La Sécurité de la vieillesse sera versée cette semaine : Voici combien tu pourrais recevoir

En plus, le montant a été augmenté, ce mois-ci! 💸

Une calculette et de l'argent canadien.

Les personnes âgées du Québec recevront cette semaine leur versement de la Sécurité de la vieillesse.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as 65 ans ou plus, sache que le prochain versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) arrive cette semaine. Un montant qui tombe à point, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, même pour les personnes âgées.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci aux parents du Québec

Comme chaque trimestre, les montants ont été ajustés en fonction de l'inflation et c'est ce mois-ci que tu verras la légère différence par rapport au dernier versement.

Dans bien des cas, l'inscription se fait automatiquement via ta dernière déclaration de revenus. Si ce n'est pas ton cas, il vaut mieux soumettre une demande dès que possible pour ne rien laisser sur la table.

Es-tu admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse?

L'admissibilité à la SV repose sur plusieurs critères. Le premier, c'est l'âge : il faut avoir au moins 65 ans. Si tu viens à peine de célébrer ton 33e printemps, félicitation, mais tu dois attendre un autre 32 ans.

Si tu habites au Canada, tu dois également être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays pendant au moins 10 ans après tes 18 ans.

Pour ceux et celles qui résident à l'étranger, les règles sont plus exigeantes : il faut avoir été citoyen.ne ou résident.e permanent.e avant de quitter le Canada, et y avoir habité pendant au moins 20 ans après l'âge de 18 ans.

Les montants en vigueur cette semaine

Voici les prestations maximales que tu peux recevoir lors du versement du 28 avril :

  • 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (revenu annuel du ménage inférieur à 148 451 $);
  • 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (revenu annuel du ménage inférieur à 154 196 $).

Note que le montant final dépend de ton revenu net — si celui-ci dépasse un certain seuil, la prestation est réduite, voire annulée. Le premier paiement arrive normalement le mois suivant ton 65e anniversaire.

Pour vérifier ton admissibilité et les montants exacts selon ta situation, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.

En plus de la SV, les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent être admissibles au Régime de rentes du Québec (RRQ), dont le montant peut atteindre 2 395 $, ainsi qu’à un maximum de 1 110 $ grâce au Supplément de revenu garanti (SRG) et à l’Allocation, qui peut aller jusqu’à 1 410 $, selon certaines conditions.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canada allocation canada gouvernement du canada pension de la sécurité de la vieillesse prestations canada prestations canadiennes service canada sécurité de la vieillesse
Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

13 trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées ce mois-ci au Dollarama

Certaines sont vendues presque deux fois plus cher ailleurs. 🤯👀

Le salaire minimum au Québec augmente très bientôt : On l’a comparé au reste du Canada

La Belle Province fait mieux que certaines... mais pas toutes. 💰

Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 395 $ seront versés très bientôt et voici quand

À temps pour bien finir le mois financièrement!

8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en mai 2026

De quoi remplir ton calendrier sans vider ton compte!

11 activités GRATUITES à Québec et ses environs en mai pour profiter du printemps

Ta « bucket list » printanière est prête!

Tu peux ENFIN renouveler ton passeport canadien en ligne et voici comment

Fini les files d'attente, mais il y a un mais!

Ce resort à 4 h de Montréal a une terrasse au bord de l'eau digne de la Floride

Allô le trip entre BFFs!

Cet iconique sandwich de Montréal s'est classé parmi les 25 meilleurs au monde

La métropole continue de se démarquer à l'international côté gastronomie.

Action collective : Desjardins et des banques accusées de facturer des frais cachés

Chaque fois que tu as converti des devises à ta banque, tu aurais peut-être payé trop!

Le tramway de Québec force les terrasses de la Grande Allée à se réinventer cet été

La saison des terrasses aura lieu... mais différemment. 🍹