5 maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ qui sont habitables et valent le détour
OUI, ça existe encore, des maisons abordables qui ont de l’allure! 🥹
Avec le marché immobilier actuel, le rêve de s’offrir une grande résidence familiale peut vite partir en poussière en raison de son inabordabilité. Toutefois, il existe encore des maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ et situées à l’extérieur des grands centres.
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Si on se fie aux plus récentes données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian des maisons unifamiliales vendues à travers la province en avril 2026 s’est établi à 527 000 $.
Dans les régions métropolitaines de Québec et de Montréal, les montants atteignent respectivement 486 000 $ et 645 000 $.
En fouillant sur la plateforme Centris.ca, on a déniché quelques maisons situées aux quatre coins du Québec, à vendre à moins de 100 000 $ et qui demeurent habitable.
Maison à vendre à Otter Lake
Cette maison à vendre au Québec manque un peu d'amour, mais vaut le détour.
Prix : 79 900 $
Adresse : 458, Rue Prince-Arthur, Otter Lake, QC
Description : proposée à 99 900 $, cette propriété est située dans un secteur paisible et représente une belle option pour des personnes qui souhaiter acheter leur première maison.
Elle propose plus de 850 pieds carrés, avec deux chambres à coucher et la possibilité d’en aménager d’autres selon les besoins. Le sous-sol offre également un bel espace à exploiter afin d’augmenter la superficie habitable.
Micromaison à vendre à Saint-Cuthbert
Cette « tiny house » à vendre au Québec pourrait être à toi pour quelque 95 000 $.
Prix : 95 000 $
Adresse : 3000, Route Bélanger, app. C111, Saint-Cuthbert, QC
Description : Cette maison qui date de 2022 peut convenir à une personne qui achète pour la première. Elle est également facile à déplacer selon tes projets.
On compte même une extension isolée ajoutée en 2024, qui permet d’y aménager une grande chambre principale ou un espace polyvalent, selon les besoins.
Elle est vendue entièrement meublée!
Chalet à vendre à Sainte-Anne-des-Monts
Ce petit chalet à vendre au Québec est disponible pour quelque 49 000 $.
Prix : 49 000 $
Adresse : 130 - 10, 30e Rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts, QC
Description : Comme l’indique l’agence immobilière, il s’agit d’un « beau petit chalet » à aire ouverte construit en 2002, qui comprend une chambre à coucher.
À noter que l’accès est saisonnier, puisque la propriété se trouve sur le territoire de la Montagne du Repos. Des frais de location du terrain d’environ 504,70 $ par année sont à prévoir. Cela dit, le chalet peut tout de même être accessible en hiver.
Des frais d’électricité d’environ 475 $ par année sont également à considérer pour ce petit nid parfait pour décrocher de la grande ville et profiter de la nature.
Maison mobile à vendre à Saint-Louis-de-Blandford
Cette maison à vendre à Saint-Louis-de-Blandford est dispnible pour 79 900 $.
Prix : 79 900 $
Adresse : 211-950, Route 263, Saint-Louis-de-Blandford, QC
On a affaire ici à un chalet lumineux et chaleureux, habitable de mai à octobre, situé au Camping du Lac Louise.
L’intérieur est riche en boiseries et on y retrouve une chambre fermée, ainsi qu’une mezzanine pouvant servir d’espace de couchage supplémentaire. Une salle d’eau est aménagée, avec une douche indépendante dans la chambre.
Maison à vendre à Saint-Adalbert
Cette maison à vendre à Saint-Adalbert est sur deux étages et est dispnible pour 89 000 $.
Prix : 89 000 $
Adresse : 85, Rue Principale, Saint-Adalbert, QC
Cette grande maison à deux étages située au cœur du village représente une belle opportunité pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation.
De son côté, le rez-de-chaussée a été entièrement vidé puis partiellement réaménagé avec une salle d’eau et une salle de lavage. Le reste de l’espace peut être complété selon les besoins, laissant place à plusieurs options d’aménagement.
Le tout est implanté sur un terrain de plus de 13 000 pi² avec garage détaché, dans un environnement tranquille, idéal pour concrétiser un projet à son image.
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