La maison la plus chère au Québec actuellement a une « vibe » italienne et c'est juste WOW

« Buongiorno », le beau manoir! 😍

Le manoir vu du haut. Droite : un salon.

Cette maison à vendre au Québec est à Montréal et est la plus chère sur le marché provincial, actuellement.

Sotheby’s International Realty Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le marché immobilier au Québec regorge de surprises, des fois des belles, parfois des moins belles. Une maison à vendre à Montréal, la plus chère dans la province actuellement, a un look 100 % italien et tu as vite l'impression de te retrouver en Toscane ou en banlieue de Rome. On te fait faire le tour.

À lire également : Voici les provinces les moins chères au Canada avec la meilleure qualité de vie en 2026

Tu as probablement déjà zyeuté les sites d'annonces immobilières, comme Centris, pour simplement rêver et t'imaginer dans une belle grosse baraque.

En naviguant sur ce genre de plateforme, Narcity Québec est tombé sur ce manoir de 67 pièces dont 12 chambres situé en plein centre-ville de Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie.

Le prix demandé : 29 500 000 $. Si elle te dit quelque chose, c'est parce que ce manoir de style néo-renaissance italienne est en vente depuis 2023. À l'époque, elle était affichée à 35 M$. C'est donc une baisse de quelque 5,5 millions $ en trois ans.

Située au 1475, avenue des Pins Ouest, cette maison qui repose sur un terrain de deux acres crie « LUXE » et « ITALIE » d'un même coup.

L'entr\u00e9e du manoir. Droite : le hall du manoir.

Au manoir, le ton est donné avec un majestueux portail en fer forgé qui arbore des feuilles d’or et qui mène vers un grand hall.
Sotheby’s International Realty Québec

Dès ton arrivée, le ton est donné avec un majestueux portail en fer forgé qui arbore des feuilles d’or. Le tout mène à un immense hall de réception. On y retrouve notamment une salle impressionnante avec des plafonds à caissons de 21 pieds, où « la lumière danse » selon la description.

Tu y retrouves notamment une cuisine à aire ouverte avec un énorme îlot, plusieurs rangements et des électroménagers haut de gamme.

Un salon. Droite : un solarium.

Un peu plus loin sur le même étage du manoir à vendre à Montréal, tu tombes sur un grand solarium aménagé en salon-bar.
Sotheby’s International Realty Québec

Un peu plus loin sur le même étage, tu tombes sur un grand solarium aménagé en salon-bar, selon les photos de Sotheby’s International Realty Québec.

Même le sous-sol est pensé pour le confort et les loisirs avec une salle familiale, une salle de jeu transformable en salle de conférence et une cave à vin aménagée.

Un sous-sol.

Une grande pièce au sous-sol sert de bar et de salle de jeux.
Sotheby’s International Realty Québec

Mais ce n’est vraiment pas tout. Le domaine, conçu par l’architecte Charles A. Platt, qui a travaillé pour les familles Rockefeller et Vanderbilt, est chargé d’histoire.

L’annonce décrit même l’endroit comme « une occasion unique de posséder un fragment d’histoire ».

Un grand salon.

Un banc vieux 600 ans, datant de la Renaissance, habille l'une des pièces de ce manoir italien en sol montréalais.
Sotheby’s International Realty Québec

Le manoir regorge de détails assez impressionnants, comme un banc datant de 1424 provenant de Sienne en Italie ou encore un foyer en pierre de l’époque de la Renaissance.

Chaque pièce semble avoir été pensée pour en mettre plein la vue. Le deuxième étage est consacré aux espaces privés avec des suites luxueuses, chacune équipée de salles de bain attenantes, de dressings et même de bureaux.

Ce manoir à vendre à Montréal compte plusieurs salles de bain.
Sotheby’s International Realty Québec

Au troisième étage, tu retrouves encore plus d’espaces de détente, incluant des chambres, une salle familiale et même un spa.

Une salle \u00e0 coucher.

Et compte plusieurs chambres à coucher les plus uniques les unes des autres.
Sotheby’s International Realty Québec

À l'extérieur, on retrouve moult statues, étangs et ruisseaux, qui font en sorte que tu oublies vite que tu es au centre-ville d'une métropole. Mais le vrai clou du spectacle se trouve sur le toit, avec son splendide toit-terrasse avec vue panoramique sur Montréal.

Un toit-terrasse.

Le vrai clou du spectacle de ce manoir de style italien trouve sur le toit, avec son toit-terrasse et sa vue panoramique sur Montréal.
Sotheby’s International Realty Québec

À noter que la vente vient avec quelques particularités : elle doit être approuvée par le ministère de la Culture, un processus qui peut prendre environ 60 jours. L’acheteur ou l'acheteuse devra aussi vérifier certains éléments comme les foyers et l’ascenseur, qui sont vendus sans garantie de conformité.

Une chose est sûre : avec un prix pareil et une histoire aussi riche, cette propriété ne passe vraiment pas inaperçue.

Maison à vendre à Mille Carré Doré, dans Ville-Marie

Prix : 29 500 000 $

Adresse : 1475, avenue des Pins Ouest, Montréal, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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