La Victoire de Montréal remporte la Coupe Walter pour la première fois de son histoire
La Victoire est championne! 🏆🥹
Ça y est! La Victoire de Montréal a remporté la Coupe Walter pour la première fois de son histoire. Ce 19 mai, après une joute écrasante, l'équipe féminine de hockey est parvenue à éliminer la Charge d'Ottawa avec la marque de 4 à 0.
À lire également : Victoire des Canadiens de Montréal : 6 moments HABSolument glorieux d'après-match (VIDÉOS)
Dans une atmosphère électrisante, les joueuses de la Victoire ont accompli ce que bien des fans espéraient depuis la création de la ligue : inscrire leur nom sur le précieux trophée. Trois ans seulement après la fondation de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), Montréal rejoint le cercle des championnes.
Menées 2-1 dans la série finale, les représentantes d'Ottawa n'ont pas pu renverser la vapeur. La Victoire, qui avait pris le contrôle de la série dès les premiers matchs, a su garder la tête froide dans les moments décisifs.
La soirée de mercredi a appartenu à Abby Roque. L'attaquante de la Victoire a d'abord ouvert la marque en deuxième période, avant de récidiver en infériorité numérique avec un but absolument impressionnant qui a changé le momentum du match en troisième période. Maggie Flaherty et Lina Ljungblom ont ensuite complété le tableau pour sceller une victoire sans équivoque.
Un blanchissage rendu possible grâce à Ann-Renée Desbiens, qui n'a rien laissé passer. La gardienne québécoise a multiplié les arrêts pour tenir Ottawa à l'écart et soulever la Coupe la tête haute.