggie Flaherty et Lina Ljungblom ont ensuite complété le tableau pour sceller une victoire sans équivoque.

Un blanchissage rendu possible grâce à Ann-Renée Desbiens, qui n'a rien laissé passer. La gardienne québécoise a multiplié les arrêts pour tenir Ottawa à l'écart et soulever la Coupe la tête haute.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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