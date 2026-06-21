Cet accessoire de cuisine pour l'été est 44% moins cher chez Tigre Géant que sur Amazon

Et beaucoup moins cher que les grosses machines populaires!

La façade d'un Tigre Géant. Droite : Un colis Amazon.

Tigre Géant vend un accessoire de cuisine moins cher que sur Amazon.

Google Maps, Vadreams | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec l'été qui est bien installé, les boissons glacées ont la cote, et il y a maintenant plusieurs options d'accessoires de cuisine qui permettent de se préparer des créations rafraîchissantes à la maison. Si tu aimes les slushs, mais que tu n'as pas envie d'acheter une grosse machine qui prendra de la place sur le comptoir, une trouvaille vendue chez Tigre Géant pourrait t'intéresser.

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Le détaillant propose actuellement le Zap Chef Slushy Maker à moins de 15 $, une tasse conçue pour transformer certaines boissons froides en slush en quelques minutes seulement, et un modèle presque identique est vendu sur Amazon à un prix beaucoup plus élevé.

La tasse Zap Chef Slushy Maker au Tigre G\u00e9ant. Droite : La tasse Frozen Magic sur Amazon. La version de la tasse à slush du Tigre Géant coûte 12 $ de moins que celle repérée sur Amazon. Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

La tasse Zap Chef Slushy Maker de Tigre Géant se détaille à 14,99 $, tandis que la tasse Frozen Magic offerte sur Amazon coûte 26,99 $. En comparant les caractéristiques des deux produits, les similitudes sont nombreuses. Les deux modèles utilisent une technologie de congélation intégrée : il suffit de placer la tasse au congélateur pendant quelques heures, d'y verser une boisson froide, puis de presser les parois pour obtenir une texture granitée.

Les deux tasses ont également une capacité de 500 ml et peuvent être utilisées avec différentes boissons comme des jus, des boissons gazeuses, des smoothies ou des milk-shakes. La fiche du modèle vendu sur Amazon précise toutefois que les boissons doivent contenir du sucre pour produire une véritable slush.

Au final, la différence la plus évidente demeure le prix. La version de Tigre Géant coûte 12 $ de moins que celle repérée sur Amazon, tout en offrant un concept et des caractéristiques très semblables. Pour les personnes qui cherchent une façon simple de se préparer des boissons glacées à la maison cet été, ça pourrait valoir la peine d'y jeter un coup d'œil avant que les stocks ne disparaissent.

Machine à granités Zap Chef au Tigre Géant

Prix : 14,99 $

C'est ici pour te la procurer

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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