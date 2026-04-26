La Sécurité de la vieillesse sera versée cette semaine : Voici combien tu pourrais recevoir
En plus, le montant a été augmenté, ce mois-ci! 💸
Si tu as 65 ans ou plus, sache que le prochain versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) arrive cette semaine. Un montant qui tombe à point, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, même pour les personnes âgées.
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Comme chaque trimestre, les montants ont été ajustés en fonction de l'inflation et c'est ce mois-ci que tu verras la légère différence par rapport au dernier versement.
Dans bien des cas, l'inscription se fait automatiquement via ta dernière déclaration de revenus. Si ce n'est pas ton cas, il vaut mieux soumettre une demande dès que possible pour ne rien laisser sur la table.
Es-tu admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse?
L'admissibilité à la SV repose sur plusieurs critères. Le premier, c'est l'âge : il faut avoir au moins 65 ans. Si tu viens à peine de célébrer ton 33e printemps, félicitation, mais tu dois attendre un autre 32 ans.
Si tu habites au Canada, tu dois également être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays pendant au moins 10 ans après tes 18 ans.
Pour ceux et celles qui résident à l'étranger, les règles sont plus exigeantes : il faut avoir été citoyen.ne ou résident.e permanent.e avant de quitter le Canada, et y avoir habité pendant au moins 20 ans après l'âge de 18 ans.
Les montants en vigueur cette semaine
Voici les prestations maximales que tu peux recevoir lors du versement du 28 avril :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (revenu annuel du ménage inférieur à 148 451 $);
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (revenu annuel du ménage inférieur à 154 196 $).
Note que le montant final dépend de ton revenu net — si celui-ci dépasse un certain seuil, la prestation est réduite, voire annulée. Le premier paiement arrive normalement le mois suivant ton 65e anniversaire.
Pour vérifier ton admissibilité et les montants exacts selon ta situation, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
En plus de la SV, les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent être admissibles au Régime de rentes du Québec (RRQ), dont le montant peut atteindre 2 395 $, ainsi qu’à un maximum de 1 110 $ grâce au Supplément de revenu garanti (SRG) et à l’Allocation, qui peut aller jusqu’à 1 410 $, selon certaines conditions.
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