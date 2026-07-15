Ce festival avec concerts, piscine, et grande roue t'attend à Gatineau à partir de 24 $

Un GROS party à ne pas manquer!

La foule devant la scène et la grande roue du festival Parasol. Droite : La piscine du festival Parasol.

La saison des festivals est en cours au Québec.

@festivalparasol | Instagram, @mxlevesque pour @festivalparasol | Instagram
Éditrice Junior

L'été, c'est la saison des festivals au Québec et il n'est pas toujours facile de savoir où donner de la tête. Selon tes préférences, plusieurs options s'offrent à toi, et il y a un événement qui pourrait te donner envie de faire un tour à Gatineau en juillet. Entre les concerts, les jeux, la terrasse, la grande roue et même un immense bassin pour te rafraîchir, le festival Parasol mise autant sur l'ambiance que sur la musique afin d'offrir le plus gros party de la région.

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Du 16 au 26 juillet, le Festival Parasol prend d'assaut le boulevard du Casino à Gatineau avec une programmation qui mélange soirées thématiques, DJ, spectacles, activités familiales et espaces pour relaxer entre deux prestations. Le plus beau dans tout ça? Chaque journée a sa propre ambiance.

Les jeudis, tu peux enfiler tes bottes de cowboy pour une soirée country ou apprendre quelques pas lors d'une fiesta latine. Les vendredis se transforment en beach party, tandis que les samedis et dimanches soirs accueillent des artistes présentés par Piknic Électronik. Les samedis après-midi sont quant à eux consacrés aux familles, avec des prestations musicales, des jeux et des activités pour les plus jeunes.

Au-delà de la programmation musicale, le site regorge aussi d'endroits où passer du bon temps. Tu peux faire un tour de grande roue pour admirer le site, te rafraîchir dans le plus grand bassin mobile d'Amérique du Nord, partir à la recherche du speakeasy caché, profiter de la vaste terrasse ou encore défier ta gang dans les différentes zones de jeux.

Les billets sont offerts en plusieurs formules selon le type d'événement. Le passeport donnant accès à toutes les sessions du festival est disponible à partir de 95,92 $. Les soirées thématiques, comme la soirée country ou le beach party, commencent à 30,09 $, tandis que les soirées Piknic Électronik sont offertes à partir de 34,79 $ en admission générale, avec une option VIP à partir de 60,66 $.

Les sessions familiales sont les plus abordables, avec des billets à partir de 24,21 $.

Que tu aies envie de danser jusqu'à la fermeture, de passer l'après-midi avec les enfants ou simplement de jouir d'une terrasse animée au soleil, Parasol te donne plusieurs bonnes raisons d'aller faire un tour en Outaouais histoire d'oublier la routine cet été.

Festival Parasol 2026

Prix : À partir de 24,21 $, selon le type d'événement

Quand : Du 16 au 26 juillet 2026

Adresse : 1, boul. du Casino, Gatineau, QC

Accessibilité : Accessible aux poussettes, certaines zones du site ont été aménagées pour permettre la participation des personnes à mobilité réduite

Site Internet du Festival Parasol

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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