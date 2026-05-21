Un vol d'Air France vers Détroit a été dérouté à Montréal et voici ce qu'on sait

De nouvelles restrictions américaines compliquent les vols.

Un avion d'Air France sur le tarmac.

Le vol AF378 d'Air France en direction de Détroit a dû atterrir à Montréal en raison d'une erreur d'embarquement.

Richard Eaglesham | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Les passagères et passagers du vol AF 0378 d'Air France ont eu une arrivée bien inattendue le mercredi 20 mai 2026, alors que l'épidémie d'Ebola préoccupe les autorités, un détournement vers l'aéroport de Montréal est venu perturber leur trajet Paris–Detroit.

À lire également : L'aéroport de Montréal construit une nouvelle section et voici à quoi ça ressemblera

En provenance de l'aéroport Charles-de-Gaulle, le vol qui avait décollé à 15 h 42 et qui devait se poser à 19 h 40 à Detroit a finalement atterri à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau à 17 h 24, selon Air France. L'appareil, un Boeing 777-200 ER, a stationné à Montréal pendant 44 minutes avant de repartir vers 18 h, pour finalement arriver à destination vers 20 h 15 — soit avec près de 40 minutes de retard.

C'est l'Agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) qui a ordonné le déroutement. Dans une déclaration rapportée par CBS News, un porte-parole de l'agence a indiqué qu'une personne à bord qui aurait transité par la République du Congo (RDC) dernièrement « n'aurait pas dû embarquer » et que le CBP « a pris des mesures décisives » en interdisant à l'avion d'atterrir en sol américain pour le rediriger vers Montréal.

L'agence n'a toutefois pas précisé si la personne présentait des symptômes d'Ebola ni quand elle avait quitté la RDC pour la dernière fois.

De son côté, Air France a confirmé au média qu'il n'y avait « aucune urgence médicale à bord », et que la compagnie avait agi à la demande des autorités américaines. En effet, sous les nouvelles réglementations, les voyageuses et voyageurs en provenance de certains pays, dont la RDC, ne peuvent entrer sur le territoire américain qu'en transitant par l'aéroport de Washington Dulles (IAD).

Ces restrictions s'inscrivent dans un cadre plus large mis en place par les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Depuis le 18 mai, les mesures d'urgence interdisent l'entrée aux États-Unis aux non-ressortissant.e.s ayant séjourné en Ouganda, en RDC ou au Soudan du Sud dans les 21 jours précédant leur arrivée.

L'aéroport de Montréal a confirmé à Narcity l'atterrissage imprévu du vol AF378 sur son tarmac en soulignant que « cette situation n’a causé aucun impact sur les opérations à YUL ».

Depuis le 17 mai, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement classé l'épidémie d'Ebola due au virus Bundibugyo en RDC et en Ouganda comme une urgence de santé publique de portée internationale.

From Your Site Articles
aéroport montréal-trudeauaéroport international pierre-elliott-trudeau de montréalaéroport de montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Air France flight diverted to Montreal amid U.S. Ebola travel restrictions

Air France flight diverted to Montreal: airline

Avion d'Air Canada impliqué dans une collision à New York : Tout ce qu'il faut savoir

Les pilotes de l'avion en provenance de Montréal sont morts.

Crise à Cuba et vols annulés : Des agents de voyage québécois donnent leurs conseils

Ton prochain séjour pourrait vite devenir chaotique.

Accident d'avion d'Air Canada : Les communications radio révèlent les moments avant l'impact

« J'ai foiré », dit le contrôleur aérien.

Cette prestation fédérale allant jusqu'à 200 $ sera versée cette semaine

Toute somme est la bienvenue en ces temps où tout coûte cher! 🤯

Tigre Géant : 14 décos à partir de 6 $ pour donner une touche de luxe à ton balcon/patio

Histoire d'avoir ton oasis personnelle!

8 crédits d'impôt et prestations versés aux célibataires du Québec en juin 2026

Des dépôts qui pourraient faire une vraie différence dans ton budget de juin.

Alertes météo : Des orages violents se dirigent vers le Québec et voici où ça va brasser

La chaleur laisse place à une soirée électrique. ⛈️

Rappels alimentaires importants : 16 produits visés au Québec — Vérifie ton frigo

Des produits du Costco aux tisanes DAVIDsTEA... fais le tour de ta cuisine! 👀

Tu peux avoir un rabais de 0,10 $ sur l'essence dans ces stations-service au Québec demain

C'est le temps de faire le plein! 😮

Grand Prix et Memorial Day: les douanes américaines lancent un avertissement aux voyageurs

Ça va être BONDÉ ce week-end! 😳

7 destinations soleil où Ottawa te conseille de « faire preuve d'une grande prudence »

À considérer avant de faire tes valises. 👀

9 activités entre 0 $ et 10 $ à Montréal pour profiter de la ville et du Grand Prix

Ton week-end s'annonce chargé!

Une étude dévoile ce que les Québécois mettent dans leur assiette et ça fait dur

On parle même d'habitudes « québécoises »! 🫠