5 maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ qui sont habitables et valent le détour

OUI, ça existe encore, des maisons abordables qui ont de l’allure! 🥹

La façade d’une maison à vendre au Québec. Droite : l’intérieur d’une maison à vendre au Québec.

Il existe encore des maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ et qui sont habitables.

RE/MAX ELEGANCE INC, RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec le marché immobilier actuel, le rêve de s’offrir une grande résidence familiale peut vite partir en poussière en raison de son inabordabilité. Toutefois, il existe encore des maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ et situées à l’extérieur des grands centres.

À lire également : La maison d’Élisabeth Rioux est encore invendue : son prix baisse de 251 000 $ (PHOTOS)

Si on se fie aux plus récentes données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le prix médian des maisons unifamiliales vendues à travers la province en avril 2026 s’est établi à 527 000 $.

Dans les régions métropolitaines de Québec et de Montréal, les montants atteignent respectivement 486 000 $ et 645 000 $.

En fouillant sur la plateforme Centris.ca, on a déniché quelques maisons situées aux quatre coins du Québec, à vendre à moins de 100 000 $ et qui demeurent habitable.

Maison à vendre à Otter Lake

La cuisine d'une maison \u00e0 vendre au Qu\u00e9bec. Droite : la fa\u00e7ade de la maison.

Cette maison à vendre au Québec manque un peu d'amour, mais vaut le détour.

RE/MAX VISION INC.

Prix : 79 900 $

Adresse : 458, Rue Prince-Arthur, Otter Lake, QC

Description : proposée à 99 900 $, cette propriété est située dans un secteur paisible et représente une belle option pour des personnes qui souhaiter acheter leur première maison.

Elle propose plus de 850 pieds carrés, avec deux chambres à coucher et la possibilité d’en aménager d’autres selon les besoins. Le sous-sol offre également un bel espace à exploiter afin d’augmenter la superficie habitable.

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Micromaison à vendre à Saint-Cuthbert

La cuisine d'une petite maison \u00e0 vendre au Qu\u00e9bec. Droite : la salle \u00e0 manger de la petite maison.

Cette « tiny house » à vendre au Québec pourrait être à toi pour quelque 95 000 $.

RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC

Prix : 95 000 $

Adresse : 3000, Route Bélanger, app. C111, Saint-Cuthbert, QC

Description : Cette maison qui date de 2022 peut convenir à une personne qui achète pour la première. Elle est également facile à déplacer selon tes projets.

On compte même une extension isolée ajoutée en 2024, qui permet d’y aménager une grande chambre principale ou un espace polyvalent, selon les besoins.

Elle est vendue entièrement meublée!

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Chalet à vendre à Sainte-Anne-des-Monts

Une maison. Droite\u00a0: l\u2019int\u00e9rieur de la maison \u00e0 vendre au Qu\u00e9bec.

Ce petit chalet à vendre au Québec est disponible pour quelque 49 000 $.

RE/MAX Avant tout Inc.

Prix : 49 000 $

Adresse : 130 - 10, 30e Rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts, QC

Description : Comme l’indique l’agence immobilière, il s’agit d’un « beau petit chalet » à aire ouverte construit en 2002, qui comprend une chambre à coucher.

À noter que l’accès est saisonnier, puisque la propriété se trouve sur le territoire de la Montagne du Repos. Des frais de location du terrain d’environ 504,70 $ par année sont à prévoir. Cela dit, le chalet peut tout de même être accessible en hiver.

Des frais d’électricité d’environ 475 $ par année sont également à considérer pour ce petit nid parfait pour décrocher de la grande ville et profiter de la nature.

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Maison mobile à vendre à Saint-Louis-de-Blandford

La fa\u00e7ade d'une maison \u00e0 vendre. Droite : la cuisine de la maison \u00e0 vendre.

Cette maison à vendre à Saint-Louis-de-Blandford est dispnible pour 79 900 $.

RE/MAX ELITE INC.

Prix : 79 900 $

Adresse : 211-950, Route 263, Saint-Louis-de-Blandford, QC

On a affaire ici à un chalet lumineux et chaleureux, habitable de mai à octobre, situé au Camping du Lac Louise.

L’intérieur est riche en boiseries et on y retrouve une chambre fermée, ainsi qu’une mezzanine pouvant servir d’espace de couchage supplémentaire. Une salle d’eau est aménagée, avec une douche indépendante dans la chambre.

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Maison à vendre à Saint-Adalbert

Une cuisine. Droite : la fa\u00e7ade d\u2019une maison \u00e0 vendre au Qu\u00e9bec.

Cette maison à vendre à Saint-Adalbert est sur deux étages et est dispnible pour 89 000 $.

RE/MAX ELEGANCE INC.

Prix : 89 000 $

Adresse : 85, Rue Principale, Saint-Adalbert, QC

Cette grande maison à deux étages située au cœur du village représente une belle opportunité pour les personnes qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation.

De son côté, le rez-de-chaussée a été entièrement vidé puis partiellement réaménagé avec une salle d’eau et une salle de lavage. Le reste de l’espace peut être complété selon les besoins, laissant place à plusieurs options d’aménagement.

Le tout est implanté sur un terrain de plus de 13 000 pi² avec garage détaché, dans un environnement tranquille, idéal pour concrétiser un projet à son image.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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