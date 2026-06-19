Tigre Géant vend des « dupes » des bouteilles Owala pour 12 $ et les couleurs sont WOW

Le même « look », mais un prix complètement différent!

La façade d'un Tigre Géant.

Tigre Géant vend des bouteilles colorées rappelant le style de la marque Owala pour 12 $.

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Éditrice Junior

Les bouteilles Owala ont conquis TikTok, les bureaux et les sacs de sport grâce à leurs couleurs ludiques et leur design reconnaissable entre mille. Mais quand certaines versions se vendent autour de 50 $, ça fait réfléchir avant d'en ajouter une à son panier. Cette trouvaille repérée chez Tigre Géant risque donc d'intéresser les personnes qui aiment ce style, mais pas la facture qui vient avec.

À lire également : Tigre Géant vend le « dupe » parfait de ce classique populaire d'IKEA pour 50 % moins cher

Le détaillant vend actuellement des bouteilles en acier inoxydable de 946 ml (32 oz) pour seulement 12 $, et leur look rappelle fortement les modèles FreeSip qui font fureur sur les réseaux sociaux.


Des bouteilles color\u00e9es rappelant le style de la marque Owala au Tigre G\u00e9ant. Tigre Géant vend des bouteilles colorées rappelant le style de la marque Owala pour 12 $. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Ce qui attire immédiatement l'œil, ce sont les combinaisons de couleurs. Entre les couvercles pastel aux accents lilas, bleu poudre, pêche et jaune vif, ainsi que les motifs floraux et les illustrations de papillons, difficile de passer devant sans s'arrêter. Certaines versions ont même ce côté coloré et maximaliste qui rappelle les palettes audacieuses associées à Owala.

Au-delà de leur apparence, ces bouteilles à double paroi sont conçues pour aider à conserver la température des boissons plus longtemps. Elles sont munies d'un couvercle rabattable avec mécanisme de verrouillage et viennent avec une politique de retour « satisfaction garantie ».

À 12 $, c'est une façon beaucoup plus abordable d'obtenir le même genre de vibe sans investir plusieurs dizaines de dollars. Et vu les couleurs offertes, il y a de bonnes chances que tu en trouves une qui correspond parfaitement à ta personnalité.

Bouteille d'eau en acier inoxydable au Tigre Géant

Prix : 12 $

C'est ici pour te le procurer

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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