Tu vas croiser bien plus de polices dès ce week-end au Québec et pas juste sur les routes
Un ticket, ça te gâche des vacances! 😳
Les vacances de la construction s'amorcent dès demain, et la Sûreté du Québec (SQ) ne relâchera pas sa surveillance. Du 17 juillet au 2 août, les services de police de la province intensifieront leurs interventions autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et dans les sentiers.
À lire également : 11 amendes faciles à éviter et qui peuvent te coûter cher pendant tes vacances au Québec
L'an dernier, cette période a connu le pire bilan routier des dix dernières années sur le territoire desservi par la SQ : 38 décès dans 30 collisions, selon le corps policier. « La période des vacances de la construction est un moment de l’année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé », mentionne la SQ.
Environ le tiers des Québécois.e.s prennent congé pendant cette période, ce qui fait exploser autant le trafic sur les routes que l'achalandage sur les plans d'eau et en sentier. Les autorités le rappellent : plus de monde dehors veut dire plus de risques, mais aussi plus de raisons d'être prudent.e.
Voici ce que tu dois garder en tête avant de partir :
- Le port du casque est obligatoire pour tous les utilisateurs et utilisatrices de véhicules hors route
- Le port de la veste de flottaison individuelle est fortement recommandé pour toute activité nautique
- La conduite avec les capacités affaiblies, la vitesse et l'inattention demeurent parmi les comportements les plus surveillés
« La sécurité sur les réseaux de transport est une responsabilité partagée et chacun peut contribuer à prévenir les drames par sa vigilance et le respect des règles de sécurité », souligne la SQ dans son communiqué.
Chose nouvelle cet été : une série de capsules mettant en vedette des témoignages des membres des forces de l'ordre confrontés aux conséquences humaines des collisions mortelles est diffusée à raison d'une vidéo par semaine tout le mois de juillet, sur les plateformes de la SAAQ et de ses partenaires.
Voici combien une infraction pourrait te coûter
Pour te donner une idée de ce qui t'attend si tu ne respectes pas les règles pendant tes déplacements, en voici quelques exemples:
- Excès de vitesse en véhicule hors route (VHR) : de 90 $ à 660 $, selon la gravité
- Omettre de porter un casque sur un VHR : 350 $
- Absence de veste de flottaison individuelle (VFI) à bord d'une embarcation : 200 $, plus 100 $ pour chaque VFI ou gilet de sauvetage manquant
- Conduite d'un bateau avec les facultés affaiblies : 1 000 $ minimum dès la première infraction, avec de la prison à la récidive
- Ne pas s'arrêter après avoir frappé un animal de plus de 25 kilogrammes : jusqu'à 300 $ et neuf points d'inaptitude
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.