Dollarama vend des copies de ce gobelet viral vendu chez Starbucks pour 90 % moins cher
Dépêche-toi, ça risque de disparaître rapidement des tablettes. 🔥👀
Certains accessoires pour boissons deviennent de véritables objets de collection dès qu’ils commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas du « Bearista » de Starbucks (mot formé de bear et barista), un gobelet qui est rapidement devenu viral. Disons-le, avec son corps transparent en forme d’ours, sa tuque verte et sa paille rayée vert et blanc, il n’est pas exactement passé inaperçu tellement il est mignon. Et si tu avais envie de mettre la main sur le fameux ourson sans payer plus de 40 $, une récente trouvaille chez Dollarama pourrait bien attirer ton attention.
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Oh que oui! Le magasin du dollar vend maintenant des verres qui rappellent grandement le modèle en édition limitée lancé par Starbucks au Canada en novembre 2025, suite à un succès aux États-Unis. Vendus 43,95 $, ces contenants pour boissons froides s’étaient écoulés en moins d’une journée. Mais tu n'as plus besoin de faire des recherches ni dépenser une fortune sur les sites de revente pour avoir le tien.
Le fameux gobelet Bearista de StarbucksStarbucks
Dollarama offre une version très similaire, mais le prix, lui, est différent.
On retrouve la même silhouette arrondie de l’ours, ses oreilles, ses petites pattes et son visage minimaliste directement moulés dans le verre. Le couvercle prend lui aussi la forme d’une petite tuque portée sur sa tête, et une longue paille assortie complète le tout. Bien sûr, pour des raisons évidentes, l'ourson du magasin du dollar ne tient pas de verre qui porte le logo Starbucks dans ses mains, mais un verre avec un cercle vert.
Dollarama vend un gobelet en forme d'ours qui ressemble beaucoup à celui de Starbucks. Narcity Québec
Le « Bearista » de Starbucks peut contenir 20 oz, soit environ 591 ml. Celui de Dollarama affiche plutôt une capacité de 580 ml. La différence est donc d’à peine 11 ml. Ce n’est pratiquement rien une fois ton café glacé, ton matcha ou ta boisson préférée versée dedans.
Côté matériaux, les deux contenants possèdent un corps en verre. Le modèle de la bannière verte et jaune semble assez épais et solide lorsqu’on le manipule. Selon les indications inscrites sur son emballage, la partie en verre peut aller au lave-vaisselle, mais le couvercle et la paille doivent être lavés à la main.
C’est surtout au moment de passer à la caisse que le « dupe » devient difficile à ignorer.
Le verre de Dollarama coûte seulement 4,50 $, comparativement à 43,95 $ pour la première version canadienne du « Bearista ». Une différence de 39,45 $ qui représente une économie d’environ 90 %.
Pour moins de 5 $, tu obtiens donc un verre d'une capacité presque identique, également fabriqué en verre et avec une allure très similaire. Il lui manque surtout le logo Starbucks et, bien sûr, le statut de produit officiel et de collection.
Tandis que Starbucks a sorti plusieurs versions de l'ourson depuis le hype, Dollarama offre aussi plusieurs alternatives.
Quatre modèles ont été partagés par des internautes, soit une version bleue avec une casquette, un ours rouge avec une tuque, la classique version verte au style hivernal et une rose avec une boucle. La couleur du couvre-chef se retrouve également sur la paille et le cercle placé sur le ventre.
Dollarama vend aussi des oursons inspirés de Starbucks de différentes couleurs. Narcity Québec
Reste maintenant à réussir à en trouver un en magasin, parce qu'ils semblent aussi populaires au Dollarama que chez Starbucks. À ce prix, cette trouvaille pourrait elle aussi disparaître rapidement des tablettes.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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