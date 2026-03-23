Avion d'Air Canada impliqué dans une collision à New York : Tout ce qu'il faut savoir

Les pilotes de l'avion en provenance de Montréal sont morts.

L'avion accidenté d'Air Canada. Droite : Un avion d'Air Canada.

Un avion d'Air Canada a été impliqué dans une collision à l'aéroport LaGuardia de New York.

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Éditeur Junior, Nouvelles

Un avion d'Air Canada en provenance de Montréal a été impliqué dans une collision avec un véhicule d'urgence en mouvement sur une piste de l'aéroport LaGuardia à New York. Deux personnes sont décédées, alors qu'une quarantaine d'autres ont été transportées à l'hôpital. On fait le point.

Vers 23 h 40 ce dimanche 22 mars, le vol AC8646 de Jazz Aviation a été impliqué dans un accident avec un camion de pompier lors de son atterrissage sur la piste 4 de l’aéroport LaGuardia de New York. Il terminait un trajet en partance de Montréal.

Au moment du choc, quelque 72 passagers et passagères ainsi que quatre membres d'équipage faisaient partie de la liste des personnes à bord, selon Air Canada.

Les autorités portuaires new-yorkaises ont confirmé tôt ce lundi matin la mort du pilote et du copilote de l'appareil canadien.

Kathryn Garcia, directrice générale de la Port Authority de New York et du New Jersey, qui exploite l’aéroport LaGuardia, a indiqué dans un point de presse tôt ce lundi matin que toutes les personnes à bord de l’appareil avaient été localisées et que le pilote et son copilote étaient décédés.

Garcia a précisé que 41 personnes ont été transportées vers deux hôpitaux du quartier du Queens, et que 32 d’entre elles ont par la suite obtenu leur congé. Neuf personnes demeuraient hospitalisées, dont certaines dans un état grave, a-t-elle indiqué.

Quant aux deux personnes de la Port Authority qui se trouvaient dans le camion de pompiers, elles ont subi des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger, a-t-on dit.

Par communiqué, Air Canada a tenu à offrir ses plus sincères condoléances aux proches de l'équipage de Jazz.

« Aux amis et aux membres de la famille des passagers du vol AC8646, nous savons à quel point vous vous préoccupez de vos proches et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les organismes locaux pour vous fournir les renseignements les plus précis et les plus récents », indique-t-on.

Selon les informations, le camion d’intervention se rendait sur les lieux d’un autre incident lorsqu’il a été percuté, cette fois-ci concernant un vol de United Airlines.

Sur les réseaux sociaux, les communications entre la tour de contrôle et les différents appareils au sol et sur le point d'atterrir à LaGuardia ont été partagées. Force est d'admettre que le manque de communication s'est imposé.

On entend d'abord un contrôleur autoriser le camion de pompier à traverser une partie du tarmac avant de lui demander subitement de s'arrêter.

« Stop, Truck 1. Stop », peut-on entendre sur la transmission radio, avant que le contrôleur se lance dans une série de détournements des autres avions.

Des images relayées sur le Web montrent la carcasse de l'avion d'Air Canada Express avec le cockpit gravement endommagé, voire complètement arraché.

L’agence de sécurité américaine dans les transports a annoncé avoir immédiatement déployé une équipe pour enquêter sur l’accident mortel.

Une équipe du Bureau de la sécurité des transports du Canada sera également déployée à l'aéroport LaGuardia pour soutenir leur homologue américaine.

De son côté, le ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, a indiqué sur X être attristé par l'accident, indiquant que « le Canada travaille étroitement avec les autorités américaines alors qu’elles enquêtent sur cet incident, et nous suivons la situation de près ».

Jusqu'à nouvel ordre, tous les vols au départ de LaGuardia ont été retardés ou annulés lundi matin, selon le site Web de l’aéroport.

« L’aéroport est actuellement fermé afin de faciliter les opérations d’intervention et de permettre la conduite d’une enquête approfondie, a expliqué l'aéroport sur X, qui prévoit une réouverture de l'aérogare vers 14 h ce lundi.

L'impact se fait également ressentir du côté de l'aéroport Montréal-Trudeau, qui a diffusé un avis sur ses réseaux sociaux indiquant que tous les vols à destination de LaGuardia étaient annulés aujourd'hui.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

2 Canadians have died in an Air Canada plane crash at New York's LaGuardia Airport

41 others were taken to hospital.

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