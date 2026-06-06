Cet accessoire de cuisine parfait pour l’été est 76 % moins cher chez IKEA que sur Amazon

On vient peut-être de te créer un besoin!

Des drapeaux du IKEA.

IKEA propose un accessoire c'été pratique à bon prix.

Nadtochiy | Dreamstime
Éditrice Junior

S'il y a une chose qui goûte l'été, c'est bien un bon popsicle lors d'une journée chaude. Et si tu pouvais préparer tes propres versions maison pour quelques dollars seulement? C'est exactement ce que permet un accessoire repéré chez IKEA qui risque de trouver sa place dans bien des congélateurs cet été. Et le plus beau dans tout ça? C'est que le prix est plus avantageux chez le détaillant suédois que sur Amazon Canada, où on à l'habitude de commander les petites trouvailles du genre.

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Le moule à sucettes glacées UPPFYLLD est conçu pour celles et ceux qui aiment personnaliser leurs collations glacées avec leurs saveurs préférées. Fruits frais, yogourt, jus ou même café glacé : les possibilités sont nombreuses.

Le moule \u00e0 sucettes glac\u00e9es UPPFYLLD chez IKEA. Droite : Le lot de moules \u00e0 glace vendu sur Amazon Canada. Le moule IKEA et l'alternative sur Amazon.IKEA, Amazon Canada

Ce modèle comprend quatre moules, un support avec couvercle ainsi que huit bâtonnets réutilisables. Grâce à sa conception en silicone souple, il est facile de retirer les sucettes une fois congelées. L'ensemble passe également au lave-vaisselle, ce qui simplifie le nettoyage après utilisation. Prix demandé : seulement 4,99 $.

Pour un produit similaire sur Amazon Canada, il faut plutôt compter 20,99 $ pour un ensemble comprenant deux moules, des bâtonnets en bois et des sacs pour sucettes glacées. Même si l'ensemble inclut davantage d'accessoires, l'option IKEA demeure beaucoup plus économique pour les personnes qui souhaitent simplement préparer des desserts glacés maison. La différence représente environ 16 $, soit près de 76 % d'économies.

Si ton plan est de profiter de l'été en remplissant le congélateur de petites douceurs rafraîchissantes, cette nouveauté IKEA pourrait bien valoir le détour.

Le moule à sucettes glacées UPPFYLLD chez IKEA

Prix : 4,99 $

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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