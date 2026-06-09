Les policiers interviendront de «façon intensive» cette semaine au Québec : voici pourquoi
Des comportements qui pourraient te coûter 2 fois plus cher. 😳
Si tu prends le volant cette semaine, sache que les routes du Québec vont être surveillées de près. La Sûreté du Québec et ses partenaires lancent une Opération nationale concertée (ONC) axée sur la vitesse et les chantiers routiers, du 8 au 14 juin 2026. Tous les corps de police de la province vont intensifier leur présence sur le réseau routier, et les automobilistes qui ne respectent pas les limites pourraient avoir à payer une amende salée.
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Cette opération est organisée conjointement par l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de Blainville et la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). L'objectif : sensibiliser les conducteurs et conductrices aux dangers liés aux excès de vitesse, et particulièrement dans les zones de travaux.
Pourquoi c'est encore plus important en ce moment
Le retour du beau temps coïncide avec celui de nombreuses personnes vulnérables sur le réseau : piétons et piétonnes, cyclistes ainsi que motocyclistes sont de retour. En parallèle, la reprise des chantiers signifie que du personnel ouvrier et de signalisation est désormais présent en bordure des routes. Deux bonnes raisons de lever le pied.
Le thème de cette édition de l'opération Vitesse est clair : « On est tous responsables de notre conduite ». L'idée, c'est de rappeler que chaque automobiliste a le pouvoir de contribuer à améliorer le bilan routier au Québec, simplement en respectant les limites affichées.
Ce que ça change concrètement
La SQ rappelle que la vitesse reste l'une des principales causes de collisions mortelles au Québec. Quelques chiffres pour mettre ça en perspective : selon certaines études, une réduction de la vitesse moyenne de seulement 5 km/h permettrait de diminuer le nombre de collisions de 15 % par an. En données concrètes, basées sur un total de 400 décès annuels, ça représente :
- 12 décès évités pour une réduction de 1 km/h
- 60 décès évités pour une réduction de 5 km/h
- 120 décès évités pour une réduction de 10 km/h
Les comportements qui seront surveillés
Les interventions seront intensives partout dans la province, avec une attention particulière portée sur :
- Les excès de vitesse en zone courante et dans les chantiers routiers
- Les comportements dangereux au volant qui contreviennent au Code de la sécurité routière
À noter également que dans les zones de chantiers routiers, les amendes pour excès de vitesse sont automatiquement doublées selon la SAAQ. Concrètement, pour une limite affichée à 70 km/h sur un panneau orange, voici ce que tu risques :
- Rouler à 90 km/h : 140 $
- Rouler à 100 km/h : 240 $
- Rouler à 115 km/h : 420 $
Ignorer les consignes d'une personne chargée de la signalisation sur le chantier peut aussi te coûter cher. Tu t'exposes à une amende de 300 $ à 600 $ et à 4 points d'inaptitude.
Autrement dit, si tu as l'habitude de peser sur le champignon en passant dans une zone de travaux, c'est le bon moment de changer ça.
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