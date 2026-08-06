Sécurité de la vieillesse : Tu peux recevoir jusqu’à 827 $ ce mois-ci et voici quand
Avec l’âge viennent les prestations généreuses! 💰
Oyé! Oyé! La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), sera à nouveau versée ce mois-ci et la bonne nouvelle demeure la même qu’en juillet : le coût de la vie a fait grimper les montants maximaux de cette prestation.
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Ce qu’il faut savoir, c’est que l’ARC réévalue les montants de la SV à quatre reprises par année : en janvier, avril, juillet et octobre, en fonction des mouvements de l’indice des prix à la consommation.
Sache d’ailleurs que peu importe l’évolution du coût de la vie d’un trimestre à l’autre, le montant ne peut jamais diminuer. Il ne peut que rester stable ou augmenter.
Pas besoin de lever le petit doigt si tu es déjà inscrit.e, puisque l'admissibilité à la SV est confirmée automatiquement à partir des renseignements de ta déclaration de revenus. Il est donc dur d'y mentir sur ton âge.
Qui peut recevoir la SV?
Pour toucher la SV, il faut avoir au moins 65 ans, résider au Canada, détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente, et avoir vécu au pays pendant au moins dix ans depuis tes 18 ans.
Les critères sont plus stricts pour qui vit à l'étranger : il faut alors cumuler au moins 20 ans de résidence canadienne après tes 18 ans, en plus d'avoir eu la citoyenneté ou la résidence permanente avant de quitter le pays.
Le montant versé peut aussi être réduit, voire annulé complètement, si ton revenu net annuel dépasse les seuils fixés par le gouvernement fédéral pour ton groupe d'âge.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci avec la SV?
Pour la période de juillet à septembre 2026, les plafonds mensuels demeurent inchangés par rapport à juillet :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 751,97 $ par mois, si ton revenu net annuel est sous 152 062 $;
- 75 ans et plus : jusqu'à 827,17 $ par mois, si ton revenu net annuel est sous 157 923 $.
Ce ne sont toutefois que des maximums. Ce que tu reçois réellement dépend de ton âge, de ton revenu et du nombre d'années vécues au Canada. En temps normal, ton tout premier chèque arrive le mois suivant ton 65e anniversaire.
Quelle est la date du versement de ce mois-ci?
Le dépôt de la SV pour août sera effectué le 27 août. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant sont versés à la même date.
C'est donc dire qu'au total, tu pourrais recevoir bien plus que le montant maximal de 827 $, si tu es admissible à plus d'une de ces prestations.
Consulte la page officielle du gouvernement du Canada pour tous les détails sur les montants et les critères d'admissibilité.
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