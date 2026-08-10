Ces plaques d'auto ont été refusées au Québec en 2026 et il y en a des carrément indécentes
Il y en a qui ont BEAUCOUP d'imagination! 😅
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a eu du travail à faire encore cette année pour trier les demandes de plaques d'immatriculation personnalisées jugées inacceptables. Et à voir le répertoire, plusieurs automobilistes ne manquent pas d'audace... et d'imagination.
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Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2026, ce sont plus de 110 combinaisons qui ont été rejetées par la SAAQ. Narcity Québec a mis la main sur cette liste et l'a passée au peigne fin : sans surprise, quelques thèmes se répètent d'une soumission à l'autre.
Avant de te lancer dans les détails corsés, un rappel : se payer une plaque personnalisée coûte, en 2026, 294,34 $ en frais d'acquisition, en plus de 40,82 $ à débourser chaque année en frais de gestion. Il faut noter également que si ta plaque est refusée, les frais d'acquisition te sont remboursés et tu peux faire une autre demande avec un numéro différent.
Sur son site Web, la SAAQ précise justement ce qu'il faut éviter pour que ta combinaison passe le test :
- Laisser croire faussement que le titulaire du véhicule est une autorité publique, un agent de la paix, un contrôleur routier ou qu'il travaille pour un service d'urgence ou un organisme gouvernemental;
- Faire preuve d'insouciance à l'égard de la sécurité routière;
- Véhiculer une idée obscène, scandaleuse ou de nature sexuelle;
- Contenir un langage abusif ou péjoratif;
- Encourager une infraction criminelle;
- Reprendre une marque de commerce ou un nom distinctif.
Connotation sexuelle
Cette année encore, une bonne partie des refus provient de propositions aux allusions plutôt explicites. La SAAQ n'a visiblement pas fait de compromis là-dessus. BIGBALZ, SEXSY, 0LYFAN, L0VTITS ou sa version généraliste L0VESEX sont quelques exemples des suggestions un peu trop grivoises envoyées à la SAAQ. C'est à se demander si les gens sont hyperhorny ou ont l'esprit complètement tordu. Voici d'autres combinaisons refusées dans cette catégorie :
- TR0UDUQ
- PREPUCE
- F0RSKYN
- SUCETUU
- FESSES
- CRMPIE
- FUCHED
- PIMPDAD
- PMPDADY
- S0CKIT
- BYTEME
- LEXTASE
- QUEKET
- LAM0UNE
- LAFIGA
- SHTB0XX
Langage vulgaire et injurieux
D'autres ont opté pour l'insulte pure et simple, parfois teintée de propos carrément discriminatoires, et ce, aussi bien en français et en anglais que dans d'autres langues. La SAAQ n'a pas fermé les yeux là non plus. En voici quelques exemples (on s'est permis d'exclure les pires du lot) :
- GTF0MW
- Y0UDUMB
- ASHH0LE
- KISMYAS
- G0DDEM
- VERMINE
- TUNCAVE
- TCAVE
- PH0KAWF
- NIKTAMR
- 7BITCH1
Vitesse, tuning et courses de rue
Visiblement, il y en a qui rêvent de se la jouer Rapides et dangereux, version autoroute 15 et nids-de-poule. Plusieurs demandes font directement référence à la vitesse, aux modifications automobiles ou aux courses de rue.
- MRACES
- RACE4
- FKNRACE
- FASTR0D
- 1MFASTR
- RAPID
- 4DRIFT
- DRIFTIT
- 2JZWTF
- FUKFUEL
- WTFGTR
- BIMSTER
- XM4
- KAWICH
Alcool, drogue et criminalité
Certaines soumissions font référence à des substances ou carrément à des activités criminelles, ce qui, encore une fois, va à l'encontre des règles de la SAAQ.
- BADWEED
- MRHIGH
- MAITAI
- ALCAP0N
- TEC9
- 6MAFIA3
- 5ZMAFIA
- VANDETA
- P99
Le 911 et les forces de l'ordre
Bien que la SAAQ soit claire sur ce point en précisant d'éviter de laisser « faussement croire que le propriétaire du véhicule routier est une autorité publique, un agent de la paix ou un contrôleur routier, ou qu’il travaille pour un service d’urgence ou un organisme gouvernemental », plusieurs ont tenté de contourner cette règle.
- SPVM5
- 9IIMAN
- 9IICS2
- 9IIBAHA
- 9IIE
Des idées qui sortent de l'ordinaire
Enfin, plusieurs combinaisons refusées sont plus inoffensives, mais n'ont tout de même pas fait la cote pour une raison ou une autre. La SAAQ ne détaille jamais publiquement le motif exact de chaque refus.
- TULSA
- VIVST0N
- LETSFG0
- SLAYY
- N0MUSK
- BLEUDRY
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