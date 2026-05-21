Un vol d'Air France vers Détroit a été dérouté à Montréal et voici ce qu'on sait
De nouvelles restrictions américaines compliquent les vols.
Les passagères et passagers du vol AF 0378 d'Air France ont eu une arrivée bien inattendue le mercredi 20 mai 2026, alors que l'épidémie d'Ebola préoccupe les autorités, un détournement vers l'aéroport de Montréal est venu perturber leur trajet Paris–Detroit.
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En provenance de l'aéroport Charles-de-Gaulle, le vol qui avait décollé à 15 h 42 et qui devait se poser à 19 h 40 à Detroit a finalement atterri à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à 17 h 24, selon Air France. L'appareil, un Boeing 777-200 ER, a stationné à Montréal pendant 44 minutes avant de repartir vers 18 h, pour finalement arriver à destination vers 20 h 15 — soit avec près de 40 minutes de retard.
C'est l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) qui a ordonné le déroutement. Dans une déclaration rapportée par CBS News, un porte-parole de l'agence a indiqué qu'une personne à bord qui aurait transité par la République du Congo (RDC) dernièrement « n'aurait pas dû embarquer » et que le CBP « a pris des mesures décisives » en interdisant à l'avion d'atterrir en sol américain pour le rediriger vers Montréal.
L'agence n'a toutefois pas précisé si la personne présentait des symptômes d'Ebola ni quand elle avait quitté la RDC pour la dernière fois.
De son côté, Air France a confirmé au média qu'il n'y avait « aucune urgence médicale à bord », et que la compagnie avait agi à la demande des autorités américaines. En effet, sous les nouvelles réglementations, les voyageuses et voyageurs en provenance de certains pays, dont la RDC, ne peuvent entrer sur le territoire américain qu'en transitant par l'aéroport de Washington Dulles (IAD).
Ces restrictions s'inscrivent dans un cadre plus large mis en place par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Depuis le 18 mai, les mesures d'urgence interdisent l'entrée aux États-Unis aux non-ressortissant.e.s ayant séjourné en Ouganda, en RDC ou au Soudan du Sud dans les 21 jours précédant leur arrivée.
L'aéroport de Montréal a confirmé à Narcity l'atterrissage imprévu du vol AF378 sur son tarmac en soulignant que « cette situation n’a causé aucun impact sur les opérations à YUL ».
Depuis le 17 mai, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement classé l'épidémie d'Ebola due au virus Bundibugyo en RDC et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale.