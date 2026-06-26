20 cas de rougeole au Québec : Voici les endroits à risque dans le Grand Montréal
Vérifie si tu as fréquenté l'un des endroits touchés — la liste s'allonge. 👀
Une éclosion de rougeole est actuellement en cours au Québec et le nombre de cas continue d'augmenter. Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme que 20 cas de rougeole au Québec ont été déclarés à ce jour, le plus récent remontant au 21 juin 2026. Plusieurs lieux d'exposition ont été identifiés dans la région de Montréal, la Montérégie, Laval et les Laurentides. Voici tout ce qu'il faut savoir si tu as fréquenté les endroits concernés.
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Selon les informations publiées par le gouvernement du Québec, l'éclosion de cas de rougeole en cours depuis le printemps continue de progresser dans la province. On compte désormais 20 cas confirmés, soit trois de plus que la semaine dernière. Aéroports, centres hospitaliers, transports en commun : les lieux exposés au virus sont des endroits très achalandés et la vigilance est de mise.
La rougeole est une maladie très contagieuse qui se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand une personne infectée respire, tousse, éternue ou parle. Elle peut être grave, particulièrement pour les bébés de moins d'un an, les femmes enceintes non vaccinées et les personnes immunosupprimées.
Le gouvernement rappelle que la vaccination demeure le meilleur moyen de prévention.
Les lieux d'exposition à surveiller
Si tu te trouvais dans l'un des endroits suivants aux dates et heures indiquées, tu es considéré comme un contact d'un cas confirmé et tu dois surveiller l'apparition de symptômes jusqu'à la date précisée.
Montréal
- Urgence du CHU Sainte-Justine (3175 ch. de la Côte-Sainte-Catherine) : 4 juin, de 10 h 45 à 12 h 50 — surveiller jusqu'au 25 juin
- Urgence du CHU Sainte-Justine : 18 juin, de 11 h à 23 h 59 — surveiller jusqu'au 9 juillet
- Urgence du CHU Sainte-Justine : 19 juin, de minuit à 4 h 17 — surveiller jusqu'au 10 juillet
- Imagerie médicale du CHU Sainte-Justine : 18 juin, de 14 h 35 à 16 h 30 — surveiller jusqu'au 9 juillet
- Urgence de l'Hôpital général juif (5767, rue Légaré) : 18 juin, de 12 h 30 à 14 h 30 — surveiller jusqu'au 9 juillet
- Aéroport Montréal-Trudeau (arrivée, douanes, carrousel, zone internationale) : 13 juin, de 13 h 15 à 19 h 30 — surveiller jusqu'au 4 juillet
- Vol Ethiopian Airlines ET552 (Addis-Abeba–Toronto avec escale à Rome, sans débarquement) : 12 juin, de 23 h à 8 h 45 — surveiller jusqu'au 3 juillet
- Vol Air Canada AC410 (Toronto-YYZ vers Montréal-YUL) : 13 juin, de 12 h à 13 h 13 — surveiller jusqu'au 4 juillet
Montérégie
- Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel : 15 juin, de 21 h à 23 h 59 — surveiller jusqu'au 6 juillet
- Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel : 16 juin, de minuit à 0 h 02 — surveiller jusqu'au 7 juillet
- Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel : 17 juin, de 17 h 08 à 23 h 59 — surveiller jusqu'au 8 juillet
- Centre Hospitalier Hôtel-Dieu de Sorel : 18 juin, de minuit à 0 h 42 — surveiller jusqu'au 9 juillet
- Taxibus Véhicule 35, route 2020 : 16 juin, de 10 h 15 à 12 h 45 — surveiller jusqu'au 7 juillet
- Taxibus Véhicule 37, route 2510 : 16 juin, de 12 h 45 à 14 h 50 — surveiller jusqu'au 7 juillet
- Taxibus Véhicule 51, route 2690 : 16 juin, de 13 h 15 à 15 h 41 — surveiller jusqu'au 7 juillet
- Taxibus : 17 juin, de 16 h 15 à 18 h 44 — surveiller jusqu'au 8 juillet
Laval
- Clinique médicale en route de Laval (3230, boul. Curé-Labelle, suite 305) : 18 juin, de 8 h 45 à 11 h 45 — surveiller jusqu'au 9 juillet
Laurentides
- Centre d'urgences pédiatriques UP Rive-Nord (375, av. Mathers, suite 200, Saint-Eustache) — corridors et ascenseur du complexe inclus : 16 juin, de 16 h 30 à 21 h — surveiller jusqu'au 7 juillet
- Complexe médical du 375, av. Mathers, Saint-Eustache — corridors et ascenseur inclus : 16 juin, de 16 h 30 à 21 h — surveiller jusqu'au 7 juillet
Les symptômes à surveiller
Les premiers symptômes de la rougeole incluent une fièvre élevée, une toux, un écoulement nasal et des yeux rouges. Une éruption cutanée apparaît quelques jours plus tard, débutant au visage avant de s'étendre au reste du corps.
Si tu crois avoir été exposé et que tu n'es pas vacciné, contacte ta ligne Info-Santé (811) ou ton CLSC.
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