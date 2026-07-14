« Excès de cas » : La cyclosporose explose au Québec et voici quoi savoir
Un parasite qui se cache dans tes fruits et légumes et cause une diarrhée « liquide et abondante ». 🫠
Diarrhée liquide abondante, crampes abdominales, nausées et vomissements : Ce n'est pas rose, la cyclosporose. Ce parasite intestinal fait les manchettes depuis quelques jours, notamment aux États-Unis, et le Québec n'y échappe pas. Un « excès de cas » a été observé depuis le début de 2026, selon des informations obtenues du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Voici ce que tu dois savoir.
À lire également : 5 nouveaux cas de rougeole dans la région de Québec : Voici tout ce que tu dois savoir
Depuis janvier, 85 cas de cyclosporose ont été déclarés au Québec. À titre de comparaison, on comptait seulement 30 cas à pareille date en 2025, et la moyenne se situe plutôt autour de 32 cas pour la même période entre 2022 et 2025.
Le MSSS précise toutefois que la situation actuelle n'a rien à voir avec l'ampleur de l'éclosion signalée dans l'État du Michigan, aux États-Unis.
En effet, de l'autre côté de la frontière, en date du 14 juillet, le total s'élève à 3 309 cas, dont 44 personnes hospitalisées, selon les données du Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS).
Pour l'instant, « aucun cas québécois ne semble associé à l’éclosion en cours au Michigan », souligne le MSSS. Comme les années précédentes, la majorité des cas d'ici seraient liés à une exposition survenue lors de voyages, principalement au Mexique.
Une hausse saisonnière est habituellement observée au printemps et à l'été. La cyclosporose est une maladie à déclaration obligatoire (MADO), donc la situation est suivie de façon continue par le MSSS, qui garde aussi un œil sur ce qui se passe ailleurs.
C'est quoi, la cyclosporose au juste?
La cyclosporose est une maladie intestinale causée par un parasite microscopique appelé Cyclospora. On le retrouve dans les eaux usées et non traitées, un peu partout dans le monde, mais plus souvent dans les régions tropicales et subtropicales.
D'après les autorités de santé publique du Québec, les symptômes principaux sont une diarrhée liquide abondante, qui peut s'accompagner de :
- crampes abdominales
- perte d'appétit
- nausées et vomissements
- ballonnement
- fatigue
- fièvre légère
« Les complications sont rares et la moitié des personnes malades guérissent sans traitement », indique le ministère.
Comment se transmet le parasite?
Selon l'Agence de la santé publique du Canada, on attrape le plus souvent Cyclospora en consommant de la nourriture ou de l'eau contaminée par des matières fécales infectées, par exemple quand de l'eau souillée touche des cultures.
Côté contagion, la maladie ne se transmet pas directement d'une personne à l'autre ni entre les humains et les animaux. Le parasite doit d'abord passer de 7 à 15 jours à l'extérieur du corps avant de pouvoir infecter quelqu'un.
Et même si tu as déjà eu la cyclosporose, ça ne veut pas dire que tu es protégé.e pour la prochaine fois.
Quels sont les aliments les plus souvent en cause?
Au Canada, les aliments importés associés à des cas de cyclosporose sont surtout des fruits et légumes qui poussent près du sol ou qui sont difficiles à bien laver :
- basilic
- mûres et framboises
- coriandre
- laitue mesclun
- mélanges de salade préemballés
- pois mange-tout et pois sugar snap
Du côté du Michigan, l'enquête pointe pour l'instant vers la laitue ou les mélanges de salades comme source probable de l'éclosion, sans qu'un fournisseur précis ait été identifié.
Quoi faire pour prévenir la cyclosporose?
Il peut être difficile de prévenir la cyclosporose, puisque le simple lavage des fruits et légumes ne suffit pas toujours à éliminer le parasite. Voici quelques réflexes à adopter au quotidien :
- lave-toi les mains avant de manipuler tes fruits et légumes, et rince-les bien à l'eau courante tout en frottant avec une brosse, même ceux que tu prévois peler
- utilise une planche à découper différente pour les fruits et légumes et pour la viande
- privilégie les fruits et légumes cuits, ou ceux que tu peux peler toi-même
- si tu voyages dans un pays où on trouve le parasite Cyclospora, évite les aliments nettoyés avec l'eau du robinet locale et bois de l'eau provenant d'une source sûre
Tu peux consulter toutes les informations sur les symptômes et la prévention sur le site du gouvernement du Canada.