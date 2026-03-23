Accident mortel d'Air Canada à New York : L'un des pilotes était un Québécois de 30 ans

« Il s’agissait de deux jeunes hommes au début de leur carrière. »

Un avion accidenté. Droite : un avion accidenté.

L'un des pilotes aux commandes de l'avion d'Air Canada accidenté à New York était un Québécois de 30 ans

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Éditeur Junior, Nouvelles

Le triste accident mortel survenu à l’aéroport LaGuardia de New York impliquant un avion d’Air Canada et un camion de pompier est sur toutes les lèvres depuis dimanche soir. L'identité du pilote et de son copilote, seules victimes de la tragédie, ont été identifiées.

À lire également : Avion d'Air Canada impliqué dans une collision à New York : Tout ce qu'il faut savoir

Le commandant de bord du vol AC8646 de Jazz Aviation a été le premier à être identifié. Selon ce qu'a d'abord révélé Nouvelles, il il s'agit d'Antoine Forest, un homme de 30 ans qui était originaire de Coteau-du-Lac, en Montérégie.

D'après plusieurs expert.e.s en aviation qui ont mené des entrevues à travers les médias, le commandant de bord et le copilote qui ont perdu la vie « n’avaient aucune chance ». C'est ce qu'a notamment affirmé sur les ondes de LCN le pilote Benoît Laplante.

Antoine Forest.

Antoine Forest était l'un des pilotes aux commandes de l'avion d'Air Canada Jazz.
Antoine Forest | Facebook

Son copilote a été identifié comme étant Mackenzie Gunther.

« Il s’agissait de deux jeunes hommes au début de leur carrière, donc c’est une véritable tragédie », a laissé entendre lors d'une conférence de presse ce lundi après-midi, le patron de l'administration américaine de l'aviation (FAA), Bryan Bedford, en référence aux victimes.

Rappelons que vers 23 h 40 ce dimanche 22 mars, l'avion du transporteur canadien a été impliqué dans un accident avec un camion de pompier lors de son atterrissage sur la piste 4 de l’aéroport LaGuardia de New York. Il terminait alors un trajet en partance de Montréal.

Au moment du choc, quelque 72 passagers et passagères ainsi que quatre membres d'équipage faisaient partie de la liste des personnes à bord, selon Air Canada.

Une quarantaine d'entre elles ont été transportées à l'hôpital pour soigner des blessures. Une trentaine ont déjà reçu leur congé.

Quant aux deux personnes de la Port Authority qui se trouvaient dans le camion de pompiers, elles ont subi des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger, a-t-on dit.

L'habitacle se rendait sur les lieux d’un autre incident lorsqu’il a été percuté, cette fois-ci concernant un vol de United Airlines.

Un problème de communication

Comment un tel accident a-t-il pu survenir? Selon des enregistrements des communications avec la tour de contrôle rendues publiques sur les réseaux sociaux, tout indique qu'un contrôleur aérien a autorisé un véhicule à traverser une portion du tarmac, avant de tenter de l’arrêter.

« Stop, Truck 1. Stop », peut-on entendre sur la transmission radio, avant que le contrôleur se lance dans une série de détournements des autres avions.

Après la collision, deux membres du personnel échangent quelques mots.

« Ce n’était pas agréable à voir », dit l’un.

« Je sais. J’ai essayé de les joindre, répond l’autre. Nous gérions déjà une situation d’urgence plus tôt. »

« Tu as fait de ton mieux », conclut la première personne.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Avion d'Air Canada impliqué dans une collision à New York : Tout ce qu'il faut savoir

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